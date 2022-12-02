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Видеокарты сильно подорожали, спрос упал, а цены на флагманы NVIDIA растут – статистика TH
Несмотря на падение спроса на видеокарты, цены на игровую продукцию продолжают расти
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Ещё в начале 2021 года, когда видеокарты вдруг стали дефицитным товаром, многие эксперты полагали, что NVIDIA так медленно наращивает производство только потому, что опасается криптопохмелья. Нечто подобное уже происходило, а в результате Дженсен Хуанг набил множество шишек и долгое время делал вид, что всё идёт нормально. Вот только по мере того, как спрос увеличивался, производство медленно расширялось, а уже к 4 кварталу графических чипов выпускали так много, что цены на них начали снижаться даже в магазинах. В тот момент в расчёт брали майнеров, которые должны и дальше выкупать львиную долю игровой продукции с рынка. Вот только уже несколько месяцев фермеры молчат, доходность добычи на видеокартах ушла в минус, а перспектив вернуть интерес шахтёров равен нулю. 

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Ну и не забывайте, что где-то зависли 10 миллионов видеокарт, которые до недавнего времени копали Эфир и альткоины. Называются различные цифры, но суть сводится к тому, что даже треть от оборудования майнеров способна обрушить рынок новых видеокарт, остановив продажи в магазинах. Похоже, глава NVIDIA имеет на этот счёт своё мнение, ну а может он просто пытается продать как можно большее количество графических чипов пока не началось. Судя по итогам третьего квартала, начало обвала уже рядом, но не исключено, что всё это происходит прямо сейчас, просто мы не можем получить доступ к цифрам, которые будут озвучены в середине января. В любом случае политика повышения цен на видеокарты приведёт к ещё большей катастрофе, а в результате дела у NVIDIA действительно могут пойти плохо. 

Специалисты Tom’s Hardware решили изучить рынок пользовательской графики за ноябрь, выяснив, как за этот период изменились цены по сравнению с октябрём 2022 года. Данные приведены по розничным продавцам на eBay, а в расчёт брались только новые видеокарты. Если кратко, то продажи упали, а цены выросли, ну а мы изучим статистику детальнее. Единственный флагман, который скинул 5% – это GeForce RTX 4090. Стоит признать, что даже сегодня этот графический чип выглядит жутко дорогим, поскольку его рекомендованная цена намного ниже того, сколько за него сегодня просят ритейлеры в США. Если озвученную информацию можно считать позитивной, то на этом хорошие новости подошли к концу, ведь дальше всё пойдёт куда печальнее. 

Например, за GeForce RTX 3090 Ti просят на 10% дороже, а GeForce RTX 3080 с 12 Гб видеопамяти подорожала на все 14%. GeForce RTX 3050 скинула 7 долларов, но это средняя стоимость, тогда как большинство моделей всё ещё продаётся выше рекомендаций производителя. Если бы мы не знали, что спрос падает, то могли бы подумать, что майнеры вернулись и начали скупать все видеокарты. Вот только это не так. Есть мнение, что магазины уже получают продукцию с наценкой, а NVIDIA отменила скидки производителям видеокарт, которые предоставлялись до недавнего времени. Аналогичная ситуация и с продукцией AMD. Здесь флагманы подорожали не так сильно, а за Radeon RX 6950 XT просят на 10% дороже, тогда как по некоторым предложениям есть и скидки. К примеру, Radeon RX 6750 XT предлагается с дисконтом в 17%, но в данном случае графический чип был откровенно дорогим, что остановило его продажи, а текущая скидка кажется закономерной. Слегка просели цены на нижний и средний ценовые сегменты, но имея 10% рынка игровой графики, AMD почти не оказывает влияние на общие продажи, поэтому несколько долларов ничего не решают.

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Цена RTX 3070 идет к 40 тр
13600K очень дешево в Регарде
Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b>
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Аналитики полагают, что ждать ощутимых изменений по ценам придётся до весны 2023 года, когда в продажу поступят графические чипы нового поколения среднего ценового сегмента. Ну и не исключено, что мы видим рост стоимости перед новогодними и рождественскими праздниками. Поскольку дарить геймерам скидки никто не хочет, то стоимость видеокарт просто пошла вверх, а уже вскоре снизится, дабы наивные любители компьютерных игр шли в магазины за выгодными предложениями. Увы, но сделать с этим пока ничего нельзя, ведь бизнес ищет любые возможности для заработка. 

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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