Зачем переплачивать, если игры и программы прекрасно идут на бюджетных моделях

Если вы начнёте смотреть популярных блогеров, то можете подумать, что сегодня прожить без дорогого процессора за 40 тысяч рублей просто нереально. Создаётся ощущение, что все вокруг поголовно сидят на мощных камнях, ну а у вас до сих пор стоит старое железо с посредственной производительностью. Если вас терзают комплексы, то берите 100 000 рублей и идете в магазин. Там вам точно предложат мощную систему, хотя за видеокарту придётся ещё доплатить столько же.

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Словом, если деньги есть, то отказывать себе не нужно, ну а мы подумаем о тех, у кого нет и не будет денег на флагманы. И всё же, даже если вы хотите сэкономить, то нет причин брать медленный процессор, выпущенный 5 лет назад. Не спешите на барахолку, ведь даже в магазинах вас поджидают вполне выгодные предложения, о некоторых из которых мы и поговорим.

Ryzen 7 5700G привлекает наличием восьми ядер и мощной интегрированной графики. Мы бы не стали утверждать, что вы сможете играть во все новинки, но в данном случае это не так важно, ведь многие не смотрят дальше Контр Страйка и других шутеров. Ryzen 7 5700G неплохо справляется с танками, ну а за счёт полной экономии на видеокарте, вы можете собрать систему за сущие гроши. В будущем, если вам потребуется дискретная видеокарта, просто докупите её, ведь сам камень актуален и будет справляться со своими задачами ещё много лет.

Всего 14 тысяч стоит Ryzen 5 5600X. Если сравнивать этот процессор с новым поколением, то налицо сильное отставание, вот только со всеми этими тестами не всё так просто. Вся хитрость проплаченных экспертов в том, что они используют самую мощную видеокарту, что позволяет увидеть разрыв. Ну а если вы купили неплохую, но не самую дорогую GeForce RTX 3050, то новомодный Ryzen 5 7600X покажет минимальный прирост количества кадров в секунду. Учтите, что новинки ещё и требуют более дорогого железа, а в результате потенциальный покупатель Ryzen 5 5600X экономит вдвойне. Мы рекомендуем обязательно купить материнскую плату на чипсете В550, в которой есть поддержка интерфейса PCIe 4.0. Возможно, сегодня вам такая технология и не понадобится, но ведь компьютер будет на много лет, а потенциал будет медленно раскрываться со временем.

Ну или купите Core i5-12400F за 13 тысяч рубликов. Увы, но бюджетные камни Intel дешевеют очень медленно, поэтому вам придётся раскошелиться. Ну а в награду вы получите очень неплохой процессор, способный раскрыть потенциал видеокарты уровня GeForce RTX 3060. К более дорогой видеокарте лучше подобрать другой камень, хотя потенциальные покупатели Core i5-12400F и без нас всё это прекрасно понимают. Можно присмотреться к Core i5-11400F. Этот процессор почти не уступает указанному выше, но точно окажется дешевле, ведь идёт вместе с системой охлаждения. Для тех, кто считает каждую сотню рублей, такой выбор может быть предпочтительнее.

Ryzen 3 4100 перешагивает за 10 000 рублей, что позволяет собрать игровую систему начального уровня без больших инвестиций. Процессор неплохо показывает себя в играх, поскольку построен на архитектуре Zen 3. Тактовая частота оставляет желать лучшего, а в наличии всего 4 ядра. Что же, если вы решили экономить, то не стоит удивляться, ведь за 8 ядер придётся выложить гораздо дороже.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Core i9 12900 - цена снижена на 10% 13600K очень дешево в Регарде Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> 3070 за 45 тр в Ситилинке 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Ну и завершим на Core i3-12100F. Это самый бюджетный камень 12-го поколения на архитектуре Alder Lake, а значит он автоматически открывает вам двери в мир компьютерных игр. Берите недорогую видеокарту по вашим финансам, а сам камень покажет себя с лучшей стороны. Кстати, уже давно современные процессоры тянут все стандартные задачи без зависаний, поэтому переживать о нехватке производительности у Core i3-12100F нет никакой нужды. Мы рекомендуем не тратиться на материнскую плату, ведь камень не имеет разгонного потенциала. Нет здесь и встроенной графики, а значит вы должны учитывать эти особенности перед покупкой. Если правильно распределить бюджет, избегая переплат на материнскую плату и оперативную память, то можно собрать неплохой скоростной компьютер для начинающего геймера.