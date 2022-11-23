Первые две недели кастомных моделей серии Radeon RX 7000 в продаже не будет

Аналитики констатируют, что рынок видеокарт находится в критической ситуации. Продажи падают, а геймеры всё чаще обращаются на вторичный рынок. Пытаясь разобраться в том, как производители графических чипов дошли до такой жизни, можно привести несколько причин. Прежде всего речь идёт об NVIDIA, которая монополизировала рынок и устанавливает те цены, которые считает выгодными для себя. Все попытки AMD выровнять ситуацию не увенчались успехом. На самом деле красные не сильно и пытались, ведь в 2021 году Лиза Су заигрывала с майнерами, даже не думая ограничить их в покупке игровой продукции. Есть ещё экономический кризис, который уже оказал влияние на продажи смартфонов и многих других полупроводниковых товаров. Ну а ключом к падению рынка станут майнеры. Аналитики утверждают, что в настоящее время шахтёры ещё не ринулись на вторичный рынок, но неопределённость и низкая стоимость криптовалют могут заставить любителей цифровых активов спешно сливать свои фермы за бесценок. Даже сегодня на вторичном рынке достаточно выгодных предложений, а геймеры прекрасно осознают выгоды. К примеру, в США за GeForce RTX 3080 Ti просят от 850 долларов, тогда как на барахолке майнеры могут вам предложить десятки моделей до 500 долларов. Стоит отметить, что для России такие цены не действуют, но в данном случае мы обсуждаем общемировые тенденции.

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Поскольку четвёртый квартал только ухудшит показатели, NVIDIA и AMD предпринимают ряд решений, которые могут позволить выйти из кризиса с минимальными потерями. Дженсен Хуанг полагает, что за счёт высокой маржи на новые флагманы ему удастся избежать сильного падения выручки. В итоге NVIDIA полностью игнорирует потребности геймеров, останавливая производство относительно недорогих графических чипов. Пока неясно, какие плоды принесут подобные действия, ну а Лиза Су пошла другим путём. Недавно стало известно о коррекции стоимости на флагманы, а также на модели среднего ценового сегмента. В результате Radeon RX 6950 XТ стоит дешевле GeForce RTX 3080 Ti, при этом обходя данную видеокарту по всем показателям. И это уже реалии российские, а значит намечается любопытная тенденция. По данным инсайдеров, AMD готовит геймерам несколько сюрпризов.

Речь идёт о серии Radeon RX 7000, появление которой на прилавках ожидается 13 декабря. Сообщается, что первые несколько недель красные планируют продавать только эталонные модели. На первый взгляд такое решение может показаться странным, вот только причина кроется в желании достичь паритета между рекомендованной стоимостью и ценой в магазинах. Очевидно, что контролировать ценовую политику партнёров Лиза Су не может, поскольку многие устанавливают нестандартные системы охлаждения, используют заводской разгон и в целом требуют за видеокарты намного больше, чем рекомендует AMD. А вот эталонные модели лишены подобных недостатков, хотя и могут уступать кастомным по эффективности охлаждения и тактовым частотам. В любом случае эксперты заявляют, что качество эталонной продукции находится на высоком уровне, а цены действительно порадуют геймеров.

К примеру, за суперфлагман Radeon RX 7900 XTX попросят 999 долларов, а Radeon RX 7900 XT оценена в 899 долларов. Если вы хотите изучить технические характеристики обеих графических чипов детальнее, то ниже эти данные представлены в таблице. Напомним, что Radeon RX 7900 XTX станет прямым конкурентом GeForce RTX 4090, предлагая цену на 600 долларов ниже. Неясно, насколько флагман красных отстанет от зелёного по быстродействию в играх, а также есть вопросы по реализации трассировки лучей. Что до Radeon RX 7900 XT, то эта видеокарта выступит против GeForce RTX 4080. Последняя оценена в 1200 долларов, поэтому смысл брать красный флагман есть. Инсайдеры отмечают, что решение AMD ограничиться эталонными моделями может привести к дефициту. На данный момент только ASUS и PowerColor уже успели продемонстрировать собственные видеокарты ещё не вышедшей линейки, а в итоге есть опасения получить бумажный релиз.

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В 2020 и в 2021 годах мы уже видели, как видеокарты так и не попадают в розницу, но тогда основной причиной стали майнеры. На этот раз геймеры не готовы тратить такие суммы на развлечения, а количество энтузиастов ограничено. Мы пока не знаем, на что способна Radeon RX 7900 XT, но цена на неё не кажется низкой. Если перед нами наследница Radeon RX 6800 XT, то можно констатировать резкой рост цен и на продукцию AMD. Ну а как будет на самом деле, мы узнаем уже через месяц, когда станет ясно, спасёт ли Лиза Су тонущий корабль рынка видеокарт.