Новые видеокарты слишком дорогие, поэтому геймеры всё чаще обращаются на вторичный рынок

В последние годы производители графических чипов довольно агрессивно подходят к политике ценообразования на свою продукцию. Если за GeForce GTX 1080 Ti просили не больше 700 долларов, то серия GeForce RTX 20 перевалила за 1000 долларов. Произошло это не в первый раз, но такой подход касался ультимативных решений, которые выпускались в качестве эксклюзивных для сумасшедших энтузиастов. Сегодня же за GeForce RTX 4090 просят от 1600 долларов. А ведь это цена без налогов, тогда как европейские геймеры на старте вынуждены были платить от 2000 евро. Российским любителям компьютерных игр повезло ещё меньше, ведь здесь цены перевалили за 2300 евро на старте, а после пошли вверх. Эксперты разводят руками, а представители NVIDIA уверяют, что отгрузили 100 тысяч графических чипов. Неясно, как горстка энтузиастов умудрилась так быстро расхватать с полок сильно подорожавшие видеокарты. А удивляться было чему, поскольку после исчерпания первой партии, стоимость GeForce RTX 4090 пошла вверх, а в результате американские геймеры увидели ценники от 1800 долларов за близкие к эталонным модели.

реклама

GeForce RTX 4080 могла слегка улучшить ситуацию, но Дженсен Хуанг пошёл другим путём. Как вы могли слышать, рекомендованная стоимость этого графического чипа стартовала с 1200 долларов, ну а сегодня в российской рознице такие видеокарты стоят от 110 тысяч рублей. Стоит заметить, что ещё никогда за графический чип такого уровня не просили больше 700 долларов, а эксперты заговорили о том, что в текущем поколении ожидается не только подорожание флагманов, но и ощутимый рост на модели среднего ценового сегмента. И вот здесь и кроется самая большая опасность. Дело в том, что массовый потребитель далёк от флагманов. Многие из нас с интересом смотрят на красивые цифры, которые демонстрирует в играх и синтетике GeForce RTX 4090, а после отправляются в магазин за бюджетной видеокартой.

Вот только так было раньше, поскольку сегодня в продаже нет бюджетных моделей нового и предыдущего поколения. Фактически, сегодня бюджетный сегмент представлен видеокартами GeForce GTX 1660 и GeForce GTX 1650. Но это теоретически, поскольку за первую просят от 200 долларов, тогда как вторая сильно устарела и уже не подходит для современных требовательных игр. С поддержкой трассировки лучей мы имеем GeForce RTX 2060 и GeForce RTX 3050, но и эти две стоят каких-то нереалистических сумм, ведь даже в американской рознице купить такие видеокарты дешевле 260 долларов нет никакой возможности. Хотелось бы сказать, что AMD спасает положение, но это не так. По разным причинам геймеры отказываются покупать продукцию красного лагеря, хотя цены здесь намного интереснее, чем предлагает дядюшка Хуанг. В довершение ко всему сказанному стоит добавить, что майнеры перестали оказывать влияние на рынок. Цены на флагманы предыдущего поколения пошли вниз, ну а NVIDIA мёртвой хваткой вцепилась в заявленные позиции и не намерена сдавать ни цента. Похоже, выбора у компании уже нет.

По данным аналитиков, сегодня на рынке компьютерной графики наблюдается самый рекордный спад с 2009 года. Тогда мы наблюдали последствия экономического кризиса, ну а в данный момент звёзды сошлись, ведь к проблемам финансовым добавились майнеры. Согласно озвученной статистике, продажи за третий квартал просели на 10%, но уже тогда наблюдались сложности. Похоже, четвёртый квартал сильно порадует старика Хуанга, поскольку в дело вступают видеокарты с вторичного рынка. Проблема пока не стоит остро, но очень многие шахтёры уже начали распродавать свои фермы. Рынок вторичной графики выглядит заманчиво, поскольку цены там значительно меньше, чем в магазинах. Ну и прибавьте к этому конкуренцию. NVIDIA расслабилась, ведь AMD топчется на месте, то и делая два шага назад. Это позволило компании получить монополию, ну а результат мы все видим. Дженсен Хуанг не стесняется озвучивать планы довести среднюю цену на 1 видеокарту до 500 долларов, тогда как в 2021 году из-за высокого спроса со стороны майнеров показатель взлетел выше 1000 долларов.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц 3070 за 45 тр в Ситилинке Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> RTX 3090 уже за 100 тр с началом Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Galaxy S22 Ultra - цена снижена 3060 Gigabyte Gaming дешевле 40тр Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке

Если в ближайшее время не появится недорогих видеокарт среднего ценового сегмента, то рынок может рухнуть. 80% геймеров до сих пор довольствуются мониторами с разрешением 1080р и ниже, а значит не нуждаются в видеокартах дороже 200 долларов. Эксперты уверены, что над NVIDIA нависла реальная опасность, а криптопохмелье 2019 года покажется детской прогулкой по сравнению с тем, что ждёт компанию в начале 2023 года.