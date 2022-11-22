Ryzen 9 5950X впервые стоит дешевле 40 тысяч рублей

Если вы ещё не слышали, в какую пропасть падает компания AMD, то самое время узнать об этом сегодня. Дело в том, что за последние годы красные ощутимо укрепили свои позиции в серверном сегменте, где по итогам третьего квартала 2022 заняли до 18% объёма поставок. Это довольно немалые деньги, но пока дела у AMD идут хорошо только потому, что Intel не способна ничего противопоставить скоростным процессорам серии EPIC. Не исключено, что уже в 2023 году всё изменится, ведь уже сегодня инсайдеры пишут о большом прорыве со стороны синих.

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В то же время пользовательский сегмент продолжает находиться под контролем Intel. Попытки выжать из покупателей максимальную маржу привели к тому, что пользователи потянулись в синий лагерь, ну а новое поколение Ryzen 7000 и вовсе оказалось медленнее новомодных камней Intel 13-го поколения. Продажи встали, а мечтать о высокой марже уже не приходится. Инсайдеры вещают о том, что цены на линейку Ryzen 5000 постоянно снижаются, а значит доходы падают. Неясно, сможет ли Лиза Су остановить падение, но пока перспективы кажутся туманными. И всё же, если вы не причисляете себя к перфекционистам с набитыми до верха карманами, то самое время выбрать один из красных камней, ведь скидки действительно есть.

Всего 39 490 рубликов стоит Ryzen 9 5950X. Этот 16-ядерный монстр ещё полгода назад продавался за 74 тысячи и дороже, ну а сегодня предлагается по очень выгодной цене. Если пытаться сравнивать его с новинками типа Core i9-13900K в играх, то последний намного быстрее, вот только для полного ощущения скорости требуется видеокарта за 150 тысяч рублей. Если у вас таковой нет в наличии, то разница будет минимальной. Ну а сам Ryzen 9 5950X остаётся актуальным и будет ещё очень долго справляться с любыми задачами без особых проблем.

Дешевеют и новинки, так Ryzen 7 7700X стоит уже 39 тысяч рублей. Поскольку в играх этот камень превосходит Ryzen 9 5950X, то для геймеров цена кажется оправданной. И всё бы ничего, если бы вам не требовалось купить материнскую плату за 300 долларов и дороже, а к ней оперативную память по завышенной стоимости. Пока последние два компонента не подешевеют, мы брать Ryzen 7 7700X не рекомендуем.

За 30 тысяч вы можете отхватить Ryzen 9 5900X. Этот 12-ядерный камень отличается высокой скоростью и подходит как для решения рабочих задач, так и может стать основной для игровой машины. При желании можно неплохо сэкономить на комплектующих, ведь вам не требуется новомодные материнские платы с сокетом АМ5, не говоря уже об ОЗУ DDR5, цена на которую выглядят нереалистичными. Ещё недавно Ryzen 9 5900X стоил дороже 40 тысяч рублей, ну а возможность взять его по скидке бесценна.





Слегка подешевел и Ryzen 5 7600X. Неясно, кто вообще будет ориентироваться на 6-ядерный камень по такой цене, когда под него требуется докупить материнскую плату и оперативную память ещё на 50 тысяч рубликов. Мы рекомендуем проходить мимо, ведь на 6 тысяч рублей дешевле вас поджидает Ryzen 7 5800X. Если смотреть тесты, то можно прийти к выводу, что в рабочих задачах 8-ядерник оказывается быстрее, и только в играх новый Ryzen 5 7600X выходит вперёд. Как мы уже писали выше, стоить такая сборка будет намного дороже, ну а для тех, кто не планирует отдавать за компьютер слишком много денег, лучше ориентироваться на Ryzen 7 5800X. Он ещё долго будет показывать отличные результаты в играх, а значит нет смысла переплачивать.

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Ну или купите Ryzen 5 5600X. Ещё никогда 6-яденый камень AMD не стоил так дёшево. Учтите, что на его базе вы можете собрать ну очень выгодный и перспективный компьютер. Со временем легко заменить процессор на более быстрый, что увеличит потенциал в любых задачах. Хотя, покупатели Ryzen 5 5600X предпочитают недорогие видеокарты, поэтому смысла переплачивать за крутые камни новых поколений нет. Оптимальной под Ryzen 5 5600X может стать видеокарта GeForce RTX 3050 или GeForce RTX 3060. Сам камень раскроет и больше, вот только стоят подобные графические чипы дороже 60 000 рублей.