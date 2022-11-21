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GeForce GTX 1060 набирает обороты и надолго останется на первом месте по популярности у геймеров
Производство GeForce RTX 2060 остановлено, а значит конкурентов у GeForce GTX 1060 пока нет
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Если заглянуть в статистику Steam, то можно увидеть удручающую картину. На первом месте расположилась старушка GeForce GTX 1060, которая была выпущена в далёком 2016 году. Казалось бы, за 6 лет должны были появиться новые герои, вот только NVIDIA старательно подрезает крылья своим же продуктам. Средневысокий сегмент (GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3060 Ti) занимает крошечную долю, а бюджетная GeForce GTX 1650 умудряется оставаться на третьем месте. В последние месяцы GeForce RTX 3060 выбралась из небытия, но происходит это только за счёт майнером. Цены на криптовалюты упали до минимума, а многие шахтёры распродают свои фермы, пытаясь вытащить из падающего бизнеса хоть что-то. В результате видеокарты попадают на вторичный рынок, где их с выгодой берут геймеры.

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Есть мнение, что GeForce RTX 3060 и вовсе может занять место GeForce GTX 1060, хотя, с этим не всё так просто. Главная проблема заключается в желании Дженсена Хуанга получать максимальную маржу. По его мнению, на GeForce RTX 4060 можно зарабатывать намного больше, чем на GeForce RTX 3060. В логике этому парню не откажешь, вот только есть определённый порог, выше которого основная часть геймеров не перейдёт. Если обратить внимание на стоимость GeForce RTX 4080, то можно сделать вывод, что глава NVIDIA готовится к новому скачку в средневысоком и среднем ценовом сегментах. Так, в предыдущем поколении за GeForce RTX 3080 просили 700 долларов, а резкое подорожание никак не оправдывается. Да, новинка быстрее GeForce RTX 3090 Ti, но ведь так было всегда, что флагманский графический чип превосходит своего более дорогого предшественника.

По данным инсайдеров, продажи GeForce RTX 4080 фактически остановились, а стоимость GeForce RTX 3070 Ti и вовсе может выйти за пределы комфорта. Скорее всего, дядюшка Хуанг попросит за такую видеокарту 800 долларов, позиционируя её как замену GeForce RTX 3090. Говорить о стоимости можно долго, но суть здесь не меняется, ведь цены идут вверх. Есть мнение, что испортить планы NVIDIA могут несколько факторов. Прежде всего указывают в сторону Лизы Су, которая готовит новое поколение графических чипов. Нам кажется, что ничего подобного не случится, ведь продукция красного лагеря не пользуется высокой популярностью, а многие геймеры предпочитают переплачивать за зелёные цвета. Есть надежда на то, что цены на видеокарты начнут падать под давлением майнеров. Последние месяцы доказали, что эти ребята не торопятся сливать свои фермы на вторичном рынке, а значит к геймерам попала небольшая часть видеокарт. Возможно, курсы основных криптовалют обрушатся ещё сильнее, но пока шахтёры цепляются за надежду отбить инвестиции в будущем и не жалеют расставаться с видеокартами.

Ну и самое очевидное – это графические чипы предыдущих поколений, которые сегодня находятся на прилавках магазинов. Два года назад NVIDIA уже проделывала фокус с линейкой GeForce RTX 20, когда за несколько месяцев до релиза новинок производство графических чипов было остановлено. Позднее это вылилось в дефицит, а Дженсен Хуанг срочно запустил выпуск GeForce RTX 2060 и GeForce RTX 2060 Super. Видеокарты в российской рознице стоят дороговато, но в США их предлагают дешевле 250 долларов. Похоже, NVIDIA решила вернуться к старым приёмам, ведь выпуск GPU под указанные выше видеокарты был остановлен. Какое-то время обе модели можно будет встретить в продаже, но уже вскоре запасы начнут таять, а значит GeForce RTX 2060 так и не сможет занять первое место в рейтинге самых популярных видеокарт по версии Steam.

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Повторимся, что некоторые шансы есть у GeForce RTX 3060, но глава NVIDIA планирует увеличить маржу за счёт дорогостоящих видеокарт нового поколения. Не исключено, что уже весной 2023 года графические чипы под GeForce RTX 3060 перестанут выпускаться. Это значит, что старушка GeForce GTX 1060 будет вынуждена тянуть ярмо за всех остальных, ведь за последние годы попытки создать прорывной продукт и стремление к инновациям перестали быть основными темами на повестке у NVIDIA. Сегодня Дженсеном Хуангом движет желание наживы, ну а геймеры – это всего лишь инструмент для достижения своих целей.

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#видеокарты #geforce gtx 1060 #geforce rtx 2060 #статистика
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