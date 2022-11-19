Некоторые модели GeForce RTX 4080 и вовсе продают дороже 1500 долларов, а в магазинах РФ просят больше 2000 долларов

Если посмотреть на рост цен на видеокарты за последние 5 лет, то можно сделать вывод, что полупроводники дорожают. На самом деле не всё так просто. К примеру, смартфоны продолжают играть в своей ценовой категории, где флагманы стоят около 1000 долларов. Бывают некоторые перегибы, но в таком случае речь идёт об ультимативных моделях с уникальными функциями, которые обычные пользователи увидят спустя годы. Точно такая же ситуация и с процессорами, которые слегка подорожали, но продолжают оставаться доступными. Материнские платы под процессоры Intel и не думали расти в цене, а твердотельные накопители с оперативной памятью и вовсе дешевеют. Можно привести множество примеров, а значит оправдать повышение стоимости видеокарт продвинутыми технологиями невозможно. Несмотря на это нам пытаются доказать, что причина в технологическом процессе, который с каждым годом становится всё сложнее. Похоже, дядюшка Хуанг просто решил выжать геймеров до последнего рубля.

реклама

На сайте Wccftech появилась довольно любопытная таблица. Мы предлагаем вам сохранить её на память, поскольку она демонстрирует рост аппетитов NVIDIA за последние годы. К примеру, рекомендованная цена GeForce GTX 960 стартовала со 199 долларов. GeForce GTX 1060 подорожала до 249 долларов, что объяснялось увеличением количества видеопамяти. Спустя год цена опустилась ниже 200 долларов, что сделало данный графический чип народным. Ну а дальше всё вышло из-под контроля, ведь фактически принадлежащая к среднему ценовому сегменту GeForce RTX 3060 Ti стоит от 399 долларов. Вот и получается, что массовый покупатель вынужден платить в 2 раза дороже. Но куда более критические изменения происходят с флагманами. К примеру, за GeForce GTX 1080 Ti просили 999 долларов, а вот GeForce RTX 2080 Ti каким-то волшебным образом подорожала до 999 долларов. На этот раз оправдать происходящее было решено за счёт появления технологии трассировки лучей. Если судить по играм спустя 4 года после выхода такой видеокарты, то можно сделать вывод, что волшебные лучи появились только для того, чтобы оправдать подорожание графических чипов.

Ну а дальше всё вышло из-под контроля, ведь GeForce RTX 3080 Ti предлагалась за 1199 долларов. Точных данных о том, насколько хорошо шли продажи нет, но в Steam эта видеокарта не фигурирует, а значит геймеры её не жаловали. В текущем поколении было решено сделать ещё один прыжок, ведь на этот раз GeForce RTX 4080, аналог которой в прошлом поколении стоил 699 долларов, предлагается по рекомендованной стоимости в 1199 долларов. Нет никаких сомнений, что цены подрастут и в остальных сегментах, а Дженсен Хуанг не даёт комментариев на этот счёт. А ведь есть ещё GeForce RTX 4090, за которую просят 1600 долларов. Эксперты предлагают считать класс таких графических чипов эксклюзивным, поскольку и раньше были аналоги, цена которых удивляла своей неразумностью (Titan RTX за 2499 долларов). Но если количество безбашенных миллионеров, которые готовы платить невероятные деньги за GeForce RTX 4090, по всему миру перевалило за 100 тысяч, то брать GeForce RTX 4080 никто не хочет.

Похоже, геймеры начали что-то подозревать, ведь GeForce RTX 4080 за 1199 долларов оказалась никому не нужна даже в США, где цены близки к рекомендованным. Сообщается, что по всему миру в розничные сети поступило около 30 тысяч таких видеокарт, при этом покупатели не торопятся в магазины. Первая причина кроется в завышенной стоимости, о чём мы говорили выше. Но есть и другие. Например, даже в США многие партнёры NVIDIA решили заработать на новой линейке, ведь за ASUS RTX 4080 TUF Gaming просят 1549 долларов, что всего на 50 вечнозелёных ниже, чем стоит GeForce RTX 4090. Немало шума наделали и перекупщики. Эти ребята первыми кинулись в магазины, разобрав все модели с рекомендованными ценами. Создался искусственный дефицит, но платить за GeForce RTX 4080 такие деньги геймеры оказались не готовы. В результате оставшиеся модели пылятся на складах, а перекупщики пытаются понять, что же им теперь делать.

рекомендации 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц Пиши на наш сайт и зарабатывай Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке 4090 в Регарде, цена норм RTX 3080 за 59 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 51тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 51 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming за 25 тр

GeForce RTX 4080 вполне конкурентна, предлагая рост быстродействия до 40% в играх, вот только она неплохо смотрится за 700 долларов, но явно не за 1200 и тем более не за 1500. Пока Дженсен Хуанг не почувствовал удар от падения спроса со стороны геймеров, но это обязательно случится. Криптовалюты дешевеют, а значит майнеры продолжат понемногу сливать свои видеокарты на вторичный рынок. Ну а впереди релиз графики от AMD, где за флагман попросят 999 долларов. Пока Лиза Су нагнетает таинственности, путаясь в том, какую маркетинговую тактику избрать. Будем надеяться, что руководство красных не подведёт. Ну или просто подождём, ведь падение экономического уровня в Европе и США уже делает своё дело. Достаточно посмотреть на отчёты по третьему кварталу, где тренд на снижение покупательского спроса на видеокарты заметен невооружённым взглядом.