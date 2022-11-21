Многие смартфоны, которые до сих пор лежат на прилавках, не попали в список

Уже давно известно, что пользователи смартфонов делятся на тех, кто покупает продукцию Apple, и на всех остальных. Первые предпочитают не делать лишних движений, ведь система сама прекрасно работает без внешнего вмешательства. Бытует мнение, что пользователи Android покупают телефоны только для того, чтобы получить доступ к прошивкам, дополнительным настройкам и другим действиям, которые яблочники запрещают. На самом деле это не так, ведь большая часть аппаратов под Android просто дешевле. Например, вы можете чуть дороже 200 долларов купить Redmi Note 11, который включает неплохую камеру, достаточное количество памяти и годный процессор. Дисплей на 90 Гц и другие фишки, включая NFC. Если поискать нечто подобное в лагере фанатов Тима Кука, то вы купите старый залежалый фрукт, который выпущен 6 лет назад и прошёл через множество рук. Словом, всё дело в цене.

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И всё же, даже если производители смартфонов под Android и выпускают относительно недорогие устройства, это ещё не значит, что они должны игнорировать поддержку пользователей. В данном случае мы говорим не о гарантии, а рассылке операционной системы и обновлений безопасности. Так, Google каждый год выпускает новую ОС, а производители телефонов добавляют туда свои фишки, что приводит к появлению различных прошивок. Большая часть пользователей никогда не видела чистый Android, а многие производители явно не спешат с выпуском соответствующих прошивок. Но если компании, которые с трудом продают несколько миллионов трубок в год, нас сегодня не интересуют, то к Xiaomi приковано повышенное внимание. Несмотря на это китайцы могут и вовсе забыть о нескольких смартфонах, а в результате никаких обновлений вы не получите.

Известно, что уже в конце ноября состоится презентация новой прошивки MIUI 14. Судя по скриншотам, которые уже попали в сеть, можно сделать несколько выводов. Прежде всего пользователей ждёт кардинальный пересмотр дизайна. По словам представителей Xiaomi, ещё никогда операционная система на Android не была такой плавной. С этой целью будут внесены изменения как в ряд системных приложений, так в и иконки и визуальный стиль рабочего стола. Упрощённый режим позволит увеличить скорость работы, а в качестве одной из любопытных функций рекламируется возможность полного удаления любых встроенных приложений. Очевидно, что системные останутся, но в телефоне есть масса мусора, которым никто не пользуется. Ну а оболочки и вовсе пестрят копиями программ, которые только занимают память.

Первым смартфоном, который получит новую прошивку, станет Mi 13. В качестве операционной системы фигурирует Android 13, а значит покупатели новинки получат всё и сразу. Всем остальным придётся набраться терпения. Кстати, сегодня в сеть попал список из 30 смартфонов, которые претендуют на прошивку MIUI 14. Похоже, Xiaomi решила закрутить гайки. Дело в том, что перечень оказался очень неожиданным, поскольку в нём нет даже Redmi Note 11, а в итоге только версия с приставкой «Pro» удостоится чести на новую прошивку. Такой подход кажется странным, поскольку лишает доступа к обновлению миллионы владельцев данного аппарата.

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Кстати, месяц назад в сеть уже попадал подобный список, но тогда там было больше 50 устройств. На тот момент инсайдеры полагали, что данные не совсем точные. Что же, если представить, что на этот раз список окончательный, то многие владельцы продукции китайской компании, которые купили телефоны в 2022 году, вдруг окажутся за бортом. А это уже никуда не годится, ведь та же Apple предлагает 5 лет поддержки, а после рассылку обновлений безопасности. Здесь же даже Xiaomi, занимающая 3 место по продажам, не желает идти навстречу пользователям.

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