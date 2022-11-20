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Zelot За пост начислено вознаграждение
Газпром планирует купить российский суперзащищённый квантовый телефон за 100 000 000 рублей
За эту сумму можно подключить целых 100 абонентов к защищённой квантовой линии
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Если не вдаваться в подробности, то достаточно сложно понять, где вообще проходит грань между распилом бюджета и реальными растратами на тут или иную сферу. К примеру, если вы загляните в кабинет к любому высокопоставленному чиновнику даже в местной администрации, то сможете увидеть очень солидный ремонт, дорогую мебель и дорогой компьютер. Бывает и так, что рядом лежит ноутбук производства Apple, а значит только на содержание такого чиновника государство потратило миллионы рублей. Многие обыватели разводят руками, не понимая смысл происходящего. Очевидно, что чиновники могли бы сидеть и на менее дорогих креслах, ездить на автомобилях среднего класса и кушать в столовой то, что подают на заводе по сборке пылесосов и утюгов. Возможно, в таком случае эти ребята были бы ближе к народу. Ну или взять закупки ключей операционных систем и программного обеспечения, которые проводились за государственный бюджет. Вы удивитесь, какие там колоссальные цифры. А сумма за каждую лицензию равняется обычной дисковой лицензионной версии, которую вы можете найти в магазине. Узнать о том, какая вообще версия закупалась, крайне сложно, но мы очень сомневаемся, что речь идёт о дисках, ведь уже давно подобные лицензии берут оптом в ОЕМ-виде. Ну а разница в цене между ключами существенная и может разниться на порядок.

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Как вы уже поняли, если начать копать, то возникает множество вопросов, ответы на которые найти невозможно. Ну а недавно и вовсе было решено потратить колоссальные суммы на защищённую связь, взломать которую не под силу никому. Как стало известно, специалисты Центра компетенций НТИ на базе МГУ им. М. В. Ломоносова начиная с 2016 года занимались созданием продвинутой системы на основе квантового шифрования. Инвестором выступила компания «Инфотекс», вложившая в предприятие до 700 миллионов рублей. Похоже, пришло время собирать урожай, ведь РЖД и «Газпром» намерены осуществить закупку устройств, способных обеспечить полную защиту от взлома и перехвата данных. Система строится на нескольких составляющих. Клиент получает телефон ViPNet QSS, который похож на гостя из далёкого прошлого и в целом не обладает какой-то заоблачной функциональностью. Трубка подключена к комплексу ViPNet Quantum Security System, занимающимся шифрованием голосовых сообщений в реальном времени, создавая специальные ключи, которые в виде фотонов передаются на другой конец провода. В силу физических особенностей квантовых явлений, любые попытки получить доступ к потоку окажутся заметны, а сеть считается максимально защищённой.

Защищённой, но не идеальной. Так, если речь идёт об одном абоненте, то безопасное общение возможно на расстоянии до 100 км, тогда как уже 800 человек будут ограничены 25 км. на самом деле комплекс ViPNet сложнее, чем мы описали, а особенно важным элементом является серверная часть, но это уже дело специалистов, что наших читателей мало волнует. Суть проблемы в цене, ведь если вы хотите купить всего 5 телефонов для закрытого общения, то вам придётся потратить 40 миллионов рублей. Учтите, что на другом конце провода также должна располагаться защищённая база ViPNet QSS. Неясно, можно будет ли по такому телефону вообще сделать вызов на стационарную связь. Данных об этом мы не нашли. Ну а если вам нужно сразу 100 трубок, то придётся выложить 100 миллионов рублей.

Представители «Инфотекс» уверяют, что причина такой высокой стоимости заключается в том, что технология новая, а одна лишь защита сегмента сети длиной в 100 километров обходится оператору в десятки миллионов рублей. Теоретически, по мере увеличения клиентской базы удастся снизить плату за обслуживание. Когда это случится, пока не уточняется, но необходим стабильный спрос. Пока неясно, планируют ли другие государственные корпорации инвестиции в криптографические технологии. Цена вхождения в клуб действительно высока, а эффективность вызывает вопросы. Дело в том, что далеко не у всех есть тайны, который стоят 100 миллионов рублей. Если речь идёт о каких-то государственных контрактах, или других действительно важных сведениях, то телефон ViPNet QSS может окупиться. Вот только если поставить по аппарату в кабинет каждого регионального чиновника, то смысла от защищённой связи может и не быть.

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Что любопытно, представители «Инфотекс» уверяют, что в качестве базы вы можете использовать почти любой телефон. Самое главное обеспечить отсутствие закладок и дыр в безопасности, а после установки соответствующего программного обеспечения можно не переживать об утечках корпоративной информации. Первые системы на основе ViPNet QSS появятся уже в 2023 году. Источник

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#защита #защита аккумулятора от глубокого разряда #квантовые технологии
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