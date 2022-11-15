В большинстве случаев разницы между процессорами в играх не будет

Сегодня эксперты не устают спорить о том, удастся ли AMD спокойно пережить экономические последствия кризиса, который только накрывает полупроводниковую отрасль. Аналитики отмечают, что продажи процессоров и видеокарт падают, а маржа постоянно снижается. хороших решений нет, но было бы не так сложно, если бы новая серия Ryzen 7000 не оказалась провальной. Геймеры не видят смысла переходить на новые камни, а новинки Intel внезапно оказались быстрее в рабочих задачах.

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Получается, что Лизе Су придётся не только потуже затягивать пояса (на шее инвесторов), но и скидывать цены. Вот только не всё так просто. Если процессоры предыдущего поколения не требуют дорогих комплектующих, то под Ryzen 7000 пока нет бюджетных материнских плат. Ну а ситуацию с оперативной памятью DDR5 вы знаете, а в итоге одним лишь снижением цен на процессоры делу не помочь. Американские магазины устраивают распродажи, предлагая в подарок несколько линеек новой ОЗУ, но в российской рознице пошли другим путём. Здесь поставили заоблачные цены на новинки, а значит мы сравним стоимость, сделав вывод о том, что вообще лучше брать.

Смотрите, за 8-ядерный Ryzen 7 7700X просят 45 590 рублей. Прибавьте к этому оперативную память за 20 тысяч рублей и по такой же цене материнскую плату, и вы потратите только на три детали больше 85 тысяч рубликов. Это настоящий грабёж, поэтому мы предлагаем вам как следует думать головой. Если вы хотите экономить, то переходите в самый конец материала, ну а если планировали собрать мощный компьютер с выгодой, то берите Ryzen 9 5950X. ОЗУ и материнскую плату к нему можно взять за 20 тысяч, а в итоге вы потратите на три детали всего 60 тысяч рублей. При этом в играх на большинстве видеокарт разницы не будет, а в рабочих задачах сборка на 16-ядерном камне уйдёт далеко вперёд. Вот и получается, что нужно уметь считать.

А как вам Ryzen 5 7600X за 32 590 рублей? Нам кажется, что этот 6-ядерник не достоин такой высокой планки. По факту, в нём нет ничего, что бы стоило больше 20 тысяч рублей, но пока подобных скидок никто не предлагает. Но даже за 20 тысяч данный камень выглядит сомнительно. Вам потребуется переплатить за оперативку и материнку, а сборка всё равно окажется дорогой. Но не только дорогой, но и менее эффективной, чем на базе Ryzen 9 5900X. Этот 12-ядерный камень даст фору Ryzen 5 7600X в любых задачах, а в играх будет идти на равных. Ну а в итоге кто-то получит всего 6 ядер, заплатив за это на 15 тысяч дороже, тогда как вы сможете побаловать себя 12-ядерным камнем с огромным потенциалом и разгонным потенциалом.

Вообще, вариантов для недорогой сборки предостаточно. Например, за 16 тысяч рублей вы можете купить Ryzen 5 5600X. Этот 6-ядерный камень уступает новомодному Ryzen 5 7600X в играх, но только в случае, если вы используете идеальные условия в виде скоростной оперативной памяти за 30 тысяч и материнской платы за 500 долларов и дороже. Не обойтись без видеокарты за 100 тысяч рублей, и только тогда Ryzen 5 7600X сможет показать на 15% выше быстродействие, чем Ryzen 5 5600X. Нам кажется, что для 6-ядерного процессора такая сборка будет слишком жирной. Уж лучше соберите систему на указанном выше Ryzen 9 5950X.

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

А можно обратить внимание на Ryzen 7 5800X. Многие геймеры предпочитают брать минимальную сборку на недорогом чипсете В450, забыть о разгоне оперативной памяти, а всё внимание уделить видеокарте. Нам кажется, что графический чип уровня GeForce RTX 3060 Ti можно назвать оптимальным вариантом, а в результате вы сможете играть в самый новые игры, которые предъявляют повышенные требования к железу. Ryzen 7 5800X включает 8 ядер, а значит даже в рабочих задачах не будет медленным. Да, сравнивать его с новинками на 16 ядер мы бы не рекомендовали, вот только это и не требуется, ведь мы говорим о процессоре, сборка на основе которого будет стоить до двух раз дешевле.