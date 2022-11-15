Нестабильность на рынке криптовалют может привести к падению курса Эфира ниже 1000 долларов

Последствия падения FTX ещё долго будет заметны на рынке криптовалют. Рухнул один из самых крупных игроков, который не только занимался операциями с цифровыми активами, но и имел устойчивый токен. В результате число пострадавших оценивается в 1 миллион человек, а биржи уже удалили торговые пары с сомнительной криптовалютой. Ходят слухи о том, что глава FTX стал жертвой политических баталий между Демократами и Республиканцами. Якобы, имела дело махинация с десятками миллиардов долларов, которые исчезли в неизвестном направлении. Судя по тому, что в американских изданиях эта тема никак не представлена, было решено проблему замять, а что делать с потерянными миллиардами, пока не знает никто. Или знает, но это уже другая история.

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Эксперты отмечают, что крах FTX способен изменить правила игры, а сегодня мы видим, как крупные инвесторы отказываются от работавшей годами парадигмы. Дело в том, что до биржи крайне неохотно афишируют те или иные данные. Известно, что на середину октября биржи хранили чуть больше 2 миллионов монет в Биткоинах. Точного количества Эфира и других альткоинов и вовсе узнать сложно, но даже эта цифра впечатляет. Неясно, какое количество ВТС принадлежит самим биржам, а какое клиентам, но за последние несколько дней держатели криптовалют вывели 200 000 Биткоинов на холодные кошельки. При этом только с Binance отток средств в различных криптовалютах достиг 1.35 миллиарда долларов, что составило 15% всех находящихся на хранении монет. Но если у больших бирж деньги есть, то мелкие могут начать рушится, словно карточные домики. Пока о дефиците ликвидности никто не пишет, но это не значит, что дела идут хорошо.

По мнению экспертов, сегодня мы стоим на пороге ключевых изменений. Если основные криптовалюты вынесут удар, то можно ожидать возврата к высоким позициям, а после и ощутимого подорожания. В то же время, если финансовые трудности нагрянут в гости к другим биржам, то цифровые активы уйдут далеко вниз, а криптозима будет долгой и очень суровой. Аналитики стараются не сгущать краски, но уже сегодня высказываются предположения, что Эфир легко улетит ниже 1000 долларов. Это значит, что происходящие изменения ещё сильнее ударят по добыче криптовалют. Уже несколько месяцев фермы на видеокартах не приносят прибыли. В большинстве случаев шахтёры не могут даже выйти в ноль из-за оплаты электричества. До недавнего времени большая часть майнеров держалась, поскольку надеялась на перспективы подорожания цифровых активов. Криптозима значительно сузит число тех, кто готов год или даже два сидеть с нулевыми доходами. Для этого требуется не только эффективные графические чипы и высококлассные специалисты, но и ощутимая денежная подушка.

Похоже, бьют тревогу даже первые инвесторы. Паника среди этих ребят сродни шторму, поэтому десятки аналитиков следят за кошельками неизвестных героев, вложивших целые состояния в криптовалюты на заре их появления. Не факт, что эти люди ещё живы, а бывает и так, что некоторые и вовсе потеряли доступ к своим кошелькам, но этого никто не знает. Как стало известно, один из первых инвесторов, на счету которого находилось 500 монет в Эфире, спустя 7 лет решил продать свои активы. Отметим, что точных данных о происходящем нет, поэтому мы можем только предполагать о том, что вообще произошло. Есть мнение, что все 500 монет на сумму в 630 тысяч долларов получил технический директор биржи indodax Уильям Сутанто. Не исключено, что это его деньги, а сам он решил консолидировать средства на одном аккаунте. Повторимся, что мы можем только строить догадки.

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Эксперты констатируют, что позитивных сигналов нет, но даже тот факт, что криптовалюты перестали падать, внушает скромный оптимизм. Хоронить Биткоин с Эфиром пока рано, ведь в последние дни заметен резкий рост традиционных ценных бумаг. Не исключено, что тренд способен вытянуть падающий рынок криптовалют, а крупные инвесторы снова потянутся за цифровым золотом. За последние сутки наблюдается слабая волатильность, а суточный объём торгов кажется стабильным. Словом, стоит набраться терпения, ведь всё самое интересное впереди. Источники: 1, 2, 3, 4, 5.