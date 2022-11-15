Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Кошелёк с 500 монет в Эфире ожил после 7 лет молчания – первые инвесторы уходят с рынка криптовалют
Нестабильность на рынке криптовалют может привести к падению курса Эфира ниже 1000 долларов
рекомендации
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
3050 MSI Gaming дешевле 30тр
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже

Последствия падения FTX ещё долго будет заметны на рынке криптовалют. Рухнул один из самых крупных игроков, который не только занимался операциями с цифровыми активами, но и имел устойчивый токен. В результате число пострадавших оценивается в 1 миллион человек, а биржи уже удалили торговые пары с сомнительной криптовалютой. Ходят слухи о том, что глава FTX стал жертвой политических баталий между Демократами и Республиканцами. Якобы, имела дело махинация с десятками миллиардов долларов, которые исчезли в неизвестном направлении. Судя по тому, что в американских изданиях эта тема никак не представлена, было решено проблему замять, а что делать с потерянными миллиардами, пока не знает никто. Или знает, но это уже другая история.

реклама

Эксперты отмечают, что крах FTX способен изменить правила игры, а сегодня мы видим, как крупные инвесторы отказываются от работавшей годами парадигмы. Дело в том, что до биржи крайне неохотно афишируют те или иные данные. Известно, что на середину октября биржи хранили чуть больше 2 миллионов монет в Биткоинах. Точного количества Эфира и других альткоинов и вовсе узнать сложно, но даже эта цифра впечатляет. Неясно, какое количество ВТС принадлежит самим биржам, а какое клиентам, но за последние несколько дней держатели криптовалют вывели 200 000 Биткоинов на холодные кошельки. При этом только с Binance отток средств в различных криптовалютах достиг 1.35 миллиарда долларов, что составило 15% всех находящихся на хранении монет. Но если у больших бирж деньги есть, то мелкие могут начать рушится, словно карточные домики. Пока о дефиците ликвидности никто не пишет, но это не значит, что дела идут хорошо.

По мнению экспертов, сегодня мы стоим на пороге ключевых изменений. Если основные криптовалюты вынесут удар, то можно ожидать возврата к высоким позициям, а после и ощутимого подорожания. В то же время, если финансовые трудности нагрянут в гости к другим биржам, то цифровые активы уйдут далеко вниз, а криптозима будет долгой и очень суровой. Аналитики стараются не сгущать краски, но уже сегодня высказываются предположения, что Эфир легко улетит ниже 1000 долларов. Это значит, что происходящие изменения ещё сильнее ударят по добыче криптовалют. Уже несколько месяцев фермы на видеокартах не приносят прибыли. В большинстве случаев шахтёры не могут даже выйти в ноль из-за оплаты электричества. До недавнего времени большая часть майнеров держалась, поскольку надеялась на перспективы подорожания цифровых активов. Криптозима значительно сузит число тех, кто готов год или даже два сидеть с нулевыми доходами. Для этого требуется не только эффективные графические чипы и высококлассные специалисты, но и ощутимая денежная подушка.

Похоже, бьют тревогу даже первые инвесторы. Паника среди этих ребят сродни шторму, поэтому десятки аналитиков следят за кошельками неизвестных героев, вложивших целые состояния в криптовалюты на заре их появления. Не факт, что эти люди ещё живы, а бывает и так, что некоторые и вовсе потеряли доступ к своим кошелькам, но этого никто не знает. Как стало известно, один из первых инвесторов, на счету которого находилось 500 монет в Эфире, спустя 7 лет решил продать свои активы. Отметим, что точных данных о происходящем нет, поэтому мы можем только предполагать о том, что вообще произошло. Есть мнение, что все 500 монет на сумму в 630 тысяч долларов получил технический директор биржи indodax Уильям Сутанто. Не исключено, что это его деньги, а сам он решил консолидировать средства на одном аккаунте. Повторимся, что мы можем только строить догадки.

рекомендации
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
4090 в Регарде, цена норм
RTX 3070 за 44тр в Регарде
RTX 3080 за 63 тр в Регарде
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Эксперты констатируют, что позитивных сигналов нет, но даже тот факт, что криптовалюты перестали падать, внушает скромный оптимизм. Хоронить Биткоин с Эфиром пока рано, ведь в последние дни заметен резкий рост традиционных ценных бумаг. Не исключено, что тренд способен вытянуть падающий рынок криптовалют, а крупные инвесторы снова потянутся за цифровым золотом. За последние сутки наблюдается слабая волатильность, а суточный объём торгов кажется стабильным. Словом, стоит набраться терпения, ведь всё самое интересное впереди. Источники: 1, 2, 3, 4, 5.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#криптовалюты #эфир
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Владельцы криптовалют рекордными темпами выводят их на личные кошельки
Крупные международные инвесторы отказываются от криптовалют и больше не хотят иметь с ними дел
Криптобиржа Crypto.com отрицает наличие каких-либо финансовых проблем
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сборка от красных дешевле 45 тысяч рублей, с возможностью играть на ультра настройках ближайшие годы
29
Майнеры начинают добывать три разных токена одновременно
11
Киты выводят Биткоин с бирж, а паника усиливается – курс ВТС может обвалиться ниже $13 000
22
Samsung S23 Ultra - 200-мегапикселей и Snapdragon 8 Gen2
7
Илон Маск признался, что слишком много работает
3
Ремастер Witcher 3 выйдет через месяц – улучшенные текстуры, продвинутая графика и волшебные лучи
5
MediaTek представила чипсет Pentonic 1000
+
Основатель FTX обанкротил биржу, чтобы обеспечить победу демпартии США на промежуточных выборах
10
В преддверии выхода RTX 4080, компания AMD нахваливает RX 7900, убеждая игроков подождать её выхода
3
Core i9-13900KF vs Ryzen 7 5800X3D – ставим точку в выборе самого быстрого игрового процессора
13
Марго Робби рассказала о ходе съемок новой части фильма «Пираты Карибского моря»
5
Официально: крупное графическое обновление «Ведьмака 3» выйдет ровно через месяц
3
Художник показал, как мог бы выглядеть The Elder Scrolls V Skyrim на Unreal Engine 5
6
Что такой скрытый потенциал видеокарты, и какой процессор подобрать для флагмана и GeForce RTX 3050
7
Компания набрала заказов на $2 млрд для производства "тормозной системы будущего" к 2025 году
5
Система охлаждения AXAGON CLR-M2FAN для M.2 SSD внешне напоминает GTX 480
1
В сети появились изображения тестового билда The Sims 5
2
На Украине начали продавать билеты на поезд в Донецк, Луганск и Симферополь
22
В Госдуме пояснили, откуда взяли список игр с пропагандой ЛГБТ
11
Покупатели God of War Ragnarok жалуются на отсутствие диска в коробке игры
2

Популярные статьи

Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
405
Процессоры Ryzen 5000 подешевели — покупать сейчас или ждать дальнейшего снижения цен
130
Выбираю между AMD Ryzen 9 7950X и Intel Core i9-13900K
196
Ученые: В квантовом мире свет может одновременно двигаться вперед и назад во времени
12
Большая распродажа лицензионных Windows и Office со скидками до 90% в рамках 11.11.2022
4
Как производители выпускают бессмысленный мусор за деньги потребителей - проблема 4090 (12VHPWR)
35
Обзор и тестирование ATI Radeon HD 4870 (Asus EAH4870)
22
Архитектура и современный мир. Воскрешение Кёнигсберга, часть I
19
Новая гипотеза NASA объясняет, почему мы можем быть одиноки во Вселенной
51
О том, как гражданский дрон проник в сверхсекретную «Зону 51» незаметно для американских военных
1

Сейчас обсуждают

Палец Шеши
15:59
Япония живёт в нищете, там самый низкий уровень жизни
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
MriS
15:59
Наверное имеется ввиду диспетчер окон рабочего стола))
Обзор и тестирование ATI Radeon HD 4870 (Asus EAH4870)
Вежливый N_A S A M S
15:58
Если дело обстоит именно так, а это подтверждается сразу несколькими независимыми источниками, то такая операция готовилась за пару месяцев до ее начала, а раз так, то никакой паузы никто вообще не пл...
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
Палец Шеши
15:58
Вот брат, только что пол рюмочки выпил за твой тост
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
НеБрат Шеши
15:57
ни кто не читал, статья не важна, главное комменты
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
Вежливый N_A S A M S
15:57
На минуточку, эти населенные пункты находятся уже на левом берегу Днепра и если наши войска уже находятся там, то как-то незаметно прошел ряд десантно-штурмовых операций, о которых пока мало что извес...
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
Палец Шеши
15:56
Ты допустил самую главную ошибку. Здесь никто не читает статьи, здесь сразу спускаться в комментарии, и гнобят ципсошников.
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
OgoGoLog
15:56
Что поделать. Влияние блогов.
Накопившиеся запасы компонентов для ПК придётся распродавать и в следующем году
НеБрат Шеши
15:56
наливай... Выпьем за мирное, голубое небо над нами, за счастливые семьи, за победу над общим врагом, за 9 мая. Не забудем в этот день и тех, кто отдал жизнь за наше счастье и свободу, поднимем рюмки ...
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
Вежливый N_A S A M S
15:55
С учетом сюзерена раха убралась из казахстана. Япония после ядерки выглядит и живет на неск порядков лучше рахи. Так еще и прозападная. может рахе и себе напроситься на яд удар?
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем