За Ryzen 9 5950X просят всего 41 тысячу рублей

Мы с вами неоднократно обсуждали проблемы, с которыми столкнулась AMD после релиза процессоров нового поколения. Если бы у автора данного материала пару месяцев назад спросили о том, какой камень одержит победу в противостоянии между Ryzen 9 7950Х VS Core i9 13900K, то с вероятностью до 100% перевес был бы в пользу красных. Ещё бы, ведь Intel просто улучшила 10-нм технологический процесс, тогда как AMD пошла вперёд, освоив новый сокет, новую оперативную память и скоростной интерфейс PCIe 5.0.

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Увы, но инженеры красной команды не смогли реализовать все эти возможности, а в результате сегодня процессоры AMD линейки Ryzen 7000 оказались никому не нужны. Цены на них бьют рекорды, а продажи минимальны. Похоже, только некоторые энтузиасты решаются на подобный шаг, поскольку камни нужны для тестов. Нет худа без добра, ведь вместо новинок с отвратительной ценой мы можем купить процессоры предыдущего поколения. Они всё так же быстры, а если вас не волнуют синтетические тесты, то смысла переплачивать нет. Особенно это касается тех, кто не планирует брать самую дорогую видеокарту, ведь на середняках разрыв между сериями процессоров минимален.

Сегодня мы сравним цены процессоров AMD нового и старого поколения, выбрав наиболее оптимальные решения. За 45 590 рублей вы можете купить скромный 8-ядерный Ryzen 7 7700X. Если бы мы не видели реальных тестов, то могли бы прийти к выводу, что перед нами один из самых быстрых камней на планете. Вот только это не так. Ну а если вы понимаете всю бесперспективность инвестиций в Ryzen 7 7700X, то берите Ryzen 9 5950X. За 41 тысячу рублей вы получаете ультимативную производительность и 16 ядер. В играх даже на мощной видеокарте можно получать максимум, а в рабочих задачах данный камень ещё очень долго будет актуален. Выбор очевиден, ну а учитывая тот факт, что этот камень ещё и сильно подешевел за последнее время, то проходить мимо и вовсе не стоит.

За 32 590 рублей нам предлагают скромный 6-ядерный Ryzen 5 7600X. Если вы посмотрите на результаты этого камня в рабочих тестах, то сильно удивитесь, ведь здесь настоящий провал. Ничего рекордного, ведь показатели на уровне предыдущего поколения, вот только цена не совсем соответствует быстродействию. Например, на 1000 рублей дешевле можно встретить Ryzen 9 5900X. Здесь вам и 12 ядер, и намного более высокие показатели в сложных рабочих сценариях. Собрать систему на основе Ryzen 9 5900X можно намного дешевле, а разгон и вовсе открывает новые возможности. Словом, брать Ryzen 5 7600X в данном случае категорически возбраняется.

А вообще никто не заставляет вас тратить много денег на процессор, ведь в наличии Ryzen 7 5800X за 23 тысячи. Владелец 8-ядерного камня точно не будет чувствовать нехватку производительности как в играх, так и в рабочих приложениях. Очень многое зависит от ваших запросов, но в целом процессоры за такую сумму покупают не для рекордов. Ryzen 7 5800X имеет оптимальное соотношение между ценой и производительностью, но ощутимо уступает флагманам. Именно поэтому такой камень хорош в качестве части продвинутой сборки без излишеств с хорошей, но не флагманской видеокартой.

Ну или купите Core i5-12600KF. Помните, что есть процессоры, покупка которых позволит экономить. Но есть и такие, которые имеют потенциал для разгона. В последнем случае вам придётся потратить немного денег на систему охлаждения и очень много на материнскую плату, а результат не всего окажется ожидаемым. Например, вам может попасться неудачный экземпляр, ну или вы просто не сумеете ничего разогнать.

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Как видите, выгода от покупки процессоров AMD предыдущего поколения заметна невооружённым взглядом. Ryzen 9 5900X можно назвать оптимальным, если вы готовы потратиться на сборку, но не хотите отдавать деньги за эксклюзивность и новинки. Ну а за Ryzen 9 5950X и вовсе полгода назад просили 74 тысячи рублей. Есть ещё Ryzen 7 5800X3D. Во многих игровых тестах этот 8-ядерный камень обходит даже Core i9-13900K. Проблема в том, что в российской рознице встретить его крайне сложно. Если вы найдёте Ryzen 7 5800X3D за те же 30 тысяч, то берите не задумываясь.