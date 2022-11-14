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Что такой скрытый потенциал видеокарты, и какой процессор подобрать для флагмана и GeForce RTX 3050
Неверно подобранная сборка никогда не будет сбалансированной, а значит не сможет раскрыть потенциал ваших комплектующих
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Уже достаточно давно в компьютерном мире курсирует такое понятие, как раскрытие потенциала той или иной комплектующей за счёт других компонентов. Многие умники заявляют, что ничего подобного не существует. В большинстве случаев, когда речь идёт о средней сборке, никакого потенциала нет, а значит и раскрывать нечего, но если вы только попробуете поставить дорогую видеокарту на бюджетный процессор, то сможете убедиться, что ваши результаты бесконечно далеки от тех, что получает большая часть геймеров с аналогичным графическим чипом.

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Вот и получается, что истина находится где-то посредине, а значит есть оптимальные комплекты из процессора и видеокарты, позволяющие раскрыть потенциал вашего железа в полной мере. Отметим, что в теории можно подобрать и более оптимальные комплекты, но пока в российской рознице есть не все новинки, а значит мы исходим из находящихся в наличии моделей. Если вы не согласны с тем или иным выбором, то можете как следует изучить тесты. Энтузиасты прогоняли GeForce RTX 4090 с относительно недорогим процессором, получив падение количества кадров в секунду от 15% и выше.

Если вы решили купить видеокарту GeForce RTX 3090 Ti, то вам стоит купить максимально мощный камень, который будет выжимать из неё все соки. Пожалуй, Ryzen 9 7900X – это оптимальный выбор. Здесь есть 12 быстрых ядер, основанных на архитектуре Zen 4. Это 5-нм технологический процесс, а сам Ryzen 9 7900X показывает ультимативную мощность в любых задачах. Флагманы Intel нового поколения быстрее, но в продаже их пока нет. Заметим, что сборка на новом поколении AMD обойдётся вам в копеечку, но здесь мы уже вам советов не даём. Увы, но владельцы GeForce RTX 3090 Ti не должны экономить.

GeForce RTX 3080 всё ещё обладает огромной мощью, но уже не требует наличия самого быстрого процессора. Мы не будем против, если вы купите самый скоростной камень, но для раскрытия потенциала GeForce RTX 3080 вам подойдёт и Core i7-12700KF. Помните, что будет гораздо лучше, если вы выжмите максимум их своей системы. Это значит, что процессор получит возможность разгона за счёт материнской платы на флагманском чипсете. Также вы не станете экономить на оперативной памяти, а в итоге можно рассчитывать на то, что ваша видеокарта не будет пасти задних.

GeForce RTX 3060 Ti – это зверь, располагающийся между высоким и средним ценовыми сегментами. Такая видеокарта не потребует от вас целого состояния, а значит сборка будет в разы дешевле, чем на флагманах текущего поколения. И всё же, покупать откровенно бюджетный камень – это путь в пустоту. Если у вас есть лишние деньги, берите любой мощный процессор, но даже Ryzen 7 5800X будет достаточно, чтобы раскрыть потенциал видеокарты в полной мере. Ну а если вы ещё и купите материнскую плату с возможностью разгона, то получите дополнительный буст как камня, так и оперативной памяти.

GeForce RTX 3050 только кажется нетребовательной, а на самом деле для такой видеокарты вам потребуется современный камень. Брать откровенно медленные модели мы также не советуем, ведь в таком случае вы потеряете значительную часть быстродействия. Неплохо подойдут середняки Intel предыдущего поколения, но мы советуем обратить внимание на Ryzen 5 5600X. У этого камня несколько преимуществ. Во-первых, он очень недорогой, а за последние месяцы цена на него буквально рухнула. Во-вторых, он оптимален для видеокарт среднего ценового диапазона, ведь что-то более мощное даётся ему с большим трудом. Помните о том, что Ryzen 5 5600X будет также хорош на бюджетной материнской плате, а вы выбираете между возможностью разгона и простым камнем без дополнительных претензий.  

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Помните, что система на Ryzen 5 5600X + GeForce RTX 3090 Ti будет намного быстрее Ryzen 9 7900X + GeForce RTX 3050 в реальных играх. Теоретически, можно сэкономить, но показатели в любом случае будут кривыми, а дисбаланс даст о себе знать в будущем. Некоторые покупают компьютер на год, но большинство предпочитает брать систему на 4 года и выше. Если вы хотите получить достойную сборку с возможностью апгрейда, то стоит ориентироваться на максимально сбалансированные комплектующие.

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#видеокарты #процессоры #оптимальные ценовые предложения
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