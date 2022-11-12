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Поскольку спорить о принадлежности дрона-камикадзе Герань-3 к той или иной стране бесполезно, то давайте остановимся на том, что беспилотник себя зарекомендовал с лучшей стороны и доказал эффективность данного типа барражирующего боеприпаса. Вот только данный дрон имеет массу недостатков, которые не могут быть компенсированы при помощи модификаций и доработки. Дело в том, что основная задача Герани-3 заключается в проникновении вглубь территории потенциального противника, где и происходит поражение тех или иных целей. При этом специфика беспилотника такова, что он лишён удалённого управления и способен действовать в рамках запрограммированного алгоритма. Это значит, что атаковать движущиеся цели не представляется возможным, а невозможность коррекции полёта приводит к тому, что не всегда аппарат заходит на оптимальный для поражения угол.

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В любом случае всё это компенсируется низкой стоимостью, что позволяет запускать десятки дронов одновременно. При этом в прессе не утихают споры о том, почему у России нет собственных дронов-камикадзе. На самом деле есть, просто до недавнего времени не стояла задача их массового производства. Не будем углубляться в историю, лишь отметим, что первопроходцами управляемых дронов-камикадзе были израильские инженеры. Российские военные применяют несколько различных беспилотников, но серия «Ланецет» попадает в прессу чаще всего. Возможно, дело в массовости, но мы такими данными не обладаем. Если внимательно изучить российскую прессу, то становится очевидным, что в последнее время количество ударов с применением данного типа БПЛА значительно увеличилось. При этом, если раньше активно использовался «Ланцет-1», то сегодня всё чаще в заголовки попадает более современная версия под названием «Ланцет-3». О первом вы можете почитать в прессе, а мы лишь отметим, что новое поколение значительно превосходит предыдущее по всем показателям. Прежде всего давайте изучим характеристики:

Максимальная высота – 5 километров

Максимальная скорость – 110 км/ч

Вес – 12 килограмм

Боевая часть – до 3 килограмм

Продолжительность полёта – до 40 минут

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Кажется, что в этом нет ничего впечатляющего, вот только всё кроется в деталях. Дело в том, что «Ланцет-3» славится высокой точностью за счёт применения Х-образного оперения, что можно увидеть на изображении выше. Дрон запускается при помощи катапульты, которая размещается как на специальном грузовом автомобиле, так и на пикапе, а также с небольшого катера. Первоначальная скорость достигается быстро, а дальше включается встроенный электродвигатель. Дрон поднимается на высоту в 5 километров и проводит там основную часть времени, оставаясь незаметным для систем ПВО. Он излучает минимальный радиосигнал, а значит плохо поддаётся обнаружению радарами и другими аналогичными приспособлениями. Полёт осуществляется по навигации ГЛОНАСС, поэтому любителям теорий заговоров с замедлением GPS на территории России мы можем посоветовать проходить мимо. По прибытии на место подключается оператор, который может не только контролировать дальнейший полёт, но и использовать встроенный газоанализатор для обнаружения хорошо замаскированной техники противника. Кадры, которые есть в сети, свидетельствуют о высокой точности «Ланцета-3», который способен бить по движущимся целям с хирургической точностью.

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Как недавно стало известно, уже какое-то время проходят испытания модернизированного «Ланцет-3М». По данным военных экспертов, специфическое оперение действующей машины имеет ряд недостатков. Дело в том, что дрон падает с высоты 5 километров со скоростью до 300 км/ч, а в некоторых случаях происходит повреждение оперения, что снижает эффективность управления. Модернизированная версия лишена подобной проблемы, но пока не была замечена для нанесения ударов в рамках СВО. На находящихся в сети скриншотах можно увидеть, что второй контур оперения стал намного меньше. Делать выводы пока рано, но есть информация о том, что удалось повысить дальность полёта, автономность и боевую нагрузку до 5 килограмм. Эксперты поясняют, что «Ланцет» и Герань только на первый взгляд кажутся похожи и принадлежат к одной группе дронов-камикадзе. На самом же деле мы говорим об устройствах, которые могут применяться в различных сценариях. В первом случае это точечные удары по технике и другим слабобронированным целям, тогда как область применения Герани мы обсудили выше.

Отдельно отмечается, что потенциал дронов-камикадзе огромен, а стоимость их часто на порядок ниже, чем у атакуемых целей. Например, известно о подрыве системы С300, а значит вылет окупился сторицей. Ну а минусом является человеческий фактор, ведь всегда есть шанс промахнуться или совершить ошибку. Есть данные о том, что в Китае проходят испытания беспилотники с искусственным интеллектом, но пока ничего подобного в боевых условиях мы не видели.