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Microsoft возобновила продажи приставок Xbox Series X на рынке РФ
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Microsoft стала одной из первых компаний, которые гордо заявили об уходе с российского рынка. Судя по всему, решение пришло напрямую из Белого дома, поэтому бизнес остановился в считанные дни, а продажа лицензий встала на паузу. Видимо, такой шаг предполагал молниеносный удар по российскому бизнесу, которые должен был столкнуться с невозможностью использования лицензионного программного обеспечения. Кто же знал, что в России уже готова собственная база подобного ПО. Ясно, что по многим направлениям отечественные разработчики сильно отстают от своих заокеанских коллег, но разрыв стремительно сокращается. Летом государственные и банковские структуры начали массовую миграцию на российский софт, что не могло не привлечь внимание Microsoft. В результате американская корпорация тихо вернулась в Россию, пытаясь снова продавать свою продукцию. За этим последовал ещё один уход, после которого американцы с грустью поглядывают на упущенные возможности, подсчитывая убытки.

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Принято считать, что Россия генерировала незначительные продажи электроники и программного обеспечения, включая и компьютерные игры, вот только реальность доказала, что многие беглецы потеряли ощутимый кусок пирога, а закрыть дыры не представляется возможным. Microsoft имеет стабильный доход, но и эта компания не хочет оставлять созданный с нуля рынок конкурентам. Инсайдеры отмечают, что всё это время софтверный гигант продолжал продавать российским пользователям лицензионные ключи на корпоративный мессенджер Teams. Источники не располагают точными данными, но уверяют в том, что число покупателей огромно, а среди них не только образовательные учреждения, но и банки. Эксперты предполагают, что у происходящего есть несколько причин. Прежде всего Microsoft пытается хотя бы как-то закрепиться в России, пусть даже и занимая незначительную долю. Что до потенциальных покупателей, то здесь балом правит привычка и экономия. Дело в том, что многие компании имеют штат с обученными сотрудниками, которые имеют навыки работы в тех или иных приложениях. Переобучение стоит денег, а новые лицензии российского производства могут обходиться даже дороже, чем аналоги Microsoft. А в результате проще продлить уже привычный продукт, чем усложнять себе жизнь.

Как оказалось, есть все основания полагать, что Microsoft снова возвращается. По данным нескольких крупных ритейлеров, возобновлялись продажи игровых приставок Xbox нового поколения (Xbox Series X и Series S). Представитель торговой сети уверяет, что это новые поставки, поскольку закупленные ранее уже давно распроданы. Утверждается, что это сертифицированные и лицензированные модели, которые поступили на российский рынок абсолютно легально. К каждой консоли есть сопроводительный документ, а значит речь о параллельном импорте не идёт. Приставки имеют русский язык и поддерживают диски, которые можно встретить на полках отечественных магазинов. Но и это ещё не всё, ведь незадолго до этого российским геймерам вернули подписки Xbox Game Pass как для игровых приставок, так и персональных компьютеров. Доступны различные пакеты с теми или иным сроками действия. При этом кроме официально сертифицированных консолей на российском рынке есть и те, что завезены согласно правилам параллельного импорта. В любом случае официальных поставок не было с марта 2022 года, а значит прошло уже очень много времени.

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Знакомые с ситуацией источники уверяют, что Microsoft прибегла к любопытной стратегии, позволяющей оставаться на российском рынке, но не нарушать собственных заявлений. Якобы, официальная сертификация для стран СНГ производится в России, а после этого консоли отправляются в другие государства. Неясно, существует ли вообще факт отправки, или консоли с тех же складов поступают в официальную розницу. Возможно, часть и отправляется, а после завозится в рамках параллельного импорта. Как бы там ни было, но Microsoft пытается цепляться за российский рынок. Руководство американской компании прекрасно понимает, что слишком долго заигрывать с потенциальными покупателями – это глупый и невыгодный шаг. Этим летом аналитики сообщали о невероятной активности российских пользователей, которые начали скачивать пиратскую продукцию Microsoft с торрентов. Неясно, какой процент из этих людей отдал бы предпочтение лицензии, но в любом случае это ощутимая экономическая и репутационная потеря. Источники: 1, 2

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#microsoft #санкции #xbox series x
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