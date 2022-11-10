Финальный список может как уменьшится, так и увеличится в размерах

Ещё несколько лет назад Xiaomi умудрялась выпускать по две оболочки на базе операционной системы Android в год. В какой-то момент механизм дал сбой, а в результате теперь развёртывание MIUI не укладывается ни в какие рамки. Судя по всему, китайская компания окончательно переходит на годичный выпуск, а значит каждая новая оболочка будет соответствовать операционной системе от Google. Это немного непривычно, но имеет вполне логичные причины.

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Как минимум 5 лет назад основные инновации Android остановились, но это не отменяло того факта, что раз в год нужно выпускать операционную систему. В результате отличить Android 10 от Android 11 и даже Android 12 практически невозможно. Важны лишь обновления безопасности, а в остальном пользователей ждут всё те же функции. Презентации Google привлекают с каждым годом всё меньше внимания, ведь смартфоны стали обыденной частью нашей жизни, а придумать что-то новое пока ни у кого не выходит. Что до Xiaomi, то у китайцев спектр возможностей шире, ведь можно быть позаимствовать некоторые особенности других оболочек, жонглируя функциями из года в год. Долго так продолжаться не могло, поэтому MIUI 14, как и предыдущая версия, будет распространяться в течение следующего года.

Предполагается, что официальный старт новой прошивке будет дан 19 ноября, а первым смартфоном, которые получит MIUI 14, окажется Mi 13. Это новый флагман, который ждут преданные фанаты Xiaomi. Предполагается, что китайцы основательно поработали над новой оболочкой. Прежде всего инсайдеры указывают на то, что MIUI 14 очистится от рекламы. Это очень позитивная новость, ведь в последние годы пользователи стонали под грузом постоянно всплывающего рекламного мусора. Кроме того утверждается, что на этот раз прошивка обойдётся скромным набором компонентов, что сделает её ощутимо быстрее и чище. Речь идёт о предустановленных приложениях, которые невозможно удалить. Каждая такая программа постоянно висит в системе, мешая нормальной работе смартфона.

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Инсайдеры отмечают, что это далеко не все изменения, ну а мы публикуем предварительный список и 87 аппаратов, которые должны получить MIUI 14 на Android 13. Флагманы 2022 года начнут обновляться уже этой зимой, тогда как бюджетники и смартфоны 2021 года смогут претендовать на прошивку значительно позднее. Отметим, что список не может считаться полным, поскольку в следующем году появятся новинки, о которых сегодня никто не знает. Кроме того, бюджетные аппараты и вовсе могут лишиться статуса актуальных в любой момент. Подобные сюрпризы от Xiaomi мы уже видели, поэтому не стоит удивляться. Ну и добавим, что инсайдеры говорят о 84 аппаратах, но добавляют, что в список стоить включить ещё три планшета, поэтому конечная цифра может быть больше, чем на других ресурсах.

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