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Предварительный список из 87 смартфонов Xiaomi, претендующих на прошивку MIUI 14 на Android 13
Финальный список может как уменьшится, так и увеличится в размерах
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Ещё несколько лет назад Xiaomi умудрялась выпускать по две оболочки на базе операционной системы Android в год. В какой-то момент механизм дал сбой, а в результате теперь развёртывание MIUI не укладывается ни в какие рамки. Судя по всему, китайская компания окончательно переходит на годичный выпуск, а значит каждая новая оболочка будет соответствовать операционной системе от Google. Это немного непривычно, но имеет вполне логичные причины.

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Как минимум 5 лет назад основные инновации Android остановились, но это не отменяло того факта, что раз в год нужно выпускать операционную систему. В результате отличить Android 10 от Android 11 и даже Android 12 практически невозможно. Важны лишь обновления безопасности, а в остальном пользователей ждут всё те же функции. Презентации Google привлекают с каждым годом всё меньше внимания, ведь смартфоны стали обыденной частью нашей жизни, а придумать что-то новое пока ни у кого не выходит. Что до Xiaomi, то у китайцев спектр возможностей шире, ведь можно быть позаимствовать некоторые особенности других оболочек, жонглируя функциями из года в год. Долго так продолжаться не могло, поэтому MIUI 14, как и предыдущая версия, будет распространяться в течение следующего года.

Предполагается, что официальный старт новой прошивке будет дан 19 ноября, а первым смартфоном, которые получит MIUI 14, окажется Mi 13. Это новый флагман, который ждут преданные фанаты Xiaomi. Предполагается, что китайцы основательно поработали над новой оболочкой. Прежде всего инсайдеры указывают на то, что MIUI 14 очистится от рекламы. Это очень позитивная новость, ведь в последние годы пользователи стонали под грузом постоянно всплывающего рекламного мусора. Кроме того утверждается, что на этот раз прошивка обойдётся скромным набором компонентов, что сделает её ощутимо быстрее и чище. Речь идёт о предустановленных приложениях, которые невозможно удалить. Каждая такая программа постоянно висит в системе, мешая нормальной работе смартфона.

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Инсайдеры отмечают, что это далеко не все изменения, ну а мы публикуем предварительный список и 87 аппаратов, которые должны получить MIUI 14 на Android 13. Флагманы 2022 года начнут обновляться уже этой зимой, тогда как бюджетники и смартфоны 2021 года смогут претендовать на прошивку значительно позднее. Отметим, что список не может считаться полным, поскольку в следующем году появятся новинки, о которых сегодня никто не знает. Кроме того, бюджетные аппараты и вовсе могут лишиться статуса актуальных в любой момент. Подобные сюрпризы от Xiaomi мы уже видели, поэтому не стоит удивляться. Ну и добавим, что инсайдеры говорят о 84 аппаратах, но добавляют, что в список стоить включить ещё три планшета, поэтому конечная цифра может быть больше, чем на других ресурсах.

  1. Redmi Note 11T Pro
  2. Redmi K40 Pro
  3. Redmi 10A
  4. Redmi Note 11 SE
  5. Mi 11i HyperCharge
  6. Mi 12 Pro
  7. POCO F3
  8. Mi 12 Lite
  9. Mi 11X Pro
  10. POCO X4 GT
  11. Mi Pro 5G
  12. Mi Pad 5 Pro 12.4"
  13. Redmi Note 11R 5G
  14. Mi 11i
  15. Redmi Note 12 5G
  16. Mi 12X
  17. Mi 11
  18. Mi 11 Pro
  19. Redmi K50i
  20. Redmi K40 Gaming
  21. Redmi Note 11T Pro+
  22. Xiaomi CIVI 2
  23. Redmi K50 Pro
  24. POCO F3GT
  25. Mi 11 Lite 5G
  26. Redmi K50 Gaming
  27. Mi 11 Ultra
  28. Redmi Note 10T 5G I 10 Lite (Индия)
  29. Redmi Note 11 Pro 5G
  30. Redmi Note 8 (2021)
  31. Mi 12 Pro (Dimensity)
  32. Redmi Note 10 Pro (Китай)
  33. Mi MIX 4
  34. Xiaomi CIVI 1S
  35. Mi Pad 5
  36. Redmi Note 11SE Pro
  37. Mi 12T
  38. POCO M4
  39. POCO M4 5G
  40. POCO M3 Pro 5G
  41. Redmi Note 11SE
  42. Mi 12S
  43. Mi 12
  44. Mi 12S Pro
  45. Redmi K50
  46. Mi 12T Pro
  47. Mi MIX FOLD
  48. POCO X3 GT
  49. Redmi Note 10
  50. Mi 11T | Pro
  51. Mi MIX Fold 2
  52. Mi 11X
  53. POCO F4 GT
  54. Redmi Note 12 Racing
  55. Redmi Note 11 4G
  56. POCO M4 Pro
  57. POCO M5
  58. POCO X3
  59. Redmi K40
  60. POCO X4 Pro 5G
  61. Redmi 10 Prime
  62. Redmi 10 2022
  63. Redmi K50 Ultra
  64. Redmi 10C
  65. POCO X3 NFC
  66. Mi 11 Lite 5G NE
  67. Redmi 10
  68. Redmi Note 12 Pro+
  69. Redmi Note 11 NFC
  70. Xiaomi CIVI
  71. Redmi Note 11 Pro+ 5G
  72. Redmi Note 10 Pro
  73. Redmi Note 11S 5G
  74. Redmi Note 11 5G
  75. POCO F4 5G
  76. Redmi Note 12 Pro
  77. Redmi K40S
  78. POCO M5s
  79. Mi 11 Lite
  80. Mi 12S Ultra
  81. POCO C40
  82. Redmi Note 11
  83. POCO X3 Pro
  84. Redmi Note 10T
  85. Redmi Note 11 5G
  86. Mi Pro
  87. Redmi Note 10 5G
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#xiaomi #прошивки #android 13 #miui 14
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