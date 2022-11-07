Ryzen 9 7950X расходится медленно, а большинство пользователей предпочитают обходить новинки AMD стороной

Аналитики фиксируют низкий спрос на процессоры AMD и Intel новых поколений. Проблема действительно существует, ведь долгие годы обе компании могли рассчитывать на неплохую прибыль в первые месяцы после старта продаж. Энтузиасты сметали с полок дорогие камни, переплачивая за них пару сотен долларов. Возможно, изменилось экономическое положение, а может всё дело в том, что существующей производительности хватает с головой. Что до синих, то у них ещё есть шансы на успех, ведь в начале 2023 года в продажу поступят недорогие материнские платы с процессорами до 200 долларов. А вот у красных всё плохо.

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В планах у Лизы Су не удешевлять процессоры, снижая маржу, а выпустить ещё более крутые камни с технологией 3D V-Cache. Пока же продажи новинок встали, а геймеры по всему миру предпочитают обратить внимание на процессоры предыдущего поколения. Лучше всего расходится Ryzen 7 5800X3D, но запасы таких камней не бесконечны. Если вы забыли, то линейка Ryzen 7000 уже в российских магазинах. Цены не радуют. Сегодня мы рассмотрим, сколько стоят новинки, попутаюсь подобрать альтернативы гораздо дешевле.

Ryzen 9 7950X так и не стал самым быстрым игровым процессором. Мало того, по непонятной причине этот камень не только проигрывает Core i9 13900K в одноядерных тестах, но и вчистую сливает в многоядерных сценариях. О чём думали инженеры AMD, трудно сказать, но высокая маржа Лизе Су точно не светит. Американские магазины уже начали скидывать цены, предлагая подарки в виде материнских плат и комплектов оперативной памяти. Похоже, даже столь щедрые предложения не способны переубедить пользователей. Нам кажется, что Ryzen 9 7950X можно смело назвать мёртвым процессором. В следующем поколении его обойдут даже середняки, а сегодня он не способен обеспечить достойную конкуренцию флагману Intel.

Ryzen 9 7900X стоит намного дешевле, но также проигрывает синим по всем фронтам. Не помогает высокая тактовая частота, а переход на новую платформу с сокетом АМ5 и вовсе поставил крест на популярности этого камня. Куда интереснее смотрится Ryzen 9 5900X. Последний на 20 тысяч дешевле, при этом вы можете добавить разницу к видеокарте. Давайте думать: у вас есть Ryzen 9 7900X с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti и Ryzen 9 5900X с видеокартой GeForce RTX 3070 Ti. Только не говорите, что вы бы взяли комплект на новом камне. Учтите, что стоит прибавить ещё и материнскую плату с оперативной памятью, а в итоге за цену, которую вы потратите на сборку Ryzen 9 7900X + GeForce RTX 3060 Ti, вам удастся купить Ryzen 9 5900X + GeForce RTX 3090.

Ryzen 7 7700X выглядит неплохо, но только не за 44 тысяч рублей. Потенциально камень имеет все шансы на успех, но для этого нужно скинуть половину цены и вывести на рынок доступные материнские платы с оперативной памятью. Если ничего из вышеперечисленного не случится, то берите Ryzen 7 5800X. За 22 тысячи рублей он представляет собой оптимальное решение, ведь материнская плата на чипсете В450 стоит сущие копейки, а оперативная память DDR4 обойдётся в 2 раза дешевле новомодной DDR5. Ну а в итоге вы заплатите за сборку значительно меньше, направив деньги на видеокарту. Примерные подсчёты мы представляли выше, поэтому нет смысла повторять, что процессор в данном случае не оказывает решающего эффекта.

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Что до Ryzen 5 7600X, то с учётом сложившихся обстоятельств, перед нами живой труп. Единственное, на что стоит надеяться, это на благоразумие Лизы Су. Если эта дама выкатит материнские платы на чипсете А620 в начале 2023 года, то положение перестанет быть критическим. Одновременно с этим важно добиться снижения цен на оперативную память, ведь сегодня Ryzen 5 7600X никому не интересен. Возьмите лучше 15 тысяч и купите Ryzen 5 5600X. Для дома камень подходит на все 100%, ну а стоить сборка на основе такого процессора будет очень дёшево. Многие и вовсе берут на Авито материнскую плату с оперативной памятью, а после докинув Ryzen 5 5600X получают суперэкономию и неплохую производительность.