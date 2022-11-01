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Что обнаружили российские эксперты на месте взрыва Северных потоков, и есть ли перспективы ремонта
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Сегодня эксперты сходятся во мнении, что Запад перешёл черту, отделявшую состояние напряжённых политических разногласий и точку невозврата, после которой доверия к правящим элитам больше нет. Триггером для этого стал подрыв Северных потоков, служивших одной из основных артерий для поступления газа из России в Европу. Многие полагают, что Балтийское море окончательно теряет роль транзитного, а значит российскому газу делать здесь больше нечего. Что и говорить, если даже В. Путин заявил, что возобновление работы трубопроводов и их запуск маловероятен. Исключать восстановление Северных потоков в будущем не стоит, но явно не в мире, где Европа слепо выполняет указания из США, а договориться с правящими элитами стало невозможно.

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На самом деле даже спустя более чем месяц после диверсии, Швеция и Дания отказывались допускать российских специалистов к обследованию трубы. Несколько дней назад шведы вынуждены были дать добро, поскольку прошёл отведённый месяц со дня подачи официального запроса, а к месту подрыва прибыло специализированное судно «Нефрит». Корабль шёл под российским флагом и был зафрахтован оператором Северных потоков – компанией Nord Stream AG. Отмечалось, что любые действия должны согласовываться со шведскими властями. Это значит, что даже количество погружений и задействованная техника была строго регламентирована. Неясно, зачем правительство этой страны создаёт дополнительные сложности, но в итоге все спорные вопросы удалось урегулировать, а специалисты приступили к изучению повреждений.

Любопытными подробностями на этот счёт поделился В. Путин. По его словам, взрыв был настолько сильный, что трубу Северного потока-1 длиной 40 метров буквально вырвало и отбросило в сторону. При этом искорёженный металл изогнулся на 90 градусов, а часть трубы была отброшена в сторону нитки Северного потока-2. Последний повреждён, но пока определить характер и нанесённый ущерб сложно. Судя по всему, может идти речь не только о взрывной волне, но и об осколках и физическом ударе отброшенным участком трубы. В Очередной раз произошедшее было названо терактом, виновниками которого признаны британские военные. Именно к таким выводам пришло Министерство обороны РФ, связавшее деятельность англичан не только с подрывом трубопроводов, но и с организацией и координацией атаки дронов на Севастополь.

Известно, что сегодня значительная часть трубопроводов заполнена водой. Стоит учитывать, что это морская солёная вода, которая вызывает коррозию металла. Мнение специалистов относительно возможного ремонта разделились. Некоторые полагают, что солёная вода сделала своё дело, а значит починка потребует огромных расходов и усилий. Придётся срезать километры трубы, вот только никто не знает, насколько далеко проникла влага в систему. В то же время выступают и другие специалисты. По их мнению, внутреннее покрытие не рассчитано на контакт с солёной водой, но это не значит, что стоит паниковать. Скорее всего, можно заменить повреждённый участок, а после пустить газ, ведь даже такое покрытие будет разрушаться годами.

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Стоит напомнить, что на данном этапе принято решение построить ещё один трубопровод, который пройдёт через Турцию. Это позволит решить нехватку газа в Южной Европе, ну а на Балтийское море никто не делает никаких ставок. Дания не пускает российских специалистов к обследованию разрыва. Шведы делают всё от них зависящее, чтобы усложнить работу, а уже вскоре мы услышим официальный вердикт, который будет озвучен Еврокомиссией. Может показаться, что это ерунда, вот только Северные потоки стоили больше 17 миллиардов долларов и были застрахованы на эту же сумму. В случае, если происходящее признают терактом, то российский оператор вправе претендовать на страховую компенсацию. Очевидно, что в Европе прекрасно осведомлены о таких деталях, поэтому с высокой долей вероятности обвинят во всём именно Россию. В этом случае полагаться на деньги не стоит, а значит Газпром спишет многомиллиардные потери. Ну а глава Газпрома Алексей Миллер и вовсе ранее заявил, что куда проще построить новый трубопровод, чем пытаться отремонтировать Северные потоки.

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#газ #северный поток #трубопровод
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