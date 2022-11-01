AMD планирует поработать над оптимизацией вместе с игровыми студиями, но насколько это коснётся уже выпущенных проектов, большой вопрос

В конце 2021 года Intel выпустила 12-е поколение процессоров Core. Многие эксперты говорили о том, что концепция больших и малых ядер не даст никакого прироста в производительности и фактически окажется бесполезна. Представители компании рассказывали о преимуществах новой архитектуры, но всё оказалось куда прозаичнее, чем могли предположить скептики. В играх от малых ядер толку не было, а их отключение в некоторых случаях даже приводило к повышению производительности. Мало того, системы антипиратской защиты и вовсе оказались не готовы к наличию на кристалле различных ядер, поэтому войти во многие игры без отключения малых ядер было невозможно. Со временем было найдено решение проблемы, а в 13-м поколении малые ядра продолжили своё шествие.

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Нужно признать, что эксперты неправы, ведь смысл в ядрах есть. Так, большинство пользователей не разбирается в компьютерах, поэтому опирается на числовые показатели. 16-ядерные камни AMD всегда действовали на нервы фанатам Intel, но в текущем поколении удалось обогнать конкурента, ведь у Core i9-13900K 24 ядра и 32 потока. Кто больше? Неясно, что синие будут делать со своими 16-ю малыми ядрами, но сегодня нас интересуют архитектурные проблемы подопечных Лизы Су. Пикантность ситуации в том, что Ryzen 9 7950X отказывается демонстрировать высокие показатели в играх, ведь в некоторых случаях его обгоняет даже Ryzen 5 7600X, тогда как Ryzen 7 7700X и вовсе постоянно держится выше. Мало того, кому-то в голову пришла идея отключить второй чиплет на 8 ядер в игре Metro Exodus. Как оказалось, после этого ставший 8-ядерным Ryzen 9 7950X начал демонстрировать прирост быстродействия на 17%. В данном случае ларчик просто открывался, ведь ядра на втором чиплете работают на тактовой частоте 5.4 ГГц, тогда как на первом – на 5.7 ГГц. Мы уже писали о том, что недавно AMD провела собственное тестирование, где пришла к аналогичным выводам.

Проблема в том, что одни и те же события часто трактуются в ту или иную пользу. Так, красные сделали несколько заявлений, о которых мы и поговорим. Прежде всего было сказано, что проблем с операционной системой нет. Якобы, Windows 10 работает также хорошо, как м Windows 11. Это уже неплохо, ведь в прошлом поколении инженеры AMD долго залатывали баги, которые допустила Microsoft. Следом были проверены различные игры, где также существенного влияния и ошибок замечено не было. В итоге специалисты пришли к выводу, что видимых проблем нет, а значит речь идёт об архитектурных особенностях линейки Ryzen 7000. Геймеров успокоили, ведь по логике инженеров красной команды, в некоторых играх дорогостоящий Ryzen 9 7950X должен работать медленнее, чем Ryzen 5 7600X, который стоит в 2 раза дешевле. Неясно, что на самом деле думают представители AMD, но геймеров просят набраться терпения.

Предполагается, что потребуется совместная работа со студиями, занимающимися выпуском игр. Что до уже находящихся в продаже проектов, то здесь всё понятно, ведь так называемая аномалия была выявлена в небольшом количестве игр. Ну а в данном случае в дело вступают особенности того или иного движка. Оптимизация кода неоднородна, а значит не стоит ожидать, что различные игры будут работать с одним и тем же процессором одинаково хорошо. Не стоит забывать и об оптимизации под операционную систему, ведь игры, заточенные под Windows 11, с высокой долей вероятности покажут себя хуже на Windows 10. Очень интересное объяснение. А вы слышали что-то подобное о процессоре Core i9-12900K? Если судить из тестов, то он всегда оказывается впереди Core i5-12600K, а всё это напоминает попытку AMD переложить свои проблемы на игровые движки.

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Похоже, серию Ryzen действительно ждёт провал. Процессоры получились не самые быстрые и не могут справиться с Intel в играх. Ну а продажи подкосили дорогостоящие материнские платы и необходимость перехода на оперативную память DDR5. Всё это вместе с падением производительности Ryzen 9 7950X вызывает разочарование у энтузиастов. Единственное, что остаётся фанатам AMD – ожидать появления серии Ryzen 7000 3D на технологии 3D V-Cache. Случится это уже в первой половине 2023 года. Изучить больше тестов по указанному выше процессору вы можете по ссылке.