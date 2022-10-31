Криптозима и не думает уходить, а значит дела у майнеров будут идти всё хуже

Когда весь мир узнал о существовании Биткоина, сложность сети была уже настолько высокой, что войти в дело можно было только на мощных ASIC-майнерах. Проблема в том, что стоимость подобных систем намного выше, чем может позволить себе обычный пользователь. И дело даже не в том, что нет денег. В данном случае решающим могут стать опасения на фоне постоянно курсирующих слухов о несостоятельности криптовалюты. Кто знает, вдруг цифровое золото рухнет, а все эти дорогостоящие майнеры окажутся никому не нужны. Войти в добычу с крупными инвестициями проще, ведь оптом брать ASIC-майнеры намного дешевле. Ну а тем, кто пытался совершать первые шаги на пути превращения в честных шахтёров, казалось куда проще собрать ферму на видеокарте.

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Здесь логика простая, ведь в отличие от ASIC-майнеров, на видеокарту всегда можно найти покупателя. Вот и получается, что сотни тысяч обычных пользователей решили, что могут заработать, разместив у себя на балконе небольшую ферму. Кто-то мучил своих домашних громким гулом вентиляторов, тогда как другие и вовсе арендовали подсобные помещения или размещали всё это богатство на дачах. В начале 2022 года дела у Эфира шли прекрасно, а о переходе на стейкинг слухи ходили последние несколько лет. Именно поэтому фермеры игнорировали здравый смысл, продолжая покупать видеокарты даже тогда, когда разработчики Эфира прямо назвали дату блокировки майнинга. Что говорить, ведь многие наши читатели не верили в возможность такого шага со стороны Виталика Бутерина. Высказывались различные точки зрения, вплоть до того, что систему настроят на одновременный майнинг и стейкинг.

Многие наши читатели знают о том, что Эфир не только перестал давать новые монеты фермерам, но и пошёл ко дну. Экономика США терпит крах, а глобальная нестабильность усиливает беспокойство инвесторов. Криптовалюты просто не могут стоить дорого, вот только миллионы видеокарт, которые трудились над добычей Эфира, никуда не делись. Какое-то время шахтёры держались, ведь была надежда, что курсы основных криптовалют восстановятся, а значит и альткоины пойдут вверх. Спустя полтора месяца после остановки Эфира можно констатировать, что нервы у некоторых шахтёров не выдерживают. На Tom’s Hardware появился любопытный материал, автор которого рассказал о происходящем на улицах Вьетнама. Дело в том, что особенно активно скупали видеокарты для домашних ферм жители небогатых стран, вот только все эти люди ожидали быстрой окупаемости инвестиций, а получили обратный эффект. В результате на улицах появились так называемые развалы из сотен видеокарт. Продавцы угрюмо оглядывают проходящих зевак, а иногда к ним подходит или подъезжает паренёк на скутере, покупающий связку видеокарт в полиэтиленовом мешочке.

Ясно, что никакой проверки нет, а значит придётся проводить тесты дома. Не указываются и цены, но по тону автора можно сделать вывод, что графические чипы буквально продаются на вес. Что до тех, кто продолжает всё это покупать, то к этим ребятам есть масса вопросов. Скорее всего, речь о майнерах, решивших использовать низкие цены для усиления мощности своих ригов. Ранее сообщалось, что критическая ситуация с видеокартами сложилась и в Китае, где местные шахтёры распродают свои фермы с большим дисконтом. А вот европейские и американские майнеры держатся. Судя по всему, у жителей этих регионов запас прочности более высокий, а значит присутствует либо дополнительный доход, либо накопления в криптовалюте. Стоит признать, что стоят на своём и российские шахтёры. Мы знаем о том, что многие отечественные геймеры мечтают о дне, когда нервы у шахтёров дрогнут. Пока же менее подготовленными к затяжной криптозиме оказались жители Азиатских государств.

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Автор оригинального материала отмечает, что выставленные на улицах развалы – это только вершина айсберга. Дело в том, что в магазинах можно встретить огромное количество видеокарт всех известных и неизвестных брендов. Настоящий рай для геймеров и потеря денег для майнеров.