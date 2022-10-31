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Скидки к геймерам пришли, скидки геймеры нашли–видеокарты AMD стали доступнее NVIDIA в магазинах РФ
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Представьте себе, что вам кто-то абсолютно бесплатно предлагает взять одну из двух видеокарт на выбор: Radeon RX 6950 XT или GeForce RTX 3090. При прямом сравнении обе примерно равны в играх, поскольку за счёт более скоростной видеопамяти инженерам AMD удалось добиться дополнительного буста, который оказался достаточным для паритета с флагманом NVIDIA. Мы знаем, что у зелёных есть решения и быстрее, но, если подумать, то большинство геймеров не сделают выбор в пользу красной команды. Причин у такого явления множество, ну а мы сегодня лишь констатируем, что любители компьютерных игр предпочитают зелёные цвета.

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Вчера мы могли убедиться в том, что видеокарты NVIDIA медленно, но с завидным постоянством дешевеют в российской рознице. Пожалуй, сегодня пришло время для AMD. Поскольку фанатов у Лизы Су намного меньше, чем у Дженсена Хуанга, то мечтать о высоких продажах не приходится, но цены действительно неплохие, а при прямом сравнении некоторые графические чипы AMD оказываются быстрее аналогов NVIDIA. Давайте об этом поговорим, вы ведь не против?

Нам кажется, что самым оптимальным решением для зажиточных геймеров будет Radeon RX 6800 XT. Эта видеокарта стоит в несколько раз дешевле GeForce RTX 3090, но отстаёт в играх не больше, чем на 15%. Ну а если у вас дисплей 2К, а процессор не флагман последних поколений, то разрыв и вовсе может не превысить 10%. Получается, что вы экономите огромное количество денег, но остаётесь в высшей лиге, продолжая играть на самом высоком разрешении. Главной фишкой Radeon RX 6800 XT остаётся наличие 16 Гб видеопамяти, что превосходит все аналогичные по цене видеокарты NVIDIA. Теоретически, это позволит вам рассчитывать на раскрытие некого скрытого потенциала, хотя это больше самовнушение, чем реальная польза.

Всегда можно попытаться сэкономить. Radeon RX 6800 создана для тех, кто накопил всего 55 тысяч и не желает больше страдать. Если вы имеете на руках такую сумму, то смело добавляйте модель производства PowerColor в корзину. Да, с флагманами NVIDIA, которые стоят больше сотни тысяч рублей, Radeon RX 6800 не сравниться, но никто ведь и не стремится. Только вдумайтесь, за 55 тысяч рублей вы сможете получить приличное быстродействие в разрешении 4К. Рассчитывать на ультимативные настройки графики не приходится, но в данном случае важно правильное соотношение между ценой и количеством fps.

Помните, что очень многое зависит от вашего процессора. Если вы планировали взять видеокарту до 40 тысяч рублей, то наиболее мощным вариантом на сегодня остаётся Radeon RX 6700 XT. Она с лёгкостью справляется с разрешением 2К и включает 12 Гб видеопамяти. Проблема в том, что многие геймеры ошибочно полагают, что можно гонять на старом процессоре 5-летней давности. На самом деле можно, но в таком случае ожидать максимальной производительности не приходится. Учитывайте, что за последние годы производители процессоров совершили большой прорыв на игровом направлении, поэтому старайтесь сделать так, чтобы мощные видеокарты соседствовали с камнями новых поколений. А иначе мечтать о высоком фрамрейте будет глупо. Кстати, долгое время Radeon RX 6700 XT упрямо не желала уходить ниже 40 тысяч рублей. Лёд тронулся, с чем мы вас и поздравляем.

Многие эксперты уверены, что Radeon RX 6650 XT является самым выгодным графическим чипом на рынке. Сложно сказать, ведь во многом такой выбор определяется вашим экономическим положением. И всё же, такая видеокарта подходит как для 1080р, так и для 2К. Она имеет минимальное энергопотребление, а значит заработает даже на старом компьютере. Выше мы уже говорили о том, что в таком случае обязательны потери быстродействия, но когда есть реальная экономия, а ваш монитор не выше 1080р, то нет никакого смысла переплачивать за то, чем вы не сможете воспользоваться.

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Radeon RX 6500 XT создана для бюджетных геймеров. Сегодня в США купить её можно за 160 долларов, ну а российская розница традиционно отстаёт. К сожалению, мы ещё долго не увидим Radeon RX 6500 XT по рекомендованной стоимости, поскольку в планах у производителей нет графических чипов нового поколения нижнего ценового сегмента. Если Radeon RX 7500 XT или GeForce RTX 4050 и поступят в продажу, то произойдёт это к концу 2023 года. AMD и NVIDIA предпочитают выжимать все соки из флагманов и только после этого думают о том, чтобы заработать на тех, у кого нет денег на дорогие видеокарты.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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