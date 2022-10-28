Что происходит на рынке криптовалют, и когда наступит то самое "дно"

Предположим, что вы насмотрелись на то, как ваши виртуальные знакомые превращаются в миллионеров, и решили инвестировать немного денег в криптовалюты. Прежде всего стоит выяснить, а действительно ли хотя бы кто-то из реальных людей заработал на цифровых деньгах. Многие эксперты любят приводить в пример взрывной рост Биткоина за прошедшее десятилетие. Теоретически, если бы вы купили 10 лет назад цифрового золота на 5000 долларов, то сегодня могли бы продать свои монетки за 1 миллион вечнозелёных. Если вы почитаете мнение тех, кто предпочитает реальные цифры сенсациям, то сможете прийти к выводу, что так называемых первых инвесторов почти не осталось. Так, абсолютное большинство держателей Биткоина продало свои монет, как только стоимость их выросла в несколько раз. Ещё до того, как сформировался централизованный рынок, монеты начали переходить из рук в руки, а значит покупавшие Биткоины за 1000 долларов, продавали их за 2000, прыгая от радости, тогда как уже следующее поколение держателей могло ещё немного заработать. В итоге кто-то вышел в плюс, тогда как есть немало тех, кто слил монеты ниже закупочной цены.

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Иногда мы видим, как оживают старые кошельки, но и это объяснимо. Например, на начальных стадиях появления Биткоина вы получили 100 монет в ходе крупной промо-акции. На тот момент их стоимость стремилась к нулю, но за долгое время сильно увеличилась. Вот только вы напрочь забыли пароль к кошельку. Существуют сервисы, которые взламывают пароли, основываясь на том, какие слова и символы вы могли использовать. Некоторых подстерегает удача, а многие так никогда и не станут миллионерами. Но мы отвлеклись. Дело в том, что для инвестирования нужно знать несколько вещей, а также верить в успех. Но если с верой всё относительно неплохо, то крупные эксперты рекомендуют брать актив тогда, когда он находится на нижней позиции. Проще говоря, правильное время – это ключ к успеху. Если криптовалюта находится на дне, то ваши шансы заработать очень велики.

Обратите внимание на график Биткоина. За последний месяц мы видели несколько всплесков, но всё говорит о том, что ниже 19 тысяч актив уже не просядет. Некоторые эксперты полагают, что это не так, ведь графики – это далеко не всё, на чём стоит основывать свои прогнозы. Прежде всего курс криптовалют привязан к биржевым индексам США. Последние находятся в плачевном состоянии из-за ястребиной политики руководства ФРС. Ожидается, что уже в начале ноября процент по кредитам вырастет на 75 базовых пунктов, что отправит криптовалюты намного глубже, чем можно себе представить. Заметьте, каждый раз, когда регулятор озвучивал подобное решение, наблюдалась большая просадка. Это значит, что исключений не будет, а уже очень скоро Биткоин может пробить очередное дно.

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Кстати, это уже происходит, ведь суточные торги снова с 80 миллиардов снизились в два раза, а интерес со стороны инвесторов минимален. Повторимся, что это всего лишь предположение, ведь есть и другая точка зрения. Предполагается, что сегодня мы наблюдаем не падение, а попытку собраться с силами. Якобы, как только Биткоин и Эфир накопят достаточный импульс, то совершат большой прорыв. Цифровое золото преодолеет отметку в 30 000 долларов, тогда как вторая криптовалюта сможет вырваться за пределы 2000 долларов. На этом фоне мы советуем вам как следует подумать, ведь инвестиции не всегда приносят прибыль. Скорее всего, через несколько лет Биткоин вернётся к отметке в 60 000 долларов. Спросите себя, а готовы ли вы ждать так долго? Как показывает опыт, большинство людей предпочитает вернуть хотя бы часть денег. Это значит, что довольно значительная часть инвесторов теряет больше, чем получает, а определение дна – крайне сложная задача. Источники: 1, 2.