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Миром правят контракты и соглашения. Крупные компании подписывают те или иные обязательства, а после должны закупать или поставлять определённое количество готовых товаров или компонентов. Если этого не происходит, то наблюдаются широкомасштабные сбои, приводящие к катастрофическим последствиям для всей отрасли. Первый удар по авиастроению нанёс коронавирус. Пандемия ударила по производителям лайнеров Boeing и Airbus, что привело к отказу от данных обязательств, разрыву цепочек и финансовым потерям. Поскольку рынок в целом позитивно смотрел в будущее, до обе компании смогли справиться с происходящими изменениями за счёт долговременных контрактов. Восстановить производство так и не удалось, но в сложившейся ситуации важен оптимистичный прогноз экспертов, а не реальные показатели.

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Но если с пандемией кое-как справились, то глобальная экономическая и политическая нестабильность грозят выбить почву из-под ног авиагигантов.  Как стало известно, 2022 год стал самым сложным для отрасли за долгие десятилетия, что уже привело к огромным убыткам. Например, за первые три квартала текущего года Boeing получила выручку в размере 47 миллиардов долларов, а вот чистый убыток достиг 4.3 миллиарда, что в 78 раз выше, чем наблюдалось за тот же период 2021 года, когда мир боролся с коронавирусом и нехваткой полупроводников. Airbus всё же удалось выйти в плюс, но показатели сильно упали, а производитель вынужден скорректировать годовые прогнозы в сторону уменьшения. При этом были озвучены данные за первое полугодие 2022 года, а значит всё может быть куда хуже, чем пытается представить европейский производитель.

Как мы уде писали выше, можно назвать несколько проблем, с которыми столкнулись обе компании. Пандемия оборвала цепочки, а в результате пострадали самые ходовые узкофюзеляжные самолёты. Добиться стабильных поставок становилось всё сложнее, но куда более опасным считаются санкции, которые сегодня введены против России. Существующие технологии не позволяют сделать крыло самолёта без использования титана, а американцы запретили себе покупать этот металл в РФ. Эксперты отмечают, что Boeing использовала около 40% титана из России, а заменить такое количество нечем. Не меньше сложностей американцы создали себе запретом закупки российской стали, ведь это сырьё пусть и не является дефицитным, но требуется в огромных количествах. Индийские поставщики будут годами замещать ушедшую с рынка Россию, если ещё захотят это сделать.

Airbus закупала в РФ 60% всего необходимого титана, вот только европейцы оказались куда более прагматичными, ведь в седьмом пакете производитель добился того, чтобы титан исключили из-под санкций. Сегодня концерн активно скупает российский титан, опасаясь того, что уже завтра сделать это будет невозможно. Кстати, санкции сильно подняли цену этого металла, поэтому в данном случае европейцы платят дороже, чем раньше, что пагубно сказывается на цене лайнера. Эксперты отмечают, что в обозримом будущем обе компании не смогут справиться с контрактными обязательствами, которые они на себя взяли. Дело в том, что за время пандемии сформировался отложенный спрос на путешествия, а в итоге количество пассажиров постоянно растёт. Требуется вводить в строй новые самолёты, но сделать это быстро нет никакой возможности. Не исключено, что аналитики ошибаются, ведь экономический кризис не благоприятствует росту международных перелётов и путешествий. Получить ответ на этот вопрос в краткосрочной перспективе невозможно, но тот факт, что американская компания оказалась в проигрыше, не вызывает сомнений.

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Сегодня крупные производители самолётов и автомобилей активно ищут альтернативные каналы поставок стали и другого сырья, которое ранее закупалось в России. Одна из проблем состоит в том, что на других рынках всё это обходится дороже, но и это не самое главное. Так, очень часто, посредники в Азии перепродают европейцам ту же российскую сталь под видом индийской, а примеров множество, ведь аналогичная ситуация происходит и с нефтью. Получается, что европейский производитель выпускает самолёты из российской стали, но обходится ему это намного дороже. А ведь в контракте указана конкретная сумма.

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#санкции #boeing #airbus
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