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На замену Ryzen 7000 – какой процессор купить, если вы не хотите переплачивать за новинки 2022г
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Больше года мы ждали выхода процессоров AMD нового поколения. Предполагалось, что 5-нм технологический процесс ощутимо увеличит производительность чипов, что приведёт к настоящему революционному прорыву. На самом деле серия Ryzen 7000 оказалась не такой плоха, как пишут некоторые эксперты, но ожидать популярности красным не приходится. Нужно решить проблему с дороговизной материнских плат и оперативной памяти, а после мечтать о хороших продажах.

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Что до Intel, то здесь всё сложно, ведь пока в розницу поступили только несколько процессоров вместе с флагманским чипсетом Z790. Есть возможность использовать старые материнские платы, но пользователи всё равно предпочитают держаться от новинок как можно дальше. Поскольку очень многие геймеры долгое время сидели в ожидании новинок, то закономерно увеличилось и количество продаваемых процессоров. Вот только вместо новинок пользователи обратили внимание на камни предыдущего поколения, чем мы с вами и займёмся.

Сегодня мы изучим несколько предложений перспективных камней с отличным потенциалом, а начнём с Ryzen 5 5600X. Это один из самых популярных процессоров на рынке, который расходится, как горячие пирожки. Даже на российском рынке за него просят 14 790 рублей, а ведь сила этого процессора не только в довольно высокой производительности, но и в наличии в рознице недорогих материнских плат и зрелой оперативной памяти по бросовой цене. В итоге вы сможете собрать компьютер на базе Ryzen 5 5600X в три раза дешевле, чем на новомодном Ryzen 5 7600X.

Ryzen 5 5600G только на первый взгляд похож на указанный выше камень. Да, здесь всё те же 6 ядер на архитектуре Zen 3, но разница кроется в деталях. Так, Ryzen 5 5600X всё же быстрее, но ключевое преимущество Ryzen 5 5600G в том, что он из коробки предлагает встроенную графику. Стоит признать, что уровень быстродействия интегрированной видеокарты невысок, а значит доступ к новым требовательным играм будет закрыт. Но если вам интересны шутеры и старые проверенные тайтлы, то можете смело экономить, ведь видеокарты жутко дорогие и нужны далеко не всем геймерам.

Core i5-12400F – это самый популярный процессор Intel 2022 года. Здесь причина в цене, ведь камень имеет минимальные требования, неплохо себя показывает в любых задачах и очень хорош в играх. Нет никаких сомнений, что флагманы намного быстрее, но покупатели Core i5-12400F не могут себе позволить такие растраты, поэтому для них верхом совершенства считается GeForce RTX 3050. Ко всему прочему, сборка на базе Core i5-12400F и вовсе обойдётся вам в сущие копейки, ведь если сравнивать с новинками 2022 года, то здесь можно обойтись самыми недорогими комплектующими, уделив основное внимание видеокарте.

Ryzen 3 4100 создан для тех, кто предпочитает экономить. Здесь вас ждут 4 ядра, но если у вас в компьютере трудится видеокарта уровня GeForce GTX 1650, то незачем смотреть в сторону более дорогих решений. 4 ядра достаточно для стрелялок и танков, а сам процессор ещё и основан на перспективной архитектуре Zen 3. Немного расстраивает низкая тактовая частота, но это уже плата за невысокую цену. Вы ведь понимаете, что нужно выбрать: или платить больше, или попытаться сэкономить, получив годную сборку с небольшими компромиссами.

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Core i3-12100F подойдёт тем, кто предпочитает Intel. Этот процессор примерно равен по быстродействию с Ryzen 3 4100, но из-за необходимости небольшой переплаты за материнскую плату, обходится примерно одинаково. В большинстве сценариев вы не найдёте между камнями никакой разницы, а значит единственным мерилом может быть перспектива апгрейда. Так, если вы купите Core i3-12100F, то сможете в будущем заменить его на Core i5-12400 или Core i7-12700. Брать камни с разблокированным множителем не рекомендуем. Что до Ryzen 3 4100, то здесь можно взять Ryzen 5 5600Х, Ryzen 7 5800Х и даже более мощный Ryzen 9 5900Х. Думайте, что вам нравится больше, ведь на самом деле очень многое будет зависеть от того, как легко вы сможете отыскать подобные процессоры в рознице и на вторичном рынке.

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