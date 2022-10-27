Можно ли купить мощную видеокарту и сэкономить 90 тысяч рублей? Легко! В чём мы с вами сегодня и разберёмся

Если у вас есть голова на плечах, то даже сегодня вы можете найти среди десятков видеокарт наиболее выгодные модели. Это сложно, ведь в голове нужно держать приблизительную производительность каждого графического чипа, количество видеопамяти и позиционирование. Может показаться, что всё это недоступно для большинства пользователей, вот только это не так, ведь мы регулярно публикуем небольшие подборки, позволяющие сделать правильные выводы.

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Сегодня мы научим вас экономить в особо крупных размерах. Никаких компромиссов, ведь все предлагаемые решения относятся к классу флагманских, а различия кроются в мелочах, заметных небольшому количестве энтузиастов. По сути, если вы планируете просто собрать игровой компьютер, то и вовсе никогда не заметите разницы между видеокартой за 155 тысяч и более выгодной, за которую просят всего 66 тысяч рублей. Но давайте переходить от слов к делу.

Прежде всего отсылаем вас к GeForce RTX 4090. Владелец такой видеокарты должен отвечать нескольким условиям. Так, у него должен быть флагманский процессор текущего или предыдущего поколения. Если камень выпущен три года назад, то можете уже сейчас посыпать себе голову пеплом, ведь вы лишаете себя до 30% быстродействия. Обязательно убедитесь в том, что у вас стоит блок питания на 1000 кВт, а кабели имеют целую оплётку и изготовлены из качественных материалов, а иначе ваша GeForce RTX 4090 и вовсе может сгореть. Ну и помните, что флагман NVIDIA способен раскрыться только в разрешении 4К. Если вы планируете гонять на нём в 2К, то лучше сэкономьте деньги, ведь максимальный прирост количества кадров в секунду наблюдается только в 4К. Кстати, видеокарта стоит 155 тысяч рублей, а значит доступна ограниченному количеству геймеров.

На 35 тысяч дешевле можно встретить GeForce RTX 3090 Ti. Мы не станем утверждать, что перед вами оптимальное решение, но для очень многих эта видеокарта способна стать неплохой заменой более дорогой GeForce RTX 4090. Всё дело в том, что новинка очень сильно зависит от процессора. Как мы уже писали выше, только камни 12-го поколения Intel и выше, а также AMD Ryzen 5000-й серии выше способны дать вам максимальное количество кадров в секунду. Если у вас на компьютере томится более старый процессор, то для 4К хватит и GeForce RTX 3090 Ti, ведь никакой разницы не будет.

Но лучше взгляните в сторону Radeon RX 6950 XT. Это самая быстрая видеокарта AMD на данный момент, которая не только предлагает ультимативный уровень производительности, но и стоит намного меньше указанных выше флагманов. Мы предлагаем вам эксперимент. Попросите кого-то из ваших домашних установить настройки графики на средние и высокие, а после попробуйте определить разницу. Скорее всего, вы ничего не заметите, а с максимальными и высокими такая же ситуация. Вот и выходит, что, слегка снизив настройки графики, можно сэкономить целых 60 тысяч рублей. То ли ещё будет.

GeForce RTX 3080 Ti – это вполне годная замена суперфлагманам. Видеокарта отлично справляется с любыми играми даже в 4К, а вместе с функцией масштабирования DLSS вы и вовсе можете получать свыше сотни кадров в секунду во всех играх. Не всем нравится мыло, но ведь и не все замечают разницу между 60 и 100 fps. GeForce RTX 3080 Ti очень неплохо себя показывает в домашних условиях, но не так хороша для профессиональных задач. Причина в сниженном количестве видеопамяти, ведь по сравнению с флагманами здесь в наличии 12 Гб против 24 Гб на GeForce RTX 3090 Ti.

рекомендации В полтора раза подешевела 3080 в Регарде RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке -35% на S22 Ultra в Ситилинке 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3080 за 60 с началом тр в Регарде ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

Последняя видеокарта, о которой мы сегодня поговорим – это Radeon RX 6800 XT. Если бы автору данного материала дали 150 тысяч рублей, предложив вложить их в видеокарту, то был бы выбран следующий сценарий: купить за 66 тысяч Radeon RX 6800 XT, а на остальные увеличить мощность процессора, докинуть оперативной памяти и в целом усилить компьютер на оставшиеся 90 тысяч. Такая видеокарта отлично подходит даже для разрешения 4К, а наличие 16 Гб видеопамяти позволяет надеяться на длительный жизненный цикл. Получается, что возможность сэкономить есть, а всё зависит от того, умеете ли вы считать деньги. Согласимся, что есть энтузиасты, для которых не проблема потратить 155 тысяч на видеокарту, но 95% наших читателей к такой категории не относится.