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Россия готова к полному отключению Рунета от мировой паутины – стоит ли ждать полного локдауна
США могут отключить Россию от глобального интернета, но пока неясно, будут ли они это делать
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Судя по всему, американские санкции не стали неожиданными для российского правительства. К ограничениям готовились, а в результате удалось не только удержать экономику от падения, но и выйти на приличные показатели. К примеру, сегодня инфляция во многих европейских странах выше, чем в России, при этом рост цен на энергоносители и продукты питания намного выше. Не рухнул и финансовый сектор, поскольку была заранее выстроена платёжная система «Мир», позволившая пользоваться пластиковыми картами без ограничений. Могло быть ещё лучше, но американские компании постоянно устраивают диверсии, удаляя соответствующее программное обеспечение из своих магазинов, что сильно усложняет оплату при помощи функции NFC.

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Перечислять удачи и сложности можно долго, но сегодня мы хотим поговорить о российском сегменте интернета. Помните, когда в 2019 году появилась информация о планах правительства ввести «закон о суверенном интернете», то большая часть общества была крайне возмущена. Стали множится слухи о том, что граждан ждёт полное отключение от мировой паутины. Якобы, правительство будет контролировать каждый шаг, платёжные системы рухнут, сайты лягут, а страна отправится прямиком в каменный век. Если проанализировать события 2019 года с учётом того, что мы знаем о санкциях, то можно констатировать, что уже тогда шла активная подготовка к отражению демократического удара США по российским пользователям. К обывателям никто не прислушался, а в результате сегодня Россия имеет пусть и не полностью централизованную, но очень стабильную сеть, способную выжить после выключения рубильника.

Если вы всё ещё не верите, что российский сегмент интернета (Рунет) может быть отключён от мировой паутины, то отправляем вас к началу 2022 года, когда большая часть общества полагала, что США не решатся отключить Россию от SWIFT. И не говорите, что это другое, ведь это очередная попытка спрятаться от суровой реальности в объятьях дядюшки Сэма. Дело в том, что Америка не может сделать это быстро, но соответствующие решения приняты, а значит мы не исключаем, что тот самый рубильник переведут в положение выключения. В конце концов, необязательно делать всё открыто, ведь можно воспользоваться опытом Северных потоков, перерезав нужный кабель посреди океана (или сотню кабелей, оставив всю Европу без интернета и свалив всё на РФ).

По данным Сергея Хуторцева, занимающего пост главы центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Главного радиочастотного центра, в августе были проведены учения, доказавшие прочность Рунета и высокий уровень автономности отечественного сегмента интернета. Подробности не разглашаются, но учения проводились с привлечением ключевых игроков российского рынка, что позволило выявить ряд проблем, которые требуется решить для полной автономности. При этом подчёркивается, что российская сторона не намерена отключаться от мировой паутины, а подобные инициативы проводятся с целью защитить стабильность в случае агрессивных действий со стороны США. Если говорить о сложностях, то прежде всего требуется решить вопрос с созданием аналогов западных программных библиотек. Одновременно с этим необходимо помнить о сертификатах безопасности. Уже были прецеденты, когда российским сайтам отказывали в выдаче соответствующих сертификатов американские структуры. Если вы не в курсе, без подобного сертификата невозможна работа в сети, а значит ваш сайт просто не откроется ни в одном популярном браузере.

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Сегодня идёт работа по обеспечению доступа российских ресурсов к отечественным протоколам шифрования и сертификатам, выданным российским центром. В настоящее время всё это происходит на добровольной основе, поэтому владельцы сайтов вправе сами решать, на какой системе работать. Ну и не стоит забывать о том, что американские браузеры и вовсе могут начать блокировать российские сертификаты. Подобные случаи уже фиксировались, поэтому нет ничего удивительного в том, что США захотят помешать внедрению отечественных средств сертификации. Паниковать не стоит, но помнит о том, что угроза реальна, всё же нужно. Никто не знает, во что превратится интернет через 10 лет. Не исключено, что это будет сегментированная сеть, когда получить доступ в американскую и европейскую часть будет практически невозможно. Всё это нанесёт мощнейший удар по тем же американским корпорациям, которые потеряют сотни миллиардов прибыли. Но даже у этих ребят никто ничего спрашивать не будет, ведь вопросы глобального мироустройства находятся в руках команды сонного Джо. Источник

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#санкции #рунет
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