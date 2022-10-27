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Какую видеокарту купить, если у вас пустые карманы, большие амбиции и хочется играть
Выбор очень сложный, но мы попытаемся что-то подобрать
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3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке
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Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм

Некоторые наши читатели настолько состоятельны, что где-то между походом за кефиром и выгулом собаки могут себе позволить заскочить в магазин, купив там за сдачу от пиццы новенькую GeForce RTX 4090. К несчастью, не все геймеры умеют так хорошо фантазировать, а некоторые честно делятся в комментариях, что играют на встройке. Вообще, очень многие зависит не от видеокарты, а от вашего выбора. Согласитесь, что не всем нравятся современные блокбастеры, тогда как побегать по Контр-Страйк сродни старой доброй традиции.

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Именно поэтому мы полагаем, что если вам и нужна видеокарта, то необязательно тратить на неё целое состояние. Нет, вы можете рассказывать всем вокруг, что у вас стоит печь GeForce RTX 4090, а вы постоянно следите за температурой кабеля. Ещё бы, вдруг он перегреется, а вы потратите 150 тысяч впустую. Ну а сами в этот момент спокойно гоняйте в танки, ведь неумирающая классика ещё долго будет оставаться популярна. Что же, если вы хотите подобрать бюджетную видеокарту для неприхотливых геймеров, то зашли по адресу.

Начнём с Radeon RX 550. Здесь нет высоких скоростей, нет современной архитектуры и видеопамяти с высокими тактовыми частотами. Всё, что производитель решил сюда поставить не позволит вам рассчитывать на доступ к требовательным новинкам. Но ведь мы не за этим хотим экономить? 4 Гб видеопамяти сгодятся для запуска старых игр, а если очень сильно повезёт, то можно даже рассчитывать на доступ к трилогии Ведьмак. Первые две части точно пойдут, ну а третья на низких в 900р. Ну а что вы хотели, ведь видеокарта стоит всего 10 890 рублей.

За ту же сумму NVIDIA может порадовать вас GeForce GTX 1630. Некоторые скажут, что это более современный графический чип, и будут неправы, поскольку внутри скрывается крошечный кристалл, 4 Гб видеопамяти и 64-битная шина. Это делает данную видеокарту одной из самых слабых на рынке, ну а в противостоянии с Radeon RX 550 довольно сложно выбрать победителя. Здесь действуют такие заоблачные показатели, что дабы не портить свою нервную систему, мы рекомендуем не пытаться сравнивать модели друг с другом. Лучше просто играть, ну а если фрамрейт вас не удовлетворяет – снижайте настройки качества и разрешение дисплея.

Radeon RX 6400 потенциально круче, но здесь очень многое зависит от того, чем вы думали во время покупки компьютера. Если это происходило много лет назад, то претензий к вам нет. С вероятностью на уровне 100% у вас в наличии старый интерфейс PCIe 3.0, а следовательно видеокарта покажет низкие показатели скорости и не рекомендуется для покупки. А вот тем, кто брал компьютер недавно и выбрал материнскую плату с поддержкой PCIe 4.0, мы очень рекомендуем Radeon RX 6400. Вы получите намного больше, чем она стоит, а после несколько лет будете радоваться правильному выбору. Вот такой подвох, о котором нужно знать, когда покупаешь бюджетную видеокарту.

Ну или берите сразу GeForce GTX 1650. Многие любители поучать других забывают, что для некоторых геймеров лишние 2 тысячи рублей сродни целому состоянию. Если вы можете себе позволить доплатить те самые 2000 рублей, то сделайте это. GeForce GTX 1650 не имеет требований к железу, ей всё равно, сколько лет вашему компьютеру, и какие игры вы планируете запускать. Всё просто, она будет работать на минималках в требовательных блокбастерах, но это куда лучше, чем прозябать вообще без доступа к современным играм. Хотя, это и стоит больше, чем некоторые готовы потратить.

рекомендации
RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3080 за 60 с началом тр в Регарде
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
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За 17 тысяч в наличии Radeon RX 6500 XT. С такой видеокартой вы уже можете себе позволить поиграть в любые игры на высоких настройках в народном разрешении. Переходить в 2К строго-настрого не рекомендуем, но это не касается нетребовательных популярных стрелялок и других игр. Radeon RX 6500 XT будет работать даже на старом железе, хотя лучше всё же озаботиться более современным с PCIe 4.0. В любом случае вы получите намного больше, чем с GeForce GTX 1650, хотя во многом ваши ощущения будут завесить от привычки. Если вы перешли в нижний ценовой сегмент после флагмана, то фрамрейт Radeon RX 6500 XT покажется вам рваным, ведь видеокарта действительно грешит провалами из-за 64-битной шины. Ну а есть вы долгое время страдали на встроенном графическом чипе Intel, то Radeon RX 6500 XT покажется вам настоящим реактивным самолётом. Главная проблема заключается в том, что нужно где-то добыть 17 тысяч рублей.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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