Что сегодня происходит с Эфиром, и стоит ли уже покупать эту криптовалюту? Давайте разбираться

Ещё несколько месяцев назад считалось, что Эфир вступает в новую эру. Стейкинг должен был открыть новые горизонты, а вместо этого привел к тому, что десятки компаний понесли многомиллионные убытки. Курс основных криптовалют снизился до минимума, а многие эксперты заговорили о приходе криптозимы. Особенно плохо идут дела у майнеров. Сотни тысяч владельцев видеокарт в едином порыве были выброшены на улицу. Стоит отметить, что до самого последнего момента никто не ожидал, что разработчики Эфира пойдут на такой шаг. Предполагалось, что будет активирована так называемая Бомба сложности. Фермеры иронизировали, ведь разработчики несколько лет обещали кардинальные изменения, но не решались даже на серьёзный хардфорк.

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Что любопытно, даже после блокировки майнинга на Эфире, у шахтёров оставались реальные перспективы. Были и другие альткоины, которые позволяли неплохо зарабатывать. Вот только случилось сразу несколько непредвиденных событий, которые надолго похоронили все надежды майнеров. Прежде всего количество тех, кто добывал цифровые деньги на видеокартах оказалось так велико, что превысило все допустимые пределы. В результате хешрейт альткоинов резко вырос, что сделало заработки минусовыми. Ну а следом пришёл обвал рынков. Биржевые индексы пошли вниз, а криптовалюты посыпались. Курс Биткоина опускался ниже 19 тысяч, тогда как Эфир медленно, но очень уверенно приближался к отметке в 1000 долларов. Если вы обратите внимание на график ниже, то сможете увидеть, что сегодня ни одна криптовалюта не позволяет зарабатывать даже несколько центов. Вы покупаете несколько видеокарт или полноценную ферму, инвестируя огромные деньги, а в результате тратите на электричество больше, чем получаете.

На самом деле не всё так плохо, ведь очень многие шахтёры верят в светлое будущее. Предполагается, что рано или поздно криптовалюты начнут дорожать, а значит можно будет не только вернуться к прибыльности, но и продать уже полученные монеты с огромной выгодой. Пока говорить о подобных перспективах слишком рано, но сегодня совершенно неожиданно курс Биткоина пошёл вверх. Следом тут же устремился Эфир, а альткоины по традиции присоединились к этому празднику жизни. Эксперты полагают, что перед нами разворачивается самое настоящее бычье ралли, вот только после небольшого движения вверх, курсы основных криптовалют снова замерли на месте. Есть мнение, что в 2023 году Эфир станет одним из самых прибыльных активов, поскольку за последние месяцы инвесторы вложили в эту криптовалюту слишком много реальных денег. Сотни проектов завязаны на этом активе, а инвесторы ожидают взрывного роста. По итогам одного дня сложно делать какие-либо выводы, а аналитики предлагают подождать итогов заседания ФРС США.

Предварительно, оно состоится уже 3 ноября, а итогом будет очередное повышение ключевой ставки. Если ястребиная политика регулятора станет хотя бы немного не такой агрессивной, то мы можем увидеть, как рынок криптовалют стабилизируется. Ну а если ФРС повысит ставку на 75 пунктов, то биржевые индексы снова рухнут вниз. Но есть и другие макроэкономические факторы, свидетельствующие о том, что нас ждёт скорое восстановление рынка криптовалют. Например, в октябре торги в парах с британским фунтом выросли на 233%. Это говорит о том, что обычные жители Англии перестали доверять национальной валюте. Из-за недальновидной политики властей, фунт рекордно подешевел, а приток живых денег в криптовалюты, это дополнительный стимул к росту.

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При этом действия Китов выглядят настораживающе. Например, на прошлой неделе был совершён единовременный перевод размеров в 320 тысяч монет ЕТH. Это вылилось в резкое падение курса Эфира, а мотивы Кита и тем более имя владельца остались за кадром. Ну а сегодня ожил кошелёк, на котором последние 6 лет без движения лежали 100 000 монет в Эфире. Неизвестный Кит единовременно перевёл на неизвестный адрес 15 тысяч монет со скромной комиссией в 1.12 доллара. Что любопытно, на этот раз такой шаг только усилил позиции Эфира, ведь после этого криптовалюта выросла на 8.1%, перевалив за 1500 долларов. Судя по всему, мы видим спекулятивный подъём, на котором пытаются нажиться трейдеры, продающие криптохомякам купленные ранее монеты с огромной наценкой. Ну а кто в итоге окажется в выигрыше, пока неясно. Источники: 1, 2, 3, 4.