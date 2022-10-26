Ожидается, что уже к концу ноября за 1 Биткоин будут давать 30 000 долларов

Сегодня многие аналитики пытаются понять, с чем связано такое сильное падение криптовалюты. Выдвигается несколько предположений, но споры продолжаются, поскольку финансисты пытаются взять цифровые деньги под контроль, сделав их более предсказуемыми. Это значит, что при повторении тех или иных сценариев, можно будет рассчитывать на уже известные закономерности, что позволит делать инвестиции с минимальными рисками. При этом очень многие эксперты единодушно полагают, что камнем преткновения является ястребиная политика ФРС. Американский регулятор оказался неспособен остановить падение экономики, но вместо эффективных мер продолжает повышать ключевую ставку. Биржевые индексы падают, а потери сектора за последние месяцы достигают 12 триллионов долларов.

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Вполне возможно, что всё это удастся отыграть, но не исключено, что часть активов скупят спекулянты, воспользовавшись паникой и неразберихой. Ну а инвесторам, которые удерживают в своих руках не только свои, но и чужие деньги, нужны прочные основания для вложений. Именно поэтому многие предпочитают покупать на подъёме. Предполагается, что наиболее оптимальным временем является момент, когда тот или иной актив достигает дна, а после устремляется вверх. Похоже, именно это сегодня и происходит с Биткоином. Обратите внимание на график ниже. В данном случае важно не то, что ещё пару дней назад за 1 монету давали меньше 19 тысяч, хотя рост выше 20 тысяч – это позитивный маркер. Куда интереснее взрывное увеличение суточных торгов.

Как видите, за 24 часа через сеть прошло биткоинов на 80 миллиардов долларов. В последнее время цифра редко выходила за пределы 30 миллиардов, ведь торговая активность криптовалютами сократилась в несколько раз по сравнению с началом 2022 года. Сегодня у нас не рекорд, ведь в самые жаркие деньки торговля превышала 100 миллиардов долларов, но такой рост невозможно игнорировать. Эксперты полагают, что в ближайшие дни мы увидим отскок криптовалют, ведь быки слишком долго томились под игом медведей. Довольно неплохо дела идут и у Эфира. Здесь увеличение суточных торгов достигает 186%, а значит инвесторы возвращаются. В данном случае уже не так важно, кто именно покупает основные криптовалюты, ведь самое главное – это тренд, а следом за спекулянтами и трейдерами подтянутся солидные инвесторы и обычные криптохомячки. Последние всегда приходят уже после того, как все сливки сняты, но благодаря своей массовости подталкивают рынок вверх. Если вы следите за курсами основных криптовалют, то прекрасно понимаете, что до рекордов ещё очень далеко, но после месяцев изнурительного и безнадёжного топтания на месте мы видим оптимистичный настрой экспертов. Ну а покупательский спрос на криптовалюты говорит куда красноречивее, чем любое мнение аналитиков.

Стоит понимать, что мы можем быть свидетелями так называемого фальстарта. Быки действительно слишком долго томились под игом медведей, но иногда происходят единичные прорывы. Резкий всплеск ничем не оканчивается, а вместо этого криптовалюты опускаются намного ниже дна, о котором так много говорят аналитики. Добавим, что уже в начале ноября рынок криптовалют может погрузиться во тьму. Дело в том, что ФРС озвучит новые проценты по кредитам. Ожидается, что на этот раз финансовый регулятор порадует финансистов повышением ставки на 75 пунктов. Такой шаг способен обрушить биржевые индексы, следом за которыми рухнут и криптовалюты. Ну а отдельные эксперты не унывают. Эти ребята уверены, что быки твёрдо встали на ноги. Предполагается, что ноябрь станет временем возвращения криптовалют, а Биткоин легко превысит 30 000 долларов. Очевидно, что за цифровым золотом последуют и другие криптовалюты.

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Неясно, как все это соотносится с бедственным положением американский и моровой экономики, с ростом цен на энергоносители и глобальной напряжённостью. Кто будет покупать Биткоины, если все вокруг только и говорят об опасности ядерной войны? Вопросов слишком много, ну а текущий тренд даёт нам немного оптимистичных ноток, на чём и завершим наш материал. Источники: 1, 2, 3, 4.