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В ноябре видеокарты в РФ могут сильно подорожать – 7 геймерских GPU на любой вкус и кошелёк
Не исключено, что курс рубля ощутимо просядет, поэтому стоит ждать подорожания видеокарт
рекомендации
3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3050 MSI Gaming намного дешевле 30тр
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм

Сегодня наши читатели могли ознакомиться с мнением экспертов, согласно которому уже в начале ноября курс рубля начнёт снижаться. Причин для такого явления несколько, а прежде всего стоит помнить, что антироссийские санкции никто не отменял. Это значит, что уже вскоре продавать нефть в ЕС будет невозможно, а поступления в бюджет упадут. С газом всё не менее сложно, ведь трубопроводы повреждены, а США мечтают уничтожить оставшиеся артерии, питающие Европу. При этом сами европейцы, похоже, как никогда спокойны, смиренно ожидая холодов и энергетического кризиса. Чего не сделаешь для победы американской демократии.

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Было бы глупо думать, что рубль упадёт, а цены на санкционные товары останутся на месте. Всё это значит, что стоит ожидать резкого подорожания процессоров и видеокарт. Мы вас не уговариваем, но предупреждаем, ведь если у вас были планы, то стоит их форсировать, поскольку завтра всё может быть уже дороже, чем вчера. Что любопытно, мы уже делали подобные заявления в начале января 2022 года, когда политическая обстановка накалялась, а после в начале марта, прямо перед скачком рубля. Кто-то прислушался, тогда как другие проигнорировали, лишив себя доступа к играм на долгие месяцы. Давайте рассмотрим наиболее выгодные предложения, которые можно купить здесь и сейчас.

Если подумать, то наиболее оптимальным решением является Radeon RX 6650 XT. Эта видеокарта обладает огромным запасом мощности и не имеет проблем с доступом к играм. Вы можете запускать самые требовательные новинки не только в народном 1080р, но и побаловать себя более продвинутым 2К. В арсенале видеокарты находится технология FSR. Это значит, что даже через несколько лет вы не останетесь в минусе, поскольку всегда сможете поиграть на максимальных графических настройках в любые игры. В последнее время цена плавно приближается к 30 тысячам рублей, что очень хорошо, поскольку перед нами крайне перспективная видеокарта-долгожитель.

На 3 тысячи дороже со стороны NVIDIA есть GeForce RTX 3060. Эта видеокарта пользуется большим успехом у геймеров, поскольку освящена святым ликом Хуанга. Ну а те, кто не верит в подобные глупости, могут подумать головой, ведь Radeon RX 6650 XT намного быстрее, при этом дешевле. Стоит поразмыслить, поскольку вы отдаёте свои деньги разработчикам, а получаете меньше, чем можете рассчитывать.

Если уж на то пошло, то купите GeForce RTX 3060 Ti. Эта видеокарта чуть быстрее Radeon RX 6650 XT, но в целом очень многое зависит от процессора. Получается, что для доступа к линейке NVIDIA требуется переплатить всего 6 тысяч рублей. Не так уж плохо, ведь очень часто зелёные требуют куда более весомых жертвоприношений. Кстати, за последние пару месяцев GeForce RTX 3060 Ti довольно ощутимо скинула цену, поэтому сегодня мы видим, как она медленно, но очень уверенно дешевеет.

За 54 590 рублей в свободном доступе находится GeForce RTX 3070 Ti. Перед вами намного более мощный и перспективный графический чип, единственным недостатком которого является цена. На самом деле по сравнению с тем, сколько за GeForce RTX 3070 Ti просили в январе 2022 года, мы видим трёхкратное падение, но геймерам всегда мало. GeForce RTX 3070 Ti имеет все необходимое для того, чтобы стать лучшей видеокартой даже для самых требовательных геймеров. Ну а представленная модель порадует любителей подсветки, ведь это лучшее, что может предложить Palit.

Как всегда, есть обратная сторона вопроса. Если вы находитесь в поисках альтернативы, то присмотритесь к Radeon RX 6800. По многим показателям эта видеокарта быстрее, а значит будет не лишним знать об её преимуществах перед GeForce RTX 3070 Ti. Прежде всего выделяется 16 Гб видеопамяти против 8 Гб. По энергоэффективности представительница красного лагеря выходит на первое место, впрочем, как и по быстродействию. Получается, что выбор очевиден, поэтому несколько раз подумайте, прежде чем тратить свои деньги на ту или иную видеокарту. Ну или смотрите тесты. Есть игры, где разница незаметна.

рекомендации
RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3080 за 60 с началом тр в Регарде
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
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Radeon RX 6800 XT стоит 66 тысяч, но ведь это благословенный ASUS, о котором мечтают любители разгона. Видеокарта получилась добротной, а сам графический чип намного превосходит всех потенциальных конкурентов. Например, многие сравнивают Radeon RX 6800 XT с GeForce RTX 3080. В целом, последняя действительно предлагает отличный игровой опыт и неплохо подешевела. Флагман NVIDIA предыдущего поколения будет много лет тянуть все игры даже в 4К, но он предлагает меньше видеопамяти (12 Гб против 16 Гб) и ощутимо медленнее. Выбирать вам, но мы рекомендуем подумать головой. В интернете есть много сплетен, ну а все те, кто критикует продукцию AMD могли и вовсе никогда не пользоваться видеокартами от тётушки Су.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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