Финансовые аналитики полагают, что всё идёт к тому, что рубль начнёт резко дешеветь

К хорошему быстро привыкаешь. Последние месяцы стабильно высокого курса российской валюты привели к целому ряду последствий, оказавших влияние на жизнь каждого жителя страны. Прежде всего стоит констатировать, что крепкий и надёжный рубль способствовал падению экономических показателей. Обвала не случилось, а США так и не смогли нанести по национальной валюте РФ решающий удар. Много месяцев подряд рубчик стоит на месте, тогда как евро, фунт и другие валюты партнёров дядюшки Сэма падают. Многим кажется, что так будет длиться вечно, но финансовые аналитики уверены, что мы находимся на краю, за которым последуют масштабные перемены.

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Прежде всего стоит понимать, что дорогой рубль невыгоден бюджету. При прямой конвертации получается на 15 рублей с одного доллара меньше, чем в начале 2022 года, поэтому в текущем году ожидается дефицит бюджета. В то же время, пока нефтегазовые потоки давали сверхприбыли, дела шли относительно нормально. Вот только уничтожение Северных потоков, а также сложности с продажей нефти ставят стабильность под сомнение. Всё дело в том, что Европа запретила себе покупать российскую нефть, надеясь получить недостающие объёмы из других регионов. Мало того, там настойчиво пытаются установить так называемый потолок, дороже которого брать чёрное золото российского происхождения запрещено. Очевидно, что рынки сбыта у РФ есть, но в Азии ждут скидок за свою лояльность. Когда нефть стоила 100 долларов за 1 баррель, Газпром мог себе позволить разбрасываться дисконтами, но мировая экономика находится в крайне тяжёлом положении, а значит следующий удар придётся по промышленности и реальному сектору. Спрос на энергоносители снизится, а в итоге нефть может просесть ниже 70, но это марка Brent, тогда как российский продукт и вовсе упадёт до 65 долларов за баррель.

С учётом скидок и форс-мажоров ни о каких сверхприбылях не может быть и речи, а в итоге поддерживать стабильный курс рубля окажется намного сложнее. Одновременно с этим эксперты отмечают рост импорта в Россию, а значит спрос на доллары среди бизнесменов растёт. Потери от снижения стоимости нефти уже превышают 25%, а финансовые аналитики уверены, что Центробанк предпочтёт не вмешиваться, когда курс рубля начнёт снижаться. Предполагается, что случится это может уже на следующей неделе. Ноябрь окажется сложным для рубля, который начнёт дешеветь, а к концу последнего месяца осени за 1 доллар будут давать 70 рублей. Эксперты напоминают, что сегодня Россия находится под санкциями. Никто не знает, что придёт в головы англосаксам, поэтому давать долгосрочные прогнозы не стоит. Любые макроэкономические ожидания могут не сработать, тогда как самые непредсказуемые действия США способны как укрепить курс рубля, так и обрушить его ещё ниже. Одновременно с этим эксперты напоминают, что финансовый регулятор перестал оказывать давление на национальную валюту, что может усилить падение, поскольку сегодня бюджету выгоден слабый рубль.

Скорее всего, уже к концу 2022 года за 1 доллар будут давать 80 рублей, ну или курс будет колебаться на уровне 75 пунктов. В данном случае точнее предсказать не берётся никто, но это и не требуется. Важно осознавать, что время стабильности подходит к концу. Всё это не значит, что рубль рухнет, но слишком многое говорит в пользу указанных выше фактов. Бюджет сам себя не наполнит, а с учётом значительного снижения поставок газа в Европу, Газпром и вовсе перешёл к практике сжигания газа. Возможно, через несколько лет всё наладиться, трубопроводы починят, а голубое топливо снова польётся по подводным артериям Балтийского моря. А может Росси придётся надолго забыть о европейском рынке, сосредоточившись на азиатских покупателях.

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Если вы думали, что все остальные страны в это время будут пировать, то сильно ошибались. Инфляция Еврозоны застыла на отметке 9.9%. Многие страны ЕС демонстрируют падение экономики ниже 20%, а США наращивает ястребиную политику и намерены и дальше атаковать построенную на долларе финансовую мировую пирамиду. Америке нужны дешёвые ресурсы, поэтому дядюшка Сэм и вовсе может прибегнуть к печатанию бумажек. Несколько триллионов закроют проблемы, которые создала команда Байдена, ну а остальной мир заплатит за это снижением уровня жизни, ведь обижать самую демократическую нацию на планете не принято. Источник.