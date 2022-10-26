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Zelot За пост начислено вознаграждение
Жизненный цикл Windows 7 подходит к концу
Перспектив у Windows 7 нет, а опасности пользования намного превышают выгоды от экономии
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Может показаться, что все пользователи персональных компьютеров уже давно перешли на новые операционные системы. На самом деле доля Windows 10 и Windows 11 огромна, тогда как предыдущими версиями пользуются считанные проценты. При этом старая добрая Windows 7 прочно закрепилась на третьем месте и не собирается никуда уходить. Количество домашних ПК под старой ОС уже давно снизилось до критических значений, а вот бизнес медлителен и крайне неохотно вводит инновации. Допустим, 10 лет назад вы купили пару тысяч компьютеров. Ваше предприятие работает стабильно, а железо пусть и не отличается быстродействием, прекрасно справляется с решением поставленных задач. Учтите, что программное обеспечение также старое, поэтому всё действительно работает сносно.

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Выходит Windows 11. Да, вам бы хотелось перейти на новую операционную систему, но сделать это крайне сложно, ведь мощности процессора недостаточно, а на материнской плате нет соответствующих компонентов. Ну и требования к самому камню ушли далеко вперёд, а значит единственный выход состоит в полной замене всего парка компьютеров. Многие готовы идти на подобные жертвы, тогда как некоторые предпочитают остаться на Windows 7, которая до сих пор способна выполнять большую часть задач, запуская даже новое программное обеспечение. Похоже, Google решила нанести мощнейший удар по «Семёрке», лишив её своей поддержки окончательно и бесповоротно. Как стало известно, у владельцев компьютеров под старой ОС есть время до февраля 2023 года. После этого выйдет версия Chrome за номером 110, которая полностью проигнорирует старую операционку.

Несмотря на все громкие заголовки, которые вы прочтёте в интернете, сразу ничего плохого не случится. Так, последней версией браузера с поддержкой вашей ОС останется Chrome 109, тогда как все последующие будут выпускаться без обновлений безопасности. Это значит, что со временем мошенники изучат все дыры в старой сборке, находя простые и эффективные способы взлома компьютера. Согласно статистике аналитиков StatCounter, под Windows 7 трудится 10.68% компьютеров, но сюда стоит прибавить ещё 2.7% под Windows 8.1 и 0.66% под Windows 8. Получается, что больше 14% всех подключённых к интернету компьютеров функционируют на старых операционных системах, которые перестанут считаться актуальными уже очень скоро. Если ориентироваться на данные Microsoft, то сегодня под всеми версиями настольной операционной системы работает больше 1 миллиарда компьютеров. Вот и получается, что не менее 140 миллионов окажутся в группе риска.

Эксперты констатируют, что реальных перспектив у Windows 7 нет. Да, вы можете перейти на другой браузер, вот только многие из них функционируют на базе движка Chromium. Как только «Корпорация добра» доберётся до самого популярного движка, то основная часть браузеров станет вам недоступна. Если вы сегодня дома сидите под старой Windows 7, то задумайтесь о переходе на Windows 10. Никаких изменений вы не увидите, ведь более новая и актуальная операционка предъявляет аналогичные требования и не является тяжёлой. Предлагать вам более новую Windows 11 мы не будем, ну а для бизнеса переход и вовсе является обязательным. Вы работаете с документами, с финансовыми отчётами и часто имеете доступ к пользовательским данным ваших клиентов. Всё это может быть украдено, что поставит под угрозу не только деньги, но и репутацию. Повторимся, что наиболее просто перейти на Windows 10. Портирование на неё осуществляется с помощью специального программного обеспечения, а во многих случаях у вас появится возможность сохранить все пользовательские данные, настройки и даже установленные программы.

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3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
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Особенно эта информация актуальна для жителей России. По данным аналитиков, Windows 7 здесь занимает больше 20% рынка, обходя Windows 11 более чем в 4 раза по количеству подключённых компьютеров. Ну и не забывайте, что официальная поддержка старой ОС прекращена почти три года назад. Операционная система пестрит дырами, поэтому использовать её без дополнительного антивируса могут только самые беспечные пользователи.

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#windows 7 #google chrome
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Umid Xaydarov
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Да вообще нафиг эти процессоры дорогущие, у меня xeon за 2к с aliexpress, тянет все игры отлично.
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Дмитрий
10:48
ну максимум в 1.5 раза подешевели. и то основное удешевление уже летом было когда эфир кончился. но оно и официально подешевело. в ноябре 2021 6900хт например стоила 1300 баксов сейчас официальная...
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Umid Xaydarov
10:47
Ты то за Путина топишь за Россию, сейчас оскорбляешь. Выбери уже сторону
В DNS в Казахстане уже можно купить процессоры AMD Ryzen 7000, в Россию же их завозить не спешат
Umid Xaydarov
10:46
У меня intel xeon какой-то не помню, но в которые игры Я играю отлично работают.
В DNS в Казахстане уже можно купить процессоры AMD Ryzen 7000, в Россию же их завозить не спешат
RangerXP
10:46
Интел поддержка DDR4 спасает. Без этого их комплект ЦПУ+мать+память тоже был бы мало востребован широким кругом потребителей.
В DNS в Казахстане уже можно купить процессоры AMD Ryzen 7000, в Россию же их завозить не спешат
Дмитрий
10:44
взял 3080 за 39 полёт нормальный 😁 даже не отмайненная не износилованная. бестбай вообще. пусть Хуанг свою 4090 за 160 сует себе в зад.
С марта этого года видеокарты в России подешевели почти в пять раз
Антон Васильев
10:44
Не спорю, но в большинстве дороже, то что хочу купить, а пункт выдачи совсем рядом, обидно
В DNS в Казахстане уже можно купить процессоры AMD Ryzen 7000, в Россию же их завозить не спешат
Umid Xaydarov
10:44
Да хрен там плавал, это только в Москве 60к, как всем известно за МКАДом Россия заканчивается, по регионам зп 20к. У меня братья работают охранниками в регионах в свердловской области, зарплата 18к.
В DNS в Казахстане уже можно купить процессоры AMD Ryzen 7000, в Россию же их завозить не спешат
Кот Баюн
10:43
Вообще сейчас мало корпусов с возможностью установки 6-10 HDD. А информацию надо хранить у себя. Фильмы , музыку , драйвера , программы. Раньше самый дешёвый корпус располагал , как минимум 5-ю слотам...
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