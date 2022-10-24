Именно поэтому стоит обходить криптовалюты стороной

В 2021 году мир захлестнула криптовалютная лихорадка. Миллионы людей скупали Биткоины, Эфир и другие популярные альткоины, тогда как сотни придумывали свои схемы отъёма денег у криптохомяков. Хакеры активно ломали биржи и сервисы, находя уязвимые места в самых защищённых сетях. Это позволяло зарабатывать сотни миллионов долларов, творя беспредел абсолютно безнаказанно. Но если выдающимися хакерскими способностями обладают единицы, то намного больше мошенников средней руки. Ну а в какой-то момент с подачи Илона Маска в мир хлынули собачьи токены. Все они копировали Догикоин, а многие и вовсе были направлены на те или иные аспекты деятельности миллиардера.

реклама

Основатель Tesla стал очень популярен, а мусорные криптовалюты росли, как на дрожжах. Только к середине 2021 года стало ясно, что большая часть создателей криптовалют – это обычные мошенники, но доверчивые инвесторы продолжали заносить свои деньги в Marscoin, Shiba Inu, Floki Inu и десятки других. Ажиотаж не прекращался вплоть до 2022 года, а за это время создатели подобных криптовалют умудрились превратиться в настоящих миллиардеров. Они продали часть нарисованных монет обычным людям, а сегодня почивают на лаврах. Многие из них наняли команды профессионалов, а токены превратились в солидные стартапы. На самом деле всё это уже никому не нужно, но мошенники опасаются преследования со стороны правоохранительных органов, поэтому предпочитают отдать часть денег на поддержание криптовалюты в полуобморочном состоянии.

Если вы читали наши материалы начала 2021 года, то можете помнить, что мы уже тогда призывали ничего ни у кого не покупать. Наивные инвесторы, которые потеряли свои накопления, никогда не признаются вам в этом, но сами они прекрасно понимают, какую глупость совершили. Как оказалось, даже сегодня есть возможность заработать на несовершенстве системы. Белый хакер под именем Авраам Айзенберг рассказал о том, как легко заработал 250 тысяч долларов. Так, он создал токен Mango Inu, а после начал имитировать активность, призванную привлечь ботов. Судя по всему, хакер покупал у себя монеты, что привело к тому, что криптовалютой заинтересовались специализированные программы. В какой-то момент боты начали покупать монеты, а сам хакер быстро вывел полученные деньги. Получилась кругленькая сумма.

Авраам Айзенберг уверен, что не нарушал никаких законов, ведь он не занимался обманом обычных пользователей, не рекламировал свою криптовалюту, занимаясь продвижением и листингом. Сам он просит не покупать Mango Inu, поскольку это очередная мусорная криптовалюта, которая ничего не стоит. Напомним, что в октябре хакер отметился взломом протокола Mango. Он умудрился вывести 115 миллионов долларов, а после вернул все деньги в сеть. Единственное условие, которое он поставил, заключалось в том, что владельцы Mango должны пересмотреть своё отношение к пользователям, а вся сумма должна уйти на покрытие долгов. В пользу того или иного выбора голосовали сами пользователи, а после хакер вернул все монеты.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай

Помните, что всё это не означает, что вы можете создать свой токен, получив миллионные прибыли. На самом деле тысячи токенов так и остались никому не известны, а заработать удалось нескольким сотням мошенников. Правительства по всему миру занимаются преследованием подобных актов, приравнивая их к экономическим преступлениям. На самом деле создание мусорного токена с целью быстрого заработка – это аналогично обычному воровству, поэтому стоит относиться к создателям альткоинов соответствующе. Проблема в том, что обманутые молчат, а география слишком обширна. Ну а сами создатели мусорных токенов тщательно скрывают свои личности. Законы далеко от совершенства, а политики занимаются чем угодно, кроме решения проблем обычных людей, попавших на удочку мошенников.