Европейцы помалкивают, а значит их всё устраивает

Сегодня планета находится в шаге от глобального противостояния, но всё это не останавливает политиков, амбиции которых уходят корнями в транснациональные компании по всему миру. США выгодно разжигать огонь войны по всему миру. Это аксиома, которая не требует доказательств, ведь большая часть стран закупает оружие у дядюшки Сэма. Военные компании аплодируют стоя происходящему в Украине, поскольку именно они стали выгодоприобретателями миллиардных контрактов. Всё просто, Белый дом придумал ленд-лиз только для того, чтобы списать тонны устаревшего вооружения. Фактически же, государство оценило всё это намного дороже его реальной стоимости, а почти все деньги передали оборонным предприятиям. Неясно, насколько всё далеко зайдёт, но сегодня страны угрожающе машут друг другу ядерным чемоданчиком. Все вокруг понимают, что места на планете не останется никому, но продолжают играть на публику, запугивая потенциальных избирателей, которые готовы на всё ради мира, даже отправлять в Украину оружие.

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Запорожская атомная перешла под контроль российских специалистов достаточно давно. Сам Энергодар, и прилегающая территория рядом с которой станция расположена, постоянно обстреливается украинской стороной. Если у вас есть по этому поводу другое мнение, то предлагаем вам хотя бы раз за несколько месяцев включить голову. Ясно, что это не так легко, но всё же попытайтесь. Западная и украинская пресса рисует военное командование РФ в довольно странном свете. 8 лет русские бьют по русским в Донецке. Уже 8 месяцев активно уничтожают город, где гибнут десятки людей, а с недавнего времени русские начали наносить удары по своим же в Херсоне и другим городам, контроль над которыми Украина потеряла. Да, судя по тому, что скармливают европейским обывателям, русские такие тупые, что бьют по Каховской дамбе, которая угрожает затопить часть Херсонской области, а также лишит воды крымчан. Ну и совсем неудивительно, что они русские наносят удары по ЗАЭС. При этом одни русские наводят ракеты, тогда как другие сбивают. А может это один и тот же человек с раздвоением личности? Юмор здесь явно неуместен, но любой нормальный человек видит подвох.

Возвращаясь к атомной станции, отметим, что за время проведения СВО она 39 раз подвергалась огневым ударам, из которых 10 раз с помощью беспилотников. Поскольку большая часть попаданий пришлась в молоко, то пока угрозы нет, но некоторые попали в инфраструктуру, поставив эксплуатацию ЗАЭС невозможной. Увы, но представители МАГАТЭ не смогли поставить в этом вопросе точку. Если вы помните, украинские военные предприняли массированный штурм в день приезда международной миссии, ну а сами эксперты во главе с Гросси так и не решились сказать миру правду. Сегодня на станции находится несколько представителей МАГАТЭ. Любой из них видит, откуда прилетают снаряды, но предпочитает помалкивать. А между тем есть все основания опасаться масштабной катастрофы.

По словам российских экспертов, реакторы надёжно защищены, но если случится массированный налёт, то может произойти большой выброс. Очень многое будет зависеть от направления и силы ветра, но даже если будет 25% разгерметизация, то радиоактивное облако достигнет Европы. Обратите внимание на карту, где распространение опасных веществ разделено на секторы. Каждый из последующих крупнее предыдущего, покрывая всё более отдалённые участки. Очевидно, что большая часть Украины и часть Европы станет непригодна для жизни, а высокий уровень радиации будет фиксироваться на сотни километров. Прежде всего на пути радиации встанет Беларусь, Румыния, Польша, а при наихудшем сценарии облако может долететь и до Германии. Нужно помнить, что перед нами самая мощная АЭС в Европе, а мы впервые за всю историю человечества имеем дело с том, что столь опасный объект открыто расстреливается из ствольной артиллерии с одобрения Европы и США.

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Кстати, до Америки облако не дойдёт. Видимо в этом причина того, что там так спокойно к этому относятся, ну а жителям Польши стоит напрячься, ведь они первыми окажутся на пути у радиации в Западную Европу. Остаётся надеяться, что разум возобладает, но пока всё сводится к тому, что европейские лидеры помалкивают и послушно кивают. Может они надеются на то, что в день выброса ветер будет дуть в сторону России? Нельзя не напомнить о том, что в официальные представители Минобороны РФ рассказали о планах руководства Украины использовать «грязную бомбу». Это настоящая катастрофа, которая превратит тысячи километров в пустыню и может стоить сотням тысяч людей жизни.