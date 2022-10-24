Core i9-13900K придёт - порядок с ценами наведёт

Процессоры Intel 13-го поколения уже вовсю штурмуют западные рынки. Купить Core i9-13900K уже можно, но стоит такое удовольствие недёшево. Впрочем, всё в рамках флагманов предыдущих поколений. А вот неожиданный скачок в производительности не может не впечатлять. По сути, перед нами около 20% прироста быстродействия в играх, что стало рекордом за многие годы топтания на месте. Материнские платы дорогие, но есть обратная совместимость с предыдущим поколением. Этот открывает множество возможностей, но куда интереснее наблюдать за скидками.

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Увы, но пока в российскую розницу новинки Intel не попали. Именно поэтому давайте немного подождём, ведь есть все основания полагать, что уже вскоре нас ждёт масштабное удешевление. Неясно, сколько потребуется отечественной рознице на то, чтобы привезти достаточное количество новинок. Судя по всему, проблема в желании, ведь GeForce RTX 4090 попала в продажу на следующий день после мирового релиза. В любом случае сколько бы там флагманы не стоили, многие пользователи предпочитают экономить, ну а значит скидок не будет очень долго. Традиционно, недорогие камни выйдут в январе 2023 года, поэтому советуем потуже затянуть пояса.

Ну а тем, кому компьютер нужен здесь и сейчас, предлагаем небольшой список процессоров, которые не будут дешеветь и уже находятся на ценовом дне. Core i3-12100F прекрасно подходит для создания нетребовательной сборки за копейки. Берём бюджетную материнскую плату и такую же оперативную память, делаем акцент на твердотельном накопителе и видеокарте. Здесь всё зависит от потребностей, ну а самое главное не переплатить, ведь Core i3-12100F берут как для школьника, так и для офиса. В любом случае система останется актуальной на многие годы, позволяя увеличить её потенциал за счёт смены видеокарты или расширения накопителя.

Ryzen 3 4100 – это прямой конкурент Core i3-12100F, который стоит на несколько тысяч дороже. Может показаться, что AMD не такой выгодный, но здесь не всё так просто. Например, у вас может уже быть старый компьютер на бюджетном Ryzen 3 1300Х. В этом случае стоит только заменить сам процессор, получив ощутимый буст в играх и любых других задачах. Ну и помните, что материнские платы под Intel стоят дороже, а значит очень много зависит от того, на какой платформе вы предпочитаете сборку. Мы полагаем, что реальной разницы не будет, поэтому выбирайте то, что кажется вам более подходящим лично для вас.

Ryzen 5 5600G позволяет экономить на каждом шагу. Так, вы можете взять бюджетную материнскую плату, получив доступ к разгону бесплатно, у вас сразу же есть 6 современных ядер, но ключевая фишка данного процессора заключается в интегрированной графике. Гонять в новые блокбастеры не выйдет, но это и не требуется, ведь главная задача состоит в запуске популярных шутеров, танков и других игр. Покупая такой процессор, вы получаете очень неплохое быстродействие в любых сценариях, но можете экономить на видеокарте. Эксперты обращают внимание на то, что с хорошей оперативной памятью вы сможете рассчитывать на дополнительный буст. Это не значит, что нужно платить очень много, ведь среди бюджетных ОЗУ есть вполне неплохие варианты, позволяющие выжать из них до 5% к конечной производительности.

Core i5-12400F ощутимо быстрее Ryzen 5 5600G во всех задачах, хотя стоит ненамного дороже. Помните, что здесь главный упор делается на сам процессор и его игровые качества. Именно поэтому такой камень берут те, кто предполагает с его помощью раскрыть или усилить видеокарту. Core i5-12400F предлагает прекрасное быстродействие, но без видеокарты здесь делать нечего. В целом, если вы не планировали играть, то берите камень AMD. Такой выбор позволит сохранить немного денег.

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Что до Ryzen 5 5600X, то это лучший выбор, который вы можете сделать здесь и сейчас. Помните, что все рекорды видеокарты достигают на самых быстрых процессорах. Если взять GeForce RTX 4090 и GeForce RTX 3090 и запустить их на Ryzen 5 5600X, то вы увидите незначительную разницу в играх. Обычно, владельцы недорогих процессоров не покупают флагманские видеокарты, ну а GeForce RTX 3060 будет способна запускать все игры как в 1080р, так и в 2К. Ничего подобного от AMD в течение года ждать не приходится, поэтому выбор очевиден.