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Коронавирус с вероятностью на 99.99% был создан в лаборатории – под подозрением США и Китай
Группа учёных из Германии пришла к неутешительным выводам
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Коронавирус нанёс удар по глобальной экономике и во многом виноват в том, что происходит сегодня в мире. Именно в 2020 году наметилось подорожание продуктов, дефицит полупроводников и многие другие проблемы, которые предстоит решать в ближайшие годы политикам. Согласно официальным данным, коронавирус унёс жизни 6 миллионов человек, тогда как многие эксперты не согласны с такой позицией. Предполагается, что это могут быть 18 миллионов и даже больше, но реальных цифр не знает никто. Даже сегодня опасность появления новых штаммов велика, хотя являющаяся сегодня наиболее массовой версия имеет низкую патогенность и смертность на уровне сезонного гриппа. Всё это не значит, что уже завтра на голову человечества не упадёт новый вирус, ведь учёные не дремлют.

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Недавно в прессу попали данные о том, что в лаборатории США был создан смертоносный штамм с летальностью не меньше 80%. Его уже проверили на подопытных мышках, что и позволило сделать соответствующие выводы. Всё это значит, что эксперименты проводятся, а многие медики уже в 2019 году предполагали, что с эпидемией не всё так просто. В прессе мелькали новости, что больные коронавирусом были обнаружены в Европе намного раньше, чем в Ухане, но дальше заголовков дело не пошло, ведь расследование проводить никто не стал, а виновником всех бед назначили летучих мышей. Согласно официальной версии, вирус от этого млекопитающего передался человеку, а после вырвался на свободу. Представители западных элит не унимаются, рассказывая о том, что именно Китай ответственен за коронавирус, а недавно появились результаты исследования, подтверждающие рукотворный характер заболевания.

По результатам исследования группы немецких учёных, вирус вышел из лаборатории с вероятностью до 99.9%. Работа опубликована в журнале, но ещё не получила достаточное количество рецензий от сообщества. Одним из соавторов стал Валентин Бруттель, в активе которого премия за инновации по биотехнологиям за 2021 год. Учёный поясняет, что ключевым отличием лабораторного вируса от естественного являются так называемые «отпечатки пальцев». Якобы, исследователи увидели повторяющиеся паттерны, в виде белковых узоров. В лаборатории гораздо проще использовать строительные блоки, что упрощает создание генома вируса. В реальном мире всё происходит методом проб и ошибок, ну а сегодня есть возможность сравнить оба варианта.

Исследователи отмечают, что в настоящее время у Китая и США есть все условия для создания подобных вирусов. В первом случае это лаборатории Ухане, где учёные уже давно проводят соответствующие эксперименты. Ну а американцы вызывают небезосновательные опасения у научного сообщества. По словам Валентина Бруттеля, есть довольно правдоподобные данные, согласно которым в крупных лабораториях США часто происходят опасные инциденты. Мы не знаем о последствиях, но любая утечка способна поставить человечество на грань вымирания. К сожалению, сегодня нет никакого глобального контроля над подобными лабораториями, а значит риски велики, как никогда.

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Отметим, что некоторые учёные раскритиковали результаты исследования, но в данном случае это не является проблемой, поскольку перед нами лишь точка зрения, тогда как до единой позиции мирового сообщества ещё далеко. Многие эксперты констатируют, что в текущих условиях выработать общую точку зрения не представляется возможным. Страны Запада исчерпали кредит доверия, размещая биолаборатории во всех уголках нашей планеты. Журналисты обращают внимание на тот факт, что в беднейших странах слишком часто обнаруживают опасные болезни, которые после этого купируются медиками из США и Европы. Всё это выглядит подозрительно, а проблема усугубляется отсутствием прозрачности. По большому счёту, даже европейцы не знают о том, что происходит в лабораториях США. Мы не исключаем, что коронавирус стал результатом действий китайских учёных, но слишком многое указывает на американцев, ведь именно этим ребятам было выгодно запустить в крупный китайский город вирус, что должно было нанести удар по экономике Поднебесной.

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#коронавирус #наука
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Зачем ему это? Ведь можно просто потереть свои посты.
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Jean
15:53
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Инсайдер показал изображение RTX 4070 Founders Edition, которая очень похожа на RTX 3070 Ti FE
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