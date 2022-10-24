Сегодня купить по скидке можно не только флагман, но и относительно недорогие модели

Уже довольно давно видеокарта считается одной из самых желанных частей компьютера для настоящих геймеров. Многие любители компьютерных игр настолько плотно подсели на иглу, что на выходе каждого нового поколения покупают флагман или другой графический чип по крайне завышенной цене. Свои действия эти ребята объясняют тем, что такой поступок позволяет им максимально долго оставаться на острие прогресса, ведь вышедшая неделю или месяц назад видеокарта будет ещё очень долго актуальна, тогда как старички предыдущего поколения – это отработанный материал.

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Логика в таком подходе есть, вот только она не подходит тем, кто предпочитает нетребовательные игры. Если ваши предпочтения не выходят за танки и корабли, а в свободное время вам нравится бегать по истоптанным картам в Контр-Страйк, то смотреть в сторону флагманов не стоит. Тем более это глупо, когда сегодня можно купить несколько видеокарт начального ценового диапазона со скидками. Давайте изучим предложения, выбрав наиболее выгодные позиции.

GeForce GTX 1630 – это самая бюджетная видеокарта нашего списка. Она отвратительно справляется с новыми требовательными играми, а в итоге вас ждёт слайд-шоу, но ведь мы с вами договорились, что метим в совсем другую категорию развлечений. Именно поэтому здесь выбор GeForce GTX 1630 оправдан ценой. Кстати, вы всё же сможете запускать многие проекты, правда с разрешением придётся нелегко. Чаще всего это будет 900р, тогда как народное 1080р владельцам GeForce GTX 1630 только снится.

Всего на 2000 рублей дороже можно купить GeForce GTX 1650. Ещё недавно за такую видеокарту пришлось бы платить дороже, но благодаря скидке, разница с GeForce GTX 1630 стала не так заметна. Мы рекомендуем всё же докинуть пару тысяч рубликов, ведь владелец GeForce GTX 1650 получает возможность доступа ко всем играм, пусть и с минимальными настройками в 1080р. Разрешение не проблема, ведь 80% всех любителей компьютерных игр имеют подобные мониторы, ну а к низким графическими эффектами нам не привыкать.

Помните, что почти всегда есть видеокарта быстрее. Нужно всего лишь доплатить несколько тысяч рублей. Иногда больше, но это не так важно, ведь вся суть вопроса сводится к тому, где вы хотите остановиться. Если ваш предел равняется 21 тысяче рублей, то в этом сегменте лучшей является GeForce GTX 1660 SUPER. Ещё недавно на эту видеокарту майнеры молились, ведь она имеет приемлемое потребление энергии, низку цену и высокую эффективность. Сегодня фермеры канули в Лету, поэтому геймеры получили возможность купить GeForce GTX 1660 SUPER по очень низкой цене. И не пишите, что было дешевле, ведь сегодня все полупроводники подорожали, а по миру шагает инфляция, которая затронула даже американский доллар.

GeForce RTX 3050 за 27 тысяч кажется дороговатой, но в данном случае выбор невелик. Проблема в том, что перед нами одна из самых популярных видеокарт на рынке, поэтому геймеры покупают её с большим интересом, а производители не спешат скидывать рекомендованную стоимость. Ну и магазины не торопятся, ведь спрос есть, а значит вплоть до выхода графических чипов средневысокого сегмента следующего поколения ожидать больших дисконтов не приходится. GeForce RTX 3050 не только обходит все указанные выше видеокарты по чистой производительности, но и предлагает трассировку лучей. Для многих наших читателей – это пустой звук, но есть и те, кто делает выбор исходя из наличия волшебных лучиков.

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GeForce RTX 3060 сложно назвать бюджетной, но, возможно, когда вы увидите её цену, то всё же решите доплатить. Дело в том, что перед вами видеокарта, способная запускать все игры даже в 2К, хотя и не без некоторых компромиссов. Скидка достигает 15%, а наличие 12 Гб видеопамяти обещает длинную и плодотворную жизнь. Владелец такой видеокарты не будет думать о том, что игры в 2024 году загрузят всю память, ведь в 2К и 1080р 12 Гб вам хватит на очень много лет. Модель производства GIGABYTE вполне годная, ведь здесь пусть и не самые эффективные, но два кулера. Очень часто, когда мы видим самую недорогую видеокарту с большими скидками, то магазины предлагают примитивную модель с одним большим и очень громким вентилятором. В этом случае стоит запасаться берушами и таблетками от головной боли, ведь всем вашим родственникам не позавидуешь.