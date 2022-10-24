Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Магазины РФ начали предлагать скидки до 15% на недорогие игровые видеокарты NVIDIA
Сегодня купить по скидке можно не только флагман, но и относительно недорогие модели
рекомендации
Новая MSI Gaming 4090 недорого в Ситилинке
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3060 Gigabyte за 30 с началом
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
3080 за 60 с началом тр в Регарде
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм

Уже довольно давно видеокарта считается одной из самых желанных частей компьютера для настоящих геймеров. Многие любители компьютерных игр настолько плотно подсели на иглу, что на выходе каждого нового поколения покупают флагман или другой графический чип по крайне завышенной цене. Свои действия эти ребята объясняют тем, что такой поступок позволяет им максимально долго оставаться на острие прогресса, ведь вышедшая неделю или месяц назад видеокарта будет ещё очень долго актуальна, тогда как старички предыдущего поколения – это отработанный материал.

реклама

Логика в таком подходе есть, вот только она не подходит тем, кто предпочитает нетребовательные игры. Если ваши предпочтения не выходят за танки и корабли, а в свободное время вам нравится бегать по истоптанным картам в Контр-Страйк, то смотреть в сторону флагманов не стоит. Тем более это глупо, когда сегодня можно купить несколько видеокарт начального ценового диапазона со скидками. Давайте изучим предложения, выбрав наиболее выгодные позиции.

GeForce GTX 1630 – это самая бюджетная видеокарта нашего списка. Она отвратительно справляется с новыми требовательными играми, а в итоге вас ждёт слайд-шоу, но ведь мы с вами договорились, что метим в совсем другую категорию развлечений. Именно поэтому здесь выбор GeForce GTX 1630 оправдан ценой. Кстати, вы всё же сможете запускать многие проекты, правда с разрешением придётся нелегко. Чаще всего это будет 900р, тогда как народное 1080р владельцам GeForce GTX 1630 только снится.

Всего на 2000 рублей дороже можно купить GeForce GTX 1650. Ещё недавно за такую видеокарту пришлось бы платить дороже, но благодаря скидке, разница с GeForce GTX 1630 стала не так заметна. Мы рекомендуем всё же докинуть пару тысяч рубликов, ведь владелец GeForce GTX 1650 получает возможность доступа ко всем играм, пусть и с минимальными настройками в 1080р. Разрешение не проблема, ведь 80% всех любителей компьютерных игр имеют подобные мониторы, ну а к низким графическими эффектами нам не привыкать.

Помните, что почти всегда есть видеокарта быстрее. Нужно всего лишь доплатить несколько тысяч рублей. Иногда больше, но это не так важно, ведь вся суть вопроса сводится к тому, где вы хотите остановиться. Если ваш предел равняется 21 тысяче рублей, то в этом сегменте лучшей является GeForce GTX 1660 SUPER. Ещё недавно на эту видеокарту майнеры молились, ведь она имеет приемлемое потребление энергии, низку цену и высокую эффективность. Сегодня фермеры канули в Лету, поэтому геймеры получили возможность купить GeForce GTX 1660 SUPER по очень низкой цене. И не пишите, что было дешевле, ведь сегодня все полупроводники подорожали, а по миру шагает инфляция, которая затронула даже американский доллар.

GeForce RTX 3050 за 27 тысяч кажется дороговатой, но в данном случае выбор невелик. Проблема в том, что перед нами одна из самых популярных видеокарт на рынке, поэтому геймеры покупают её с большим интересом, а производители не спешат скидывать рекомендованную стоимость. Ну и магазины не торопятся, ведь спрос есть, а значит вплоть до выхода графических чипов средневысокого сегмента следующего поколения ожидать больших дисконтов не приходится. GeForce RTX 3050 не только обходит все указанные выше видеокарты по чистой производительности, но и предлагает трассировку лучей. Для многих наших читателей – это пустой звук, но есть и те, кто делает выбор исходя из наличия волшебных лучиков.

рекомендации
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

GeForce RTX 3060 сложно назвать бюджетной, но, возможно, когда вы увидите её цену, то всё же решите доплатить. Дело в том, что перед вами видеокарта, способная запускать все игры даже в 2К, хотя и не без некоторых компромиссов. Скидка достигает 15%, а наличие 12 Гб видеопамяти обещает длинную и плодотворную жизнь. Владелец такой видеокарты не будет думать о том, что игры в 2024 году загрузят всю память, ведь в 2К и 1080р 12 Гб вам хватит на очень много лет. Модель производства GIGABYTE вполне годная, ведь здесь пусть и не самые эффективные, но два кулера. Очень часто, когда мы видим самую недорогую видеокарту с большими скидками, то магазины предлагают примитивную модель с одним большим и очень громким вентилятором. В этом случае стоит запасаться берушами и таблетками от головной боли, ведь всем вашим родственникам не позавидуешь.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты #оптимальные ценовые предложения
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

NVIDIA сократила производство RTX 4090, отдав приоритет более дорогим GPU Hopper H100
Colorful RTX 4090 iGame Neptune способна потреблять до 630 Вт – это рекорд среди серийных моделей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мошенники "скормили" банкоматам "Альфа-банка" 60 млн рублей фальшивых купюр номиналом 5 тысяч
20
В Польше взяли в аренду "Жнеца" - одного из самых крупных беспилотников в мире
12
Стоимость новой GeForce RTX 3080 с доставкой из России рухнула до 37500 рублей
28
В Финляндии и Люксенбурге жители не сговариваясь, стали приходить в "Русские дома" погреться
23
Московский депутат Дикарев попал под суд из-за картинки на аватаре другого пользователя ВКонтакте
15
На Украине хотят создать дрон, превосходящий "Герани"
32
Модульная цифровая электрическая торпеда ЭТ-1Э вскоре поступит на вооружение ВМФ РФ
11
В Wildberries увеличили невозвращаемый взнос для продавцов в 3 раза, объяснив это просьбами клиентов
5
У Starlink Маска появился российский конкурент - запущены спутники проекта "Сфера"
4
Битва титанов – Core i9-13900K vs Ryzen 9 7950X в сражении за звание самого быстрого процессора
45
Скандал, связанный с низкой производительностью Xbox Series S, продолжает набирать обороты
36
Игроки в Modern Warfare 2 жалуются на технические ошибки: вылеты и лаги
5
Американские десантники в составе девизии разместились в Румынии
14
В PUBG добавят скины в стиле ассиметричного хоррора Dead by Daylight
+
Google разработала нейросеть Imagen Video, которая способна создавать видео по описанию
+
В Чехии воду без примесей сделали похожей на металлы
1
Исследователи безопасности обнаружили неуловимый бэкдор Windows Powershell
2
Microsoft представила полноценную замену популярной программе CCleaner
11
Microsoft готовит свою альтернативу приложению CCleaner
1
Блогер нашёл в коробке из-под GeForce RTX 4090 металлическую шайбу – как не стать жертвой доставки
4

Популярные статьи

Сколько на самом деле стоит иранский дрон Shahed-136, и какие недостатки есть у российской Герани-2
32
ТОП-7 жестких дисков для торрентов и хранения файлов – рейтинг 2022 года
106
Европа слезла с газовой иглы РФ – почему ЕС ждёт холодная зима, а газ принадлежит англосаксам
18
Во что поиграть на ПК, если тяга к играм не проходит, но они не приносят удовольствия
26
Самый дешевый компьютер «из магазина». Часть 2. Intel и сравнение производительности
4
О технических недостатках Nvidia RTX4090, которые могут привести к поломке видеокарты в будущем
28
Хорошие бесплатные игры, часть 1
23
Первые впечатления от игры в God of War Ragnarok
10
Апгрейд ПК (абсолютно научная киберфантастика)
6
Дроны применяемые противником на Украине, их возможности и слабые места (часть 2)
46

Сейчас обсуждают

neSaint
01:58
Отмайненая - отмытая - пересаженная на новый охлад ищет хозяина )
Стоимость новой GeForce RTX 3080 с доставкой из России рухнула до 37500 рублей
Мегавольт
01:54
Думается бюджетная эт до 200 баксов.
Магазины РФ начали предлагать скидки до 15% на недорогие игровые видеокарты NVIDIA
Мегавольт
01:52
WD Green 1.5Tb здох через год, обидно было. Сигейты здорово подосрали репутацию партией бракованных винтов в начале 10х. Потом в норму пришли. Частенько попадались ВД блэки в ноутах дохлые в основном ...
ТОП-7 жестких дисков для торрентов и хранения файлов – рейтинг 2022 года
Андрей Филиппов
01:49
О, этож сколько можно будет новых мамок продать, да корпусов! Наверняка так оно и случится в какой-то момент. Особенно, если эволюция видеокарт так и пойдет дальше - вширь, в длинну да в TDP.
О технических недостатках Nvidia RTX4090, которые могут привести к поломке видеокарты в будущем
Kasyan
01:47
Да это вообще жесть, куда только Гретый Тумблер смотрит. Теперь для 13900K желательно купить чиллер.
Битва титанов – Core i9-13900K vs Ryzen 9 7950X в сражении за звание самого быстрого процессора
Андрей Филиппов
01:42
Только интересно, какой объем рынка этих хопперов. Что-то подсказывает, что максимум пара-тройка сотен карт в месяц. Так что ни о каком жертвовании игровым рынком, разумеется, речи не идет.
RTX 4090 могут стать дефицитом из-за изменений планов производства
VRoman
01:36
Да, так было раньше. Возможность выхода из строя увеличивалась экспотенционально количеству пластин. Но у нас с 2016го года есть система видеонаблюдения с 4ТБ винтом, с 2018го вторая система с 10ТБ ви...
ТОП-7 жестких дисков для торрентов и хранения файлов – рейтинг 2022 года
Kasyan
01:29
Так может лучше взять 12400f, там вообще нет недоядер.
Битва титанов – Core i9-13900K vs Ryzen 9 7950X в сражении за звание самого быстрого процессора
Midosa
01:23
В том и херня, что, как и ХР, её интерфейс надо допиливать с помощью сторонних прог - тогда ещё терпимо. Без них она страшна, как смерть. Директ, шрифты, загрузка и пр - уверен, это всё можно было п...
Делаем Windows 11 22H2 такой же удобной и функциональной, как Windows 10, за пару минут
Антоха Зыков
01:22
Нету такой цены на озоне , я не увидел... Почему ссылку не кинуть ???
Стоимость новой GeForce RTX 3080 с доставкой из России рухнула до 37500 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем