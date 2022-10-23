Давайте выясним, какой процессор достоин звания самого быстрого камня 2022 года

Судя по всему, процессоры Ryzen 7000-й серии станут настоящим провалом AMD. Компания столкнулась с низким спросом и полным нежеланием энтузиастов обновлять своё железо. Эксперты называют несколько проблем, которые руководство красных проигнорировало. Прежде всего стоит учитывать, что сегодня на дворе глобальный экономический кризис. Некоторые аналитики уверяют, что всё самое сложное ещё впереди, а значит наблюдаемое падение спроса на полупроводниковую продукцию – это только начало тех трудностей, с которыми столкнётся Лиза Су в будущем. Четвёртый квартал окажется сложным, а результаты способны отправить акции в мусорное ведро. Туда же полетит Intel и NVIDIA, но в данном случае это уже не так важно.

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Но если у конкурентов есть сложности с реализацией своей продукции, то AMD явно перемудрила. Посудите сами, материнские платы стоят так дорого, что покупать Ryzen 5 7600Х сегодня нерентабельно, ведь плата под процессор обойдётся вам намного дороже самого камня. В продаже доступны бюджетные варианты на базе чипсета В650, но и тут придётся платить от 200 долларов. Не радует обязательное требование использования оперативной памяти стандарта DDR5. Судя по всему, это было провальное решение, которое обязательно скажется на розничных продажах. Если смотреть в сторону конкурентов, то Intel выпустила 12-е поколение с поддержкой интерфейса PCIe 5.0, а также оперативной памяти DDR5, но дала пользователям выбор. Ну а в результате часть пользователей предпочла купить платы с довольно перспективным PCIe 4.0 и всё ещё актуальной DDR4. Последняя, кстати, в 2 раза дешевле новомодной DDR5. Даже этого было достаточно, чтобы продажи серии процессоров Ryzen 7000 остановились. Пошли слухи о снижении заказа на производство новой линейки, но проблемы Лизы Су на этом не оканчиваются.

Всё дело в том, что Intel подготовила свой ответ, который на этот раз оказался таким убедительным, что не оставляет шанса для AMD. Известно, что Core i9-13900K оказался быстрее Ryzen 9 7950X в игровых тестах. Мало того, синий камень ещё и дешевле. Вы можете поставить его на материнскую плату с прошлогодним чипсетом Z690, который стоит от 300 долларов, а о покупке дорогостоящей оперативной памяти DDR5 и вовсе не приходится думать, ведь Core i9-13900K (как и вся новая серия процессоров) поддерживает DDR4. И вот на такой минорной нотке мы и предлагаем вам ознакомиться с результатами тестирования, проведённого командой канала Testing Games. Отметим, что использовалась видеокарта GeForce RTX 3090 Ti, а значит пока блогеры не собрали денег на новинку NVIDIA. Разрешение установлено на 1080р. Мы бы предложили выбрать хотя бы 2К, но здесь решают авторы теста, поэтому нам остаётся только изучить результаты.

Что любопытно, в нескольких играх Ryzen 9 7950X умудрился даже одержать победу, но это частный случай, тогда как всё остальное время с большим перевесом лидирует Core i9-13900K. Флагман Intel получился впечатляющим. Он способен выжать из видеокарты дополнительные fps даже несмотря на то, что фрамрейт и без того зашкаливает. В сети есть тесты разгона. Как выяснилось, Core i9-13900K не только стал новым лидером всех времён и народов, но и неплохо гонится в домашних условиях. Даже с использованием качественного воздушного кулера можно получить прирост тактовых частот, а под водой можно рассчитывать на 5.6 ГГц на всех ядрах. Core i9-13900K кладёт Ryzen 9 7950X на лопатки, а ведь между процессорами огромный технологический разрыв. Первый создан на основе 10-нм техпроцесса, тогда как камень AMD выпускается по 5-нм нормам. В сложившейся ситуации у Лизы Су остаётся только одна возможность вернуть интерес покупателей к новой линейки путём снижения цен. Увы, но на этот раз нужно хорошенько постараться, ведь проблема ещё и в материнских платах, которые стоят жутко дорого. Если красные всё это решат, то смогут получить часть пирога, или нет, ведь падение спроса вносит свои коррективы.

Немного огорчим фанатов Intel. Как выяснилось, использование материнских плат на чипсете Z690 (флагман 2021 года) способно снизить производительность Core i9-13900K до 25% в синтетических тестах. Cinebench R23 и Blender. Почитать об этом вы можете по ссылке. Теоретически, проблема может быть решена при помощи драйверов, а может любителям флагманов придётся слегка переплатить за материнские платы на чипсете текущего поколения Z790.

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