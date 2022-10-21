Если очень захотеть, можно в космос полететь. Ну а купить хороший процессор тем более может каждый

Бывает так, что вам нужно собрать процессор для откровенно бюджетной станции. Это может быть офисный компьютер, в задачи которого входят самые базовые функции. Например, работа с текстовыми документами, интернет-банкинг и переписка по электронной почте. В этом случае вам не потребуется современная машина, а значит можно сэкономить абсолютно на всех комплектующих. Но бывает и так, что вы можете себе позволить потратить на развлечения ощутимую сумму, а значит вам потребуется производительный камень.

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Всё это прекрасно, но многие пользователи предпочитают брать что-то среднее по цене. Недорогой камень не подойдёт, поскольку сильно ограничивает возможности системы. Тогда как флагман будет явно излишен, ведь перспективы его использования неясны. Вы не планируете брать дорогую видеокарту, не хотите ничего разгонять, а в результате нуждаетесь в оптимальном железе. Давайте подумаем, что купить здесь и сейчас тем, кто не претендует на рекорды и разгон.

Из 8-ядерных камней Ryzen 7 5700G смотрится интересно и даже напоминает бюджетный вариант. Всё дело в том, что внутри геймеров поджидает интегрированная графика. Это значит, что вы не потеряете доступа к играм, хотя рассчитывать на доступ к требовательным новинкам не приходится. Разработчики всё меньше внимания уделяют оптимизации, полагаясь на мощные видеокарты за несколько тысяч долларов. Встроенная графика на Ryzen 7 5700G хороша, но не позволяет надеяться на подобные свершения. В то же время сам камень очень неплох в решении самых разнообразных задач и стоит 18 290 рублей. Это самая низкая цена со старта продаж, что делает Ryzen 7 5700G действительно хорошей покупкой.

У Core i5-12500 есть то, чего нет у многих процессоров, которые сегодня лежат на прилавках магазинов. Дело в том, что перед нами представитель семейства Alder Lake, а значит высокая производительность в играх гарантируется. Вы можете купить неплохую видеокарту, выжимая все соки из любой даже самой требовательной игры. Стоит такое удовольствие под 17 тысяч рублей. Камень включает 6 ядер с тактовой частотой до 4.6 ГГц. Надеемся, что вы не строили планы по разгону, ведь здесь его нет, что открывает обширные возможности по экономии. Отказываемся от дорогих материнских плат, от дорогой оперативной памяти, ведь самое главное находится внутри процессора.

Мы знаем о том, что многие покупатели рады экономии каждой тысячи рублей. Что же, если вы действительно планировали купить недорогой 8-ядерный камень, но не планировали тратить на него слишком много денег, то вас ждёт Ryzen 7 4700G. Это представитель предыдущего поколения, который слегка уступает Ryzen 7 5700G, но в целом держится уверенно. Для игр рекомендуем докупить более скоростную видеопамять. Лучше, если вы в ручном режиме установите минимальные тайминги или воспользуетесь встроенными профилями. Не самые требовательные новинки будут работать, ну а с блокбастерами придётся попрощаться. Нам кажется, что это минимальная плата за возможность экономить на ровном месте.

Мы не можем обойтись без главного 6-ядерного процессора AMD на рынке. Судя по всему, Ryzen 5 5600X ещё долго будет оставаться популярен, поскольку камни текущего поколения не оправдали надежд геймеров. Да, прирост производительности есть, но у синих этот показатель выше, а цена новинок AMD такова, что для сборки процессора с материнской платой и оперативной памятью придётся выложить в 2-3 раза больше, чем на аналог на Ryzen 5 5600X. Теоретически, с самой быстрой видеокартой на рынке в разрешении 4К разница будет, но владельцы Ryzen 5 5600X предпочитают недорогие графические чипы и разрешение 1080р. Ну а здесь выгода близится к нулю. Зачем же переплачивать?

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Поставим жирную точку на Core i5-12400F. Перед вами самый бюджетный 6-ядерный камень серии Alder Lake. В первые месяцы после старта продаж и появления недорогих материнских плат, этот процессор выходил на первое место в рейтинге самых популярных. Сегодня топ удерживают камни AMD, но от этого Core i5-12400F не стал хуже. Он всё также позволяет экономить на сборке, ведь вам не потребуется разгон и дорогие комплектующие.