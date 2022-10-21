Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Ищем альтернативы дорогим процессорам Ryzen 7000 – 5 игровых камней для выгодной сборки за копейки
Если очень захотеть, можно в космос полететь. Ну а купить хороший процессор тем более может каждый
рекомендации
Новая MSI Gaming 4090 недорого в Ситилинке
Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090
3060 Gigabyte за 30 с началом
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3080 за 60 с началом тр в Регарде
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

Бывает так, что вам нужно собрать процессор для откровенно бюджетной станции. Это может быть офисный компьютер, в задачи которого входят самые базовые функции. Например, работа с текстовыми документами, интернет-банкинг и переписка по электронной почте. В этом случае вам не потребуется современная машина, а значит можно сэкономить абсолютно на всех комплектующих. Но бывает и так, что вы можете себе позволить потратить на развлечения ощутимую сумму, а значит вам потребуется производительный камень.

реклама

Всё это прекрасно, но многие пользователи предпочитают брать что-то среднее по цене. Недорогой камень не подойдёт, поскольку сильно ограничивает возможности системы. Тогда как флагман будет явно излишен, ведь перспективы его использования неясны. Вы не планируете брать дорогую видеокарту, не хотите ничего разгонять, а в результате нуждаетесь в оптимальном железе. Давайте подумаем, что купить здесь и сейчас тем, кто не претендует на рекорды и разгон.

Из 8-ядерных камней Ryzen 7 5700G смотрится интересно и даже напоминает бюджетный вариант. Всё дело в том, что внутри геймеров поджидает интегрированная графика. Это значит, что вы не потеряете доступа к играм, хотя рассчитывать на доступ к требовательным новинкам не приходится. Разработчики всё меньше внимания уделяют оптимизации, полагаясь на мощные видеокарты за несколько тысяч долларов. Встроенная графика на Ryzen 7 5700G хороша, но не позволяет надеяться на подобные свершения. В то же время сам камень очень неплох в решении самых разнообразных задач и стоит 18 290 рублей. Это самая низкая цена со старта продаж, что делает Ryzen 7 5700G действительно хорошей покупкой.

У Core i5-12500 есть то, чего нет у многих процессоров, которые сегодня лежат на прилавках магазинов. Дело в том, что перед нами представитель семейства Alder Lake, а значит высокая производительность в играх гарантируется. Вы можете купить неплохую видеокарту, выжимая все соки из любой даже самой требовательной игры. Стоит такое удовольствие под 17 тысяч рублей. Камень включает 6 ядер с тактовой частотой до 4.6 ГГц. Надеемся, что вы не строили планы по разгону, ведь здесь его нет, что открывает обширные возможности по экономии. Отказываемся от дорогих материнских плат, от дорогой оперативной памяти, ведь самое главное находится внутри процессора.

Мы знаем о том, что многие покупатели рады экономии каждой тысячи рублей. Что же, если вы действительно планировали купить недорогой 8-ядерный камень, но не планировали тратить на него слишком много денег, то вас ждёт Ryzen 7 4700G. Это представитель предыдущего поколения, который слегка уступает Ryzen 7 5700G, но в целом держится уверенно. Для игр рекомендуем докупить более скоростную видеопамять. Лучше, если вы в ручном режиме установите минимальные тайминги или воспользуетесь встроенными профилями. Не самые требовательные новинки будут работать, ну а с блокбастерами придётся попрощаться. Нам кажется, что это минимальная плата за возможность экономить на ровном месте.

Мы не можем обойтись без главного 6-ядерного процессора AMD на рынке. Судя по всему, Ryzen 5 5600X ещё долго будет оставаться популярен, поскольку камни текущего поколения не оправдали надежд геймеров. Да, прирост производительности есть, но у синих этот показатель выше, а цена новинок AMD такова, что для сборки процессора с материнской платой и оперативной памятью придётся выложить в 2-3 раза больше, чем на аналог на Ryzen 5 5600X. Теоретически, с самой быстрой видеокартой на рынке в разрешении 4К разница будет, но владельцы Ryzen 5 5600X предпочитают недорогие графические чипы и разрешение 1080р. Ну а здесь выгода близится к нулю. Зачем же переплачивать?

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Поставим жирную точку на Core i5-12400F. Перед вами самый бюджетный 6-ядерный камень серии Alder Lake. В первые месяцы после старта продаж и появления недорогих материнских плат, этот процессор выходил на первое место в рейтинге самых популярных. Сегодня топ удерживают камни AMD, но от этого Core i5-12400F не стал хуже. Он всё также позволяет экономить на сборке, ведь вам не потребуется разгон и дорогие комплектующие.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#оптимальные ценовые предложения #процесоры
8
Показать комментарии (8)

Материалы по теме

О ценах на видеокарты в США и РФ – почему я не готов платить больше, и когда ждать скидок
Лиза Су против Дженсена Хуанга – кто делает менее дорогие, быстрые и энергоэффективные видеокарты
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Москве завершилась частичная мобилизация, в регионах продолжается, но блогеры уже покинули Россию
98
В Китае массово появились видеокарты от не сотрудничающих с Nvidia и AMD производителей
12
Не все партнёры NVIDIA одинаково хороши – 5 видеокарт с неразумной ценой от именитых брендов
14
Эксперты советуют повременить с покупкой видеокарты – сезон скидок уже рядом, а цены снижаются
22
Финансовый эксперт: скоро цена биткоина возрастёт до 2 миллионов долларов
18
RAPIDFire: ВС Франции представили инновационную технологию для уничтожения военных дронов
4
Покупка Ryzen 7600X не имеет смысла, сборка с разогнанным Core i5-12400F быстрее, и в 2 раза дешевле
32
GeForce RTX 4090 не справилась с Gotham Knights – фрамрейт падает ниже 50 fps с лучами и DLSS
11
3060 Ti и RX 6650 XT на сегодня самые выгодные видеокарты из расчета fps/цена
7
Иран представил новый дрон-камикадзе Meraj-521 – на что способен БПЛА и когда он прибудет в РФ
7
Собянин пообещал запустить завод "Москвич" в декабре
7
Intel Core i5-13600K с лёгкостью обходит AMD Ryzen 9 7950Х в игровых тестах
50
После шлифовки крышки AMD Ryzen 9 7950X со снятием 0,8 мм металла температуры снизились на 5…6°C
10
Какой процессор лучше раскроет потенциал RTX 4090 — Ryzen 7 5800X против Core i9-12900K в тесте TPU
24
Игровой компьютер за гроши – какой процессор купить для геймеров с минимальным бюджетом
1
В РАН смоделировали последствия падения астероида Апофис в центр Москвы
10
Redmi Note 12: Xiaomi обещает самое большое обновление в истории популярных телефонов
1
Энтузиаст протестировал самую быструю и большую видеокарту в мире GeForce RTX 4090 Colorful iGame
1
iPhone SE 2023 - дешевый телефон Apple с новым дизайном
1
Инсайдер разместил в сети фотографии четырехслотовой системы охлаждения RTX 4000 Titan
1

Популярные статьи

"Как у Арматы" - американцы показали прототип танка Abrams X с необитаемой башней
64
Почему Северный поток-1/2 нельзя восстановить, с какой целью ЕС обвиняет РФ в подрыве газопроводов
27
Сокет АМ5 - маркетинговый трюк или диагноз
141
6 необычных гоночных игр
13
Делаем Windows 11 22H2 такой же удобной и функциональной, как Windows 10, за пару минут
9
Как я собирал две мощные системы в одном корпусе Phanteks Enthoo 719 и с чем столкнулся
15
Обзор самых дешевых фотокамер, можно ли стать фотографом с камерой за 27 рублей
13
О ценах на видеокарты в США и РФ – почему я не готов платить больше, и когда ждать скидок
19
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 150 тысяч рублей для любых игр в QuadHD и 4K (Октябрь)
11
Искусственный интеллект смог точно определить расу человека по рентгеновским снимкам
21

Сейчас обсуждают

Zorro
20:49
при разрешений НD и без DLSS и лучиков. в полнее возможно.
Системные требования ремейка Resident Evil 4 оказались максимально демократичными
daring
20:49
на нем только в блокноте работать.
Ищем альтернативы дорогим процессорам Ryzen 7000 – 5 игровых камней для выгодной сборки за копейки
Dmitry Mitry
20:48
Почему глупо? А Бут думаешь за что сидит? Точно так же совершенно ни за что, ни состава преступления, ни доказательств.
В Европе задержали сыновей высших топ-чиновников России - сына губернатора и экс-главы РЖД
SOLOMiD
20:47
я уже 6 процов вытащил у китайца. новье. 2 недели и у меня. а так да, сдесь и сейчас отвали х2 в дэнэс /шитилитнк
Ищем альтернативы дорогим процессорам Ryzen 7000 – 5 игровых камней для выгодной сборки за копейки
Dmitry Mitry
20:46
Так кинцо много места занимает. Uncharted Collection так вообще 120, глянул первые пол часа прохождения - одна сплошная катсцена. Писец "игры" пошли
God of War Ragnarök будет весить гораздо больше, чем ожидалось
Zorro
20:46
Смотря на каких настройках вот эта игра Resident Evil Village на ультра в 4К кое как вывозила RTX3070. вот по этой причине скинул её.
Системные требования ремейка Resident Evil 4 оказались максимально демократичными
Ангелина Елисеевна
20:40
Ха-ха, это же глупо, экономить на всем, ради 3080. Лучше 32 гб оперативы, KF камень, и м2
Нестандартная ненародная, но реальная игровая сборка за 100+ тысяч
EFermi
20:35
Не знаю как насчёт синего лагеря, но у АМД если чисто для игр (кинчик-анимчик и интернеты сейчас вообще любой неофисный проц вытянет, их не учитывем) - то 5800Х3D. Дороговат для менее обеспеченных сло...
Ищем альтернативы дорогим процессорам Ryzen 7000 – 5 игровых камней для выгодной сборки за копейки
SOLOMiD
20:33
столько же почем я b550 покупал
Ищем альтернативы дорогим процессорам Ryzen 7000 – 5 игровых камней для выгодной сборки за копейки
Антон Васильев
20:32
Ну, так иди целуй икону зе, погоняй шкурку на портрет пиндеры, и выгляни из окна чтоб ты не забывал, что ты конченная нищета. И в этом точно Россия не виновата, а именно ты
В Европе задержали сыновей высших топ-чиновников России - сына губернатора и экс-главы РЖД
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем