Победа осталась за Лизой Су, хотя отрыв минимальный

Противостояние между красными и зелёными продолжается. Многие из наших читателей знают о том, что NVIDIA уже сделала первый шаг. GeForce RTX 4090 доступна даже в российских магазинах, показывая чудеса быстродействия и рекорды производительности. Но было бы наивным полагать, что AMD останется сидеть сложа руки. Не так важно, что красные снова не получат ожидаемого куска рынка, ведь до тех пор, пока там не увеличат производство видеокарт, мечтать о подобных свершениях не приходится.

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В то же время, уже в ноябре в продажу поступит новая серия, а флагман Radeon RX 7900 XT снова поборется за корону самого быстрого графического чипа на планете. Предугадать исход пока сложно, но всё говорит о том, что в трассировке лучей GeForce RTX 4090 останется недосягаем для красных. Пока делать какие-то выводы рано, мы предлагаем сравнить цены в российской рознице на популярные флагманы обеих компаний.

Radeon RX 6950 XT предлагает ультимативный уровень производительности. Известно, что бутылочным горлышком Radeon RX 6900 XT оставалась низкая пропускная способность видеопамяти, достигавшая 16 Гбит/с. С получением доступа к более скоростной видеопамяти, инженерам AMD удалось повысить показатель до 18 Гбит/с, что позитивно сказалось на быстродействии. В результате Radeon RX 6950 XT обошла GeForce RTX 3090, но так и не смогла свергнуть с трона более мощный графический чип с приставкой «Ti». Если говорить о ценах, то сегодня купить Radeon RX 6950 XT вы можете за 95 тысяч, тогда как GeForce RTX 3090 стоит около 109 тысяч. Да, можно говорить о преимуществе по количеству видеопамяти и трассировке лучей, но чистая производительность, энергоэффективность и цена остаются за красными. 1:0 в пользу Лизы Су.

За 66 тысяч вы можете купить видеокарту Radeon RX 6800 XT, это добротная модель от Sapphire, которая много лет является традиционным партнёром AMD. Вы получаете высокую производительность и можете рассчитывать на доступ к любым играм в разрешении 4К. В некоторых случая качество графики будет не максимальным, но это уже проблема оптимизации, поскольку не все студии подходят к этому процесс одинаково хорошо. Мы отказываемся считать GeForce RTX 3080 прямой конкуренткой Radeon RX 6800 XT, поскольку видеокарта NVIDIA ощутимо уступает AMD не только по количеству видеопамяти, но и по быстродействию. Пожалуй, правильнее всего будет сравнить её с GeForce RTX 3080 Ti. Последняя немного быстрее, но и дороже. Нам кажется, что гораздо выгоднее отдать за видеокарту 66 тысяч, а не 94, поскольку реальный прирост быстродействия минимальный, а разница в цене внушительная. Ну и учитывайте, что на стороне Radeon RX 6800 XT 16 Гб видеопамяти, тогда как GeForce RTX 3080 Ti может предложить только 12 Гб. 2:0 в пользу Лизы Су.

С противостоянием GeForce RTX 3070 Ti против Radeon RX 6800 возникает довольно любопытная ситуация. NVIDIA стоит на 5 тысяч дешевле, но предлагает всего 8 Гб видеопамяти, тогда как у AMD за 57 тысяч вы получаете все 16 Гб. На самом деле главная проблема в том, что сегодня в наличии нет выгодных предложений Radeon RX 6800, ведь иногда отдельные видеокарты стоили около 53 тысяч рублей. Ну а по быстродействию здесь снова лидирует красная команда. Давайте оставим этот раунд без победителя, поскольку Radeon RX 6800 смотрится дороговато, а значит не может считаться оптимальным выбором.

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А вот сравнивая Radeon RX 6700 XT с GeForce RTX 3070, мы получаем совсем другой результат. Известно, что в игровых тестах NVIDIA демонстрирует более внушительной результат. Разница не такая большая, как мечтают увидеть фанаты дядюшки Хуанга, но она есть, а вместе с трассировкой лучей можно говорить о полном преимуществе зелёного лагеря. Да, на стороне красных 12 Гб видеопамяти против 8 Гб, вот только обе видеокарты созданы для разрешения 2К. Возможно, в 4К вам бы потребовалось побольше видеопамяти, но в данном случае 8 Гб выглядят достаточными. Выходит, что на этот раз раунд за Дженсеном Хуангом, а у нас итоговый результат: 2:1 в пользу Лизы Су. Как видите, разрыв не такой большой, а в следующий раз мы продолжим, изучив цены среднего и низкого сегмента. Вполне возможно, что результаты там будут иным. Ну или красная команда ещё больше упрочит своё положение. Высказывайте своё мнение, ведь многие наши читатели имеют сформированные предпочтения на этот счёт.