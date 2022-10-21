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Салат-латук победил Лиз Трас, а Илон Маск похвалил Дмитрия Медведева за хороший троллинг
Победа салата над Лиз Трас стала оглушительной и однозначной
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Многие наши читатели спрашивают о том, почему на сайте появилось много новостей с политической окраской. Отвечаем: всё дело в том, что ещё совсем недавно экономика и политика шли своим путём, опосредованно влияя на жизнь обычных людей. Сегодня глобальная напряжённость превышает все допустимые рамки, а понимание происходящих процессов крайне важно для каждого человека. Можно и дальше плыть по течению, наслаждаясь статьями в жёлтой прессе, а можно попытаться разобраться в безобразии, происходящем на нашей планете. Ну а мы продолжим.

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Одна из проблем, с которой сталкиваются западные (и отечественные) элиты, состоит в том, что на место одного поколения политиков, приходит другое. И вот здесь и кроется сложность, ведь мы имеем дело с совершенно иной системой образования. На Западе она начала проводиться в жизнь в конце 80-х годов, что стало результатом тотального пересмотра учебных предметов. Проще говоря, в рядах крупных политиков царит полная безграмотность. Эти люди не обладают базовыми знаниями по истории, ничего не понимают в экономике и других науках, ведь в западных институтах учебная программа позволяет стать специалистом узкой направленности без изучения лишних предметов. На постсоветском пространстве всё не лучше, ведь новое поколение политиков и вовсе не училось, сдавая предметы по шпаргалкам или за соответствующую плату. Ну и каких вы хотите добиться результатов от человека, которого журналисты характеризуют как малообразованную особу? Одним словом, правление Лиз Трас с самого начала выглядело дикостью, а сама она вместе с такими же специалистами в министерстве умудрилась так глубоко реформировать британскую экономику, что последствия придётся разгребать очень долго.

Что любопытно, уже через неделю после прихода этой леди к власти, послышались голоса, требующие её отставки. Непрофессионализм Лиз Трас был так очевиден, что даже местная пресса стала пестрить яркими заголовками с критикой в её адрес. Ну а 14 октября журналисты Daily Star запустили любопытную трансляцию. Так, на столе положили салат-латук, срок хранения которого достигает 35 дней, а рядом фотографию Лиз Трас. Название прямого эфира говорит само за себя: «Сможет ли Лиз Трасс пережить салат латук?». Сегодня по ссылке вы можете увидеть, как латук празднует победу, предлагая выпить за это событие. Журналисты Daily Star заменили лицо на ставшем мемом изображении Ди Каприо на салат-латук, озаглавив его словами: «Lettuce Thank You». На торжество природы над безграмотностью и тупостью обратил внимание Д. Медведев (тот самый). На своей страничке в Твиттере он написал следующий пост: «Пока, пока, Лиз Трасс, поздравляю латук».

И как бы на этом можно было бы завершить, но тут в дело вмешался Илон Маск. Миллиардер часто суёт нос в чужие дела, а здесь просто не мог пройти мимо поста Д. Медведева. Миллиардер заметил, что это довольно хороший троллинг, а спустя час поинтересовался, как идут дела в Бахмуте. Очевидно, что Илон намекает на медленное продвижение российских войск на этом направлении, которое длится уже много месяцев. Возвращаясь к Лиз Трас отметим, что ухода этой дамы ждут очень многие, поскольку её внутренняя политика оказалась настолько опасной для страны, что даже национальная валюта пошли вниз. Кстати, судя по тем процессам, что сегодня происходят в Британии, на место премьер-министра метит Борис Джонсон. Да, именно Борька, который уже успел оставить свой след в мировой истории. Очень неожиданное решение, но весьма в духе правящих элит Англии. Мы советуем запасаться попкорном, поскольку следующий этап будет ещё веселее предыдущего. Ну а пока и мы хотим поздравить латук, ведь он не сдался, несмотря на то, что его противником была такая высокопоставленная особа. Источник.   

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#илон маск #политика
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