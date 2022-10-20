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GeForce RTX 4090 не справилась с Gotham Knights – фрамрейт падает ниже 50 fps с лучами и DLSS
О чём можно говорить, если с GeForce RTX 3080 вам стоит перейти в 2К, ведь в 4К получить выше 40 кадров в секунду невозможно
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Если вы обратите внимание на игры, выпущенные за последние несколько лет, то сможете прийти к неожиданным выводам. Так, блокбастеров от крупных студий почти нет, а в большинстве случаев геймеров радуют бывшие эксклюзивы Sony, ранее доступные исключительно на консолях PlayStation. Неясно, во что бы мы вообще играли, ну а в качестве виновника называют провальную Cyberpunk 2077. Якобы, очень многие компании пересмотрели своё отношение к срокам и теперь планируют взять тайм-аут, что позволит перезагрузить или доработать популярные проекты. Судя по всему, в 2023 году дела пойдут лучше, но на самом деле проблема не только в том, что CD Projekt Red выпустила кривую игру с сюжетными дырами и посредственной графикой под видом Next Gen.

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Есть все основания полагать, что крупные студии просто не видят смысла выкатывать большие проекты, ведь на руках у геймеров крайне мало мощных видеокарт. В 2021 году майнеры устроили рынку шоковую терапию, а в результате многие любители компьютерных игр сидят на старых графических чипах, которые не тянут продвинутые спецэффекты. Ну и для кого в таком случае делать графику с высокой детализацией, если лишь несколько процентов геймеров способны всё это оценить? Будем надеяться, что дела пойдут на лад, а цены начнут снижаться, поскольку даже сегодня не самые быстрые GeForce RTX 3060 и Radeon RX 6600 ХТ остаются недосягаемы для обычных геймеров. Ну а пока стоит напомнить, что в продажу поступила Gotham Knights. Судя по всему, разработчики перемудрили, поскольку игра лишилась своей главной фишки, которая годами обеспечивала серии высокие продажи. Именно так, вы могли слышать, что в игре про Бэтмена вы не увидите самого рыцаря Готема, вместо которого предстоит играть его подопечными в виде учеников и союзников.

Как оказалось, это не главная проблема, ведь блогер с канала ElAnalistaDeBits уже умудрился провести полноценное тестирование Gotham Knights, ну а вердикт не будет радужным. Использовались следующие платформы: Xbox Series S (менее мощная модель консоли), на которой игра запускалась в разрешении 2К; Xbox Series X, где удалось получить полноценные 4К; на персональном компьютере с различными видеокартами. О результатах на ПК поговорим чуть ниже, а пока давайте уделим внимание игровым приставкам. Прежде всего ElAnalistaDeBits выяснил, что на консолях и не пахнет ожидаемыми 120 Гц, вместо чего геймерам предлагают 60 Гц и скромные 30 кадров в секунду. При этом качество графики не кажется каким-то нереалистичным, а трассировка лучей явно используется не по максимуму. В результате на приставках получается странная картина, когда волшебные лучики есть, но видны они далеко не всегда, а автор ролика полагает, что можно было дать геймерам выбор, пожертвовав лучами для достижения стабильных 60 кадров в секунду.

Но если с консолями всё ясно, ведь там трудится скромный графический чип 2-летней давности, то с видеокартами дела должны были бы идти гораздо лучше. Должны, но не идут. ElAnalistaDeBits пришёл к выводу, что Gotham Knights крайне нестабильна. Она выдаёт рваную и очень нестабильную картинку, ведь в некоторых сценах вы можете получить на 15 кадров в секунду больше, чем минуту назад. Использовались следующие видеокарты: GeForce RTX 3050, GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 3070 Ti и GeForce RTX 3080. Первая запускала игру в разрешении 1080р, вторая – в 2К, тогда как две последние пытались это сделать в 4К. Автор также протестировал новинку на новом флагмане GeForce RTX 4090, но доказательств не предоставил.

Как видите, во время боевых сцен фрамрейт на всех видеокартах держится чуть выше 40 кадров в секунду, а вот стоит сесть на байк, как картинка плывёт. Количество кадров в секунду просаживается далеко за 40, а спасти положение не может даже GeForce RTX 3080. Автор теста отмечает, что игра жутко оптимизирована и нуждается в патчах, без которых играть в неё крайне сложно. Согласитесь, что GeForce RTX 3060 Ti – это не самая бюджетная видеокарта, вот только в Gotham Knights вы вынуждены переключаться на 1080р, а иначе получить 60 fps не выйдет. Аналогичная ситуация и с GeForce RTX 3080. Перед нами флагман, которые должен тянуть эту игру в 4К@60 fps, но не тут-то было, ведь владельцу GeForce RTX 3080 стоит перейти на 2К, ведь 40 кадров в секунду нравится далеко не всем.

Что до GeForce RTX 4090, то автор заявил, что вместе с DLSS и трассировкой лучей она может давать просадки меньше 50 кадров в секунду. Это настоящий кошмар геймера. К счастью, пока игры нет на торрентах, а в России купить такую жалкую поделку нет никакой возможности.

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#тесты #geforce rtx 4090 #gotham knights
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