Если у вас немного денег, то это не значит, что вам светит медленный компьютер

Сегодня бытует мнение, что собрать недорогой игровой компьютер невозможно. На самом деле это не так, а главная задача состоит в выборе правильных комплектующих. Если вы изначально рассчитываете на скромную сумму, то не нужно смотреть в сторону более дорогих решений. Остановить себя бывает слишком трудно, а в результате уже на полпути к оформлению покупки, вы останавливаетесь, поскольку итоговая цена оказывается слишком высокой.

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Так что же нужно для сборки компьютера за гроши? Прежде всего недорогая материнская плата. Постарайтесь взять максимально надёжную, но бюджетную плату. Проще всего изучить отзывы тех, кто уже купил, а сортировку сделайте по популярности. Оперативная память важна, но только в том случае, когда у вас есть амбиции разгона. Для недорогой сборки берите самую обычную модель, всё равно мы с вами ничего не планируем гонять. Обязательно купите твердотельный накопитель на 128 Гб, но добейте финальный объём за счёт жёсткого диска. Основная сложность с видеокартой, ведь это довольно дорогой компонент, ну а сегодня мы подумаем, какой процессор подойдёт для игровой сборки за гроши.

Предлагаем стартовать с Core i3-12100F. Это современный камень, аналоги которого увидят свет не раньше 2023 года. Как всегда, новинки окажутся на несколько процентов быстрее в играх, ну а текущей мощности достаточно для того, чтобы не иметь проблем с запуском любых приложений. 4 ядра пока достаточны для игр, ну а сам камень вытянет видеокарту уровня GeForce RTX 3050. Дороже владельцы Core i3-12100F не покупают, поэтому здесь никаких противоречий нет.

Весьма перспективно выглядит сборка на Ryzen 3 4100. Главное преимущество процессора AMD состоит в том, что найти материнскую плату по бюджетной стоимости для него гораздо проще. На вторичном рынке и вовсе достаточно предложений за копейки, поэтому вы сможете очень неплохо сэкономить. Ну а сам Ryzen 3 4100 основан на современной архитектуре ZEN 3, поэтому ожидайте от него высокой производительности в играх. Никаких рекордов нет, но GeForce RTX 3050 такой камень тянет без труда.

Ryzen 5 5600G немного дороже, но выигрывает за счёт встроенного графического чипа. Таким образом каждый покупатель такого камня может из коробки играть в игры 5-летней давности, шутеры, танки и корабли. Доступны и новинки, но в некоторых случаях лучше поставить разрешение на 720р. Ну и не забывайте, что Ryzen 5 5600G имеет все 6 ядер, поэтому выглядит куда серьёзнее 4-ядерных аналогов. Если вы рассматриваете систему с перспективой на будущее, то можно собрать её на базе чипсета В550. В этом случае со временем можно усилить быстродействие компьютера за счёт более скоростных твердотельных накопителей стандарта PCIe 4.0.

За последний месяц неплохо подешевел Core i5-12400F, поэтому мы решимся предложить его в качестве недорогой сборки. Что любопытно, вы переплачиваете только за сам камень, ведь даже самые бюджетные материнские платы на этом процессоре уже идут с поддержкой интерфейса PCIe 4.0. Все остальные комплектующие берите максимально недорогие, ну а потенциал у Core i5-12400F такой, что вы можете себе позволить замахнуться на внушительную видеокарту. Повторимся, что во многом это зависит от вашего экономического положения, поэтому делайте выбор самостоятельно.

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Ну и у каждого владельца Ryzen 5 5600X есть шанс ворваться в высшую лигу. Никаких ограничений, ведь процессор справляется с самыми требовательными задачами, вытягивая самые мощные видеокарты. Это не значит, что мы призываем вас к расточительству. На самом деле можно обойтись скромной сборкой на базе видеокарты GeForce GTX 1650, ведь не всем нужна высокопроизводительная игровая машина. В то же время сам Ryzen 5 5600X обладает высоким потенциалом и может на долгое время стать основой для вашей домашней системы. Видеокарту можно и заменить, а Ryzen 5 5600X будет служить ещё лет 5 без всяких проблем.