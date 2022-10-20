Есть видеокарты, которые мы рекомендуем обходить стороной

Вчера наши читатели могли убедиться в том, что не все видеокарты AMD одинаково хороши. Некоторые производители жутко завышают цены, тогда как другие предпочитают выезжать на бренде. В таких случаях за вполне стандартное охлаждение вам придётся платить намного больше, чем за другую популярную модель. Многие любители разгона с нами не согласятся, поскольку Palit – давнишний враг оверклокеров. И всё же, если вы не планируете выжимать все соки из видеокарты, то нет никакого смысла платить за неё на 10 000 рублей больше.

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Сегодня мы изучим видеокарты NVIDIA, которые кажутся нам жутко переоценёнными. Как обычно лютуют бренды. Эти ребята никак не могут понять, что разница в цене должна соответствовать стоимости компонентов, а младший графический чип с тремя вентиляторами не может быть дороже старшего, но с двумя. Словом, поговорить есть о чём, а вместе с этим коснёмся и политики отечественных магазинов, которые часто виновны в завышенных цены не меньше брендовых производителей.

На первом месте нашего антирейтинга GeForce RTX 4090. Не подумайте, видеокарта получилась вполне ничего, а особенно хорошо она себя показывает в трассировке лучей вместе с активной DLSS. Увы, но третья версия доступна всего на нескольких играх, что не мешает боссам NVIDIA рисовать графики и рассказывать о трёхкратном увеличении количества кадров в секунду. Получается, что владельцы ничего подобного не увидят, но смогут показывать друг другу красивые тесты, с чем мы этих ребят и поздравляем. На данный момент GeForce RTX 4090 слишком дорогая, а значит стоит немного повременить.

Вы бы стали платить 140 тысяч за GeForce RTX 3090 Ti? Нам кажется, что подобное поведение сродни абсурду. Видеокарта на 50% медленнее нового флагмана, но стоит всего на 10% дешевле. Надеемся, что никто из наших читателей не купит модель производства MSI. Судя по всему, эти ребята решили, что обладают уникальными знаниями о конструктивных особенностях систем охлаждения. Оставим их почивать на лаврах, а сами предпочтём игнорировать GeForce RTX 3090 Ti. Кстати, за 110 тысяч есть GeForce RTX 3090 от GIGABYTE. Нам эта видеокарта не кажется оптимальным выбором, но если вы настойчиво хотите флагман, то можно взять его с большой экономией.

Платить 100 000 за GeForce RTX 3080 Ti может только человек, который не дружит с головой. Особенно странно такой поступок выглядит на фоне того, что за 87 тысяч можно купить почти аналогичную видеокарту. Возможно, кому-то и кажется, что MSI делает продукцию более качественную, чем GIGABYTE, вот только разница в цене не может быть такой огромной. Мы настоятельно советуем вам выбрать второй вариант, а лучше и вовсе переждать бурю. Не исключено, что AMD порадует нас низкими ценами и высокой производительностью, что приведёт к необходимости пересмотра цен на флагманы NVIDIA.

И вот тут снова MSI предлагает нам купить GeForce RTX 3080 за 77 тысяч рублей. Ладно бы это была видеокарта с 384-битной шиной и 12 Гб видеопамяти, но нет, это всё та же обычная версия на 10 Гб, которая сильно уступает чуть более дорогой GeForce RTX 3080 Ti. Без лишних слов: возьмите за 66 590 аналогичный графический чип от Palit. Видеокарта красивая, скоростная, имеет высокую эффективность и на 11 тысяч рублей дешевле. Будем надеяться, что фанатов MSI, готовы платить бешеные деньги за бренд, среди наших читателей нет.

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ASUS решила не отставать от MSI, поэтому предлагает купить за 66 тысяч GeForce RTX 3070 Ti. Если вы видели тесты, то могли бы узнать, что разница между графическими чипами достигает 15%, а ведь речь идёт о реальных играх. Неужели есть те, кто в здравом уме согласятся на потерю 15% в пользу бренда ASUS? Если вы так сильно хотите GeForce RTX 3070 Ti, берите Palit. Всего за 53 590 рублей вы попадёте в высшую лигу, где царит трассировка лучей и максимальный уровень производительности. Никаких компромиссов, а главное цена намного ниже. Да, никакого разгона вам не светит, но зато не придётся думать о перегреве и других мелочах, способных убить видеокарту намного раньше срока.