Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Не все партнёры NVIDIA одинаково хороши – 5 видеокарт с неразумной ценой от именитых брендов
Есть видеокарты, которые мы рекомендуем обходить стороной
рекомендации
Слив топовой 3080 за копейки, смотри
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3060 Gigabyte за 30 с началом
4090 в XPERT.RU дешево, надо брать
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм

Вчера наши читатели могли убедиться в том, что не все видеокарты AMD одинаково хороши. Некоторые производители жутко завышают цены, тогда как другие предпочитают выезжать на бренде. В таких случаях за вполне стандартное охлаждение вам придётся платить намного больше, чем за другую популярную модель. Многие любители разгона с нами не согласятся, поскольку Palit – давнишний враг оверклокеров. И всё же, если вы не планируете выжимать все соки из видеокарты, то нет никакого смысла платить за неё на 10 000 рублей больше.

реклама

Сегодня мы изучим видеокарты NVIDIA, которые кажутся нам жутко переоценёнными. Как обычно лютуют бренды. Эти ребята никак не могут понять, что разница в цене должна соответствовать стоимости компонентов, а младший графический чип с тремя вентиляторами не может быть дороже старшего, но с двумя. Словом, поговорить есть о чём, а вместе с этим коснёмся и политики отечественных магазинов, которые часто виновны в завышенных цены не меньше брендовых производителей.

На первом месте нашего антирейтинга GeForce RTX 4090. Не подумайте, видеокарта получилась вполне ничего, а особенно хорошо она себя показывает в трассировке лучей вместе с активной DLSS. Увы, но третья версия доступна всего на нескольких играх, что не мешает боссам NVIDIA рисовать графики и рассказывать о трёхкратном увеличении количества кадров в секунду. Получается, что владельцы ничего подобного не увидят, но смогут показывать друг другу красивые тесты, с чем мы этих ребят и поздравляем. На данный момент GeForce RTX 4090 слишком дорогая, а значит стоит немного повременить.

Вы бы стали платить 140 тысяч за GeForce RTX 3090 Ti? Нам кажется, что подобное поведение сродни абсурду. Видеокарта на 50% медленнее нового флагмана, но стоит всего на 10% дешевле. Надеемся, что никто из наших читателей не купит модель производства MSI. Судя по всему, эти ребята решили, что обладают уникальными знаниями о конструктивных особенностях систем охлаждения. Оставим их почивать на лаврах, а сами предпочтём игнорировать GeForce RTX 3090 Ti. Кстати, за 110 тысяч есть GeForce RTX 3090 от GIGABYTE. Нам эта видеокарта не кажется оптимальным выбором, но если вы настойчиво хотите флагман, то можно взять его с большой экономией.

Платить 100 000 за GeForce RTX 3080 Ti может только человек, который не дружит с головой. Особенно странно такой поступок выглядит на фоне того, что за 87 тысяч можно купить почти аналогичную видеокарту. Возможно, кому-то и кажется, что MSI делает продукцию более качественную, чем GIGABYTE, вот только разница в цене не может быть такой огромной. Мы настоятельно советуем вам выбрать второй вариант, а лучше и вовсе переждать бурю. Не исключено, что AMD порадует нас низкими ценами и высокой производительностью, что приведёт к необходимости пересмотра цен на флагманы NVIDIA.

И вот тут снова MSI предлагает нам купить GeForce RTX 3080 за 77 тысяч рублей. Ладно бы это была видеокарта с 384-битной шиной и 12 Гб видеопамяти, но нет, это всё та же обычная версия на 10 Гб, которая сильно уступает чуть более дорогой GeForce RTX 3080 Ti. Без лишних слов: возьмите за 66 590 аналогичный графический чип от Palit. Видеокарта красивая, скоростная, имеет высокую эффективность и на 11 тысяч рублей дешевле. Будем надеяться, что фанатов MSI, готовы платить бешеные деньги за бренд, среди наших читателей нет.

рекомендации
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 за 60 с началом тр в Регарде
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

ASUS решила не отставать от MSI, поэтому предлагает купить за 66 тысяч GeForce RTX 3070 Ti. Если вы видели тесты, то могли бы узнать, что разница между графическими чипами достигает 15%, а ведь речь идёт о реальных играх. Неужели есть те, кто в здравом уме согласятся на потерю 15% в пользу бренда ASUS? Если вы так сильно хотите GeForce RTX 3070 Ti, берите Palit. Всего за 53 590 рублей вы попадёте в высшую лигу, где царит трассировка лучей и максимальный уровень производительности. Никаких компромиссов, а главное цена намного ниже. Да, никакого разгона вам не светит, но зато не придётся думать о перегреве и других мелочах, способных убить видеокарту намного раньше срока.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты #оптимальные ценовые предложения
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

3060 Ti и RX 6650 XT на сегодня самые выгодные видеокарты из расчета fps/цена
GDDR6X память может ускорить GeForce RTX 3060 Ti в 3DMark примерно на 7%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зарубежный ютубер купил NFT за 11 миллионов долларов, сегодня его стоимость составляет 6 долларов
29
Цены на процессоры упали до минимальных значений: Ryzen 5 5600 продаётся за $129
59
Купил и забыл – какую видеокарту взять экономному геймеру для монитора с разрешением 1080р
10
AGON by AOC выпустила 24,5-дюймовый игровой монитор с частотой 240 Гц
3
Почему World of Tanks теперь называется «Мир танков», и сколько геймеров дезертировало в Европу
6
AMD сокращает выпуск процессоров Ryzen 7000, поскольку новинки оказались никому не нужны
40
Россия создаст собственный «нефтяной флот» для свободного экспорта без «потолка цен»
8
Когда видеокарты в магазинах РФ подешевеют – 6 игровых GPU для тех, у кого нет денег на флагманы
2
Инсайд: дополненная версия The Witcher 3 с новыми квестами и прочим выйдет уже 9 декабря
5
Астронавт МКС запечатлел в атмосфере Земли две необычные "голубые капли"
+
Дефицит топлива отменяется - Европа на 92% заполнила свои газовые хранилища
44
Инсайдеры назвали Radeon RX 7900 ХТ потрясающей – 2-кратный рост fps, низкий TDP и выгодная цена
17
Ученые сообщили, что гравитация постоянно изменяет поверхность Земли изнутри
+
Группа ученых создала зубную каппу, способную управлять бытовыми девайсами
+
4K-разрешение на YouTube пока что останется бесплатным для всех пользователей
1
RTX 4090 смогла взломать 8-значный пароль и подобрать правильную комбинацию всего за 48 минут
7
Недавний гамма-всплеск стал самым мощным взрывом из когда-либо зарегистрированных во Вселенной
1
Вдвое быстрее в растеризации и ещё больше в трассировке лучей — инсайдер о флагмане Radeon RX 7000
14
Биткоин теряет инвестиционную привлекательность и может рухнуть ниже $14 000 до Нового года
5
Нейросеть помогает студентам получать пятерки
4

Популярные статьи

5 причин, почему покупка видеокарты AMD — ошибка
278
Как я положил болт на MicroATX корпус, и у меня родилась идея всё скрутить на болты и гайки
156
Худшие видеокарты AMD с ужасным соотношением цены/fps – 6 GPU, которые стоит обходить стороной
22
Как организовать охлаждение игрового компьютера
37
Разбираю и обслуживаю видеокарту Palit GeForce RTX 3060 DUAL после геймера
87
Неудачный тест суровой термопасты из мусора, и как датчик ЦП показал температуру чипсета
52
Тест 4х моделей кулеров на сокет AM-4
10
Главные игры октября 2022 года – финал
2
Топ самых известных и лучших космических аппаратов мира
7
Нестандартная ненародная, но реальная игровая сборка за 100+ тысяч
32

Сейчас обсуждают

daring
00:15
для СЦ
3060 Ti и RX 6650 XT на сегодня самые выгодные видеокарты из расчета fps/цена
Александр Шкред
00:13
Лично я больших надежд к Байкалу не питаю. Да, классный результат, есть чем гордиться, но он на арме. Просто весь прикол что у России есть своя архитектура, которую используют Эльбрус, и вот за их дви...
Российский процессор Baikal BE-S1000 показал выдающиеся результаты, но никогда не будет выпускаться
Ssh
00:09
ну вот оно нужно-ли пиндосне) Тут вопрос. Для всех - да. Нужно.Как и эта война. У них там сколько ВПК в конгресе сидят? Да почти все мудохи на войнах зарабатывают, а вы за них попите
Почему Северный поток-1/2 нельзя восстановить, с какой целью ЕС обвиняет РФ в подрыве газопроводов
Андрей Маликов
00:09
Интел-Раптор лаке - СИЛА, Слава Гелсинджеру !
Нестандартная ненародная, но реальная игровая сборка за 100+ тысяч
Иван Ершов
00:05
Особенно 3060 Ti с памятью Хуникс очень выгодное предложение)
3060 Ti и RX 6650 XT на сегодня самые выгодные видеокарты из расчета fps/цена
Winssy
00:05
Любая.
Вдвое быстрее в растеризации и ещё больше в трассировке лучей — инсайдер о флагмане Radeon RX 7000
Василий Сорокин
00:05
А что не так я написал? чтобы сделать вакцину от вируса то ты не поверишь нуилойдик, нужен образец вируса, который у них уже есть. Как будет вакцина, так и пройдет утечка нового вируса. По факту на пе...
Ученые США вывели в лаборатории новый вариант COVID-19, который убил более 80% мышей
Winssy
00:04
Вообще плевать на потребление, фпс важнее.
Вдвое быстрее в растеризации и ещё больше в трассировке лучей — инсайдер о флагмане Radeon RX 7000
Winssy
00:01
Если есть деньги, то конечно взять. Карта отличная.
Майнинг на RTX 4090 окупится только через 140 лет
Гоогле Гооглев
00:00
Завлекают, лопушков
По прогнозам эксперта биткоин будет стоить 2 млн долларов, но не сейчас
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем