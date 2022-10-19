Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Разгон процессора превратился в дорогостоящий спорт – выбираем игровой камень без переплат
Если присмотреться, то можно найти процессоры, которые позволят очень неплохо сэкономить на сборке ПК
рекомендации
Слив топовой 3080 за копейки, смотри
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090
3060 за 30 с началом в Ситилинке
4090 в XPERT.RU дешево, надо брать
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм

Когда в последний раз вы занимались разгоном компьютера? Возможно, какое-то время назад некоторые из наших читателей пытались пошаманить с таймингами оперативной памяти, но это лишь часть системы, тогда как основной прирост всегда давал процессор и видеокарта. Вот только сегодня оверклокинг как-то плавно превратился из способа выжать бесплатно 5-10% быстродействия из компьютера, в самый настоящий спорт.

реклама

Это дорогостоящее развлечение, которое по карману единицам. Производители радуют энтузиастов дорогостоящими системами жидкостного охлаждения, а борьба с температурой уже давно вышла на профессиональный уровень. Можно смело заявить, что хорошее охлаждение для видеокарты и процессора обойдётся вам как ещё один средний по цене камень с комплектным кулером. Прибавьте сюда материнскую плату за 600 долларов и дороже, и вы получите неразумные растраты. В итоге, если вам очень повезёт, на одной и той же видеокарте и процессоре с разгоном и без можно увидеть разницу до 10%. Спасибо, но мы обойдёмся, ведь переплата окажется как минимум в 2 раза выше.

Сегодня поговорим о процессорах, которые не нуждаются в разгоне. Эти камни стоят не так дорого, как флагманские модели, и работают прекрасно из коробки. Начнём с Core i7-12700F. И чем вам не флагман? В играх вы можете рассчитывать на максимальную производительность, а сам процессор не имеет проблем с раскрытием даже самых дорогостоящих видеокарт. Вот только вам не потребуется инвестировать в охлаждение десяти тысяч рублей. Точно такая же участь ждёт и материнскую плату, а оперативную память и вовсе берите DDR4. Пусть более новая DDR5 радует энтузиастов, готовых платить за неё двукратную цену, получив нулевую выгоду.

Многие полагают, что Core i5-12600KF представляет собой идеальный камень для разгона. Возможно, в некоторых случаях это и так, вот только в сети есть тесты, где авторы сравнивают производительность с использованием дорогостоящих компонентов и комплектующих, с системой на бюджетном железе. Как выясняется, даже без разгона Core i5-12600KF демонстрирует почти максимальные показатели, а с 6-ядерным камнем нужно ещё обладать везением. Дело в том, что не все процессоры способны разгоняться, а в итоге инвестиции и вовсе могут разбиться о полное отсутствие удачи.

Ryzen 7 5800X – это ещё один бестселлер, который рекомендуется тем, кто предпочитает обходить оверклокеров стороной. Единственное, что мы посоветуем при сборке компьютера на базе такого процессора – купить материнскую плату на чипсете В550. Вся хитрость в том, что вы из коробки получаете доступ к PCIe 4.0. Многие наши читатели слышали, что новинки 2022 года поддерживают новомодный интерфейс PCIe 5.0. Что же, пусть поддерживают, вот только уже год после появления соответствующих материнских плат, в рознице нет ни одного твердотельного накопителя с такими скоростными параметрами. Ну а PCIe 4.0 будет актуален ещё как минимум 4 года.

Ryzen 7 5700G и вовсе подходит для нетребовательных геймеров. Предположим, что танки и стрелялки – ваше всё, а значит незачем тратиться на отдельную видеокарту. Интегрированный графический чип легко тянет все игры, которые вам нужны, а при желании можно даже запускать новинки. Самые требовательные не пойдут, но таковых не больше 10 штук в году. Кстати, покупателям Ryzen 7 5700G настоятельно рекомендуем брать оперативную память с низкими таймингами и высокими тактовыми частотами. Помните, что это даст вам неплохой буст, что крайне важно при запуске компьютерных игр.

рекомендации
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

За 16 790 рублей доступен Core i5 12500. Помните, что перед вами процессор серии Alder Lake, а значит он ещё долго будет оставаться актуальным. 6 ядер тянут любые рабочие задачи, а в играх при поддержке неплохой видеокарты и вовсе можно достигать максимальных показателей даже в разрешении 2К. Главные преимущества этого камня сводятся к тому, что он имеет приемлемое быстродействие и не требует дорогостоящего железа. Тактовая частота не самая высокая, но больше стоит намного дороже, а в итоге придётся доплатить за процессор ещё несколько тысяч рублей.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#процессоры #оптимальные ценовые предложения
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Скидок нет, но вы держитесь – видеокарты NVIDIA и не думают дешеветь после релиза GeForce RTX 4090
По версии Intel, процессор Core i9-13900K в среднем на 11% лучше AMD Ryzen 9 7950X в играх
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зарубежный ютубер купил NFT за 11 миллионов долларов, сегодня его стоимость составляет 6 долларов
26
Российский процессор Baikal BE-S1000 показал выдающиеся результаты, но никогда не будет выпускаться
19
Цены на процессоры упали до минимальных значений: Ryzen 5 5600 продаётся за $129
59
Из-за энергетического кризиса замерзающая Европа может лишиться лесов
14
Купил и забыл – какую видеокарту взять экономному геймеру для монитора с разрешением 1080р
10
Почему World of Tanks теперь называется «Мир танков», и сколько геймеров дезертировало в Европу
6
AGON by AOC выпустила 24,5-дюймовый игровой монитор с частотой 240 Гц
3
AMD сокращает выпуск процессоров Ryzen 7000, поскольку новинки оказались никому не нужны
39
Россия создаст собственный «нефтяной флот» для свободного экспорта без «потолка цен»
8
Когда видеокарты в магазинах РФ подешевеют – 6 игровых GPU для тех, у кого нет денег на флагманы
2
Инсайд: дополненная версия The Witcher 3 с новыми квестами и прочим выйдет уже 9 декабря
5
Астронавт МКС запечатлел в атмосфере Земли две необычные "голубые капли"
+
Представлена новая серия AIO-охлаждения EVGA CLX с радиаторами 240/280/360 мм и LCD дисплеем
+
Группа ученых создала зубную каппу, способную управлять бытовыми девайсами
+
Ученые сообщили, что гравитация постоянно изменяет поверхность Земли изнутри
+
4K-разрешение на YouTube пока что останется бесплатным для всех пользователей
1
Дефицит топлива отменяется - Европа на 92% заполнила свои газовые хранилища
31
RTX 4090 смогла взломать 8-значный пароль и подобрать правильную комбинацию всего за 48 минут
7
Недавний гамма-всплеск стал самым мощным взрывом из когда-либо зарегистрированных во Вселенной
1
Онлайны «Мира танков», «Мира кораблей» и Tanks Blitz практически не пострадали от ухода Wargaming из РФ и РБ
8

Популярные статьи

5 причин, почему покупка видеокарты AMD — ошибка
275
Как я положил болт на MicroATX корпус, и у меня родилась идея всё скрутить на болты и гайки
156
Худшие видеокарты AMD с ужасным соотношением цены/fps – 6 GPU, которые стоит обходить стороной
20
Как организовать охлаждение игрового компьютера
37
Разбираю и обслуживаю видеокарту Palit GeForce RTX 3060 DUAL после геймера
87
Неудачный тест суровой термопасты из мусора, и как датчик ЦП показал температуру чипсета
51
Тест 4х моделей кулеров на сокет AM-4
10
Топ самых известных и лучших космических аппаратов мира
6
Главные игры октября 2022 года – финал
2
Нестандартная ненародная, но реальная игровая сборка за 100+ тысяч
27

Сейчас обсуждают

Вася Стопкин
21:29
Неудачный тест суровой термопасты из мусора, и как датчик ЦП показал температуру чипсета
lion77815
21:29
Скорее, нарисованные - для сбития цены (которая и упала за месяц на треть). Но ненадолго все равно
Дефицит топлива отменяется - Европа на 92% заполнила свои газовые хранилища
Эовейн Триада
21:27
Да все игрушки с лучами, сейчас они почти везде. Кстати в последней части Plague Tale, вчера вышла, лучей нет, а пишут 6800 там слабоваты...
Вдвое быстрее в растеризации и ещё больше в трассировке лучей — инсайдер о флагмане Radeon RX 7000
21:24
Вступление ржачное ) Оверы - это как раз тру-ресурс для читки, сидя на толкане. А чтение комментов под писаниной заглота позволяет протянуть удовольствие от калоиспражнения многократно.
Нестандартная ненародная, но реальная игровая сборка за 100+ тысяч
Эовейн Триада
21:24
А зачем так страдать, если это ради обзоров железа, понятно, неплохие деньги от просмотров, партнёрок.., если это ничего не стоит, ну много людей, кому эти железки, как мороженое, ну тоже, хотя уже ле...
5 причин, почему покупка видеокарты AMD — ошибка
Bisaimon
21:21
«Выживастик» DayZ получил очень крупное обновление «Секреты «Ливонии»
Денис Морозов
21:21
А ещё не забываем про обслуживание хотя бы раз в год, и про то что фитинги от самых именитых брендов могут дать течь и угробить всю платформу.
Как организовать охлаждение игрового компьютера
Андрей Иванов
21:20
мне та пофигу, я по факту сказал, и не более
Нестандартная ненародная, но реальная игровая сборка за 100+ тысяч
ellzar
21:20
Компьютер нынче дорогие удовольствие, наверное проще под игры было взять хбокс сериес Х на микролесс или Авито за 40 тысяч и телек 65 дюймов, вышло бы сборка 80 тысяч, на остальное бюджетный пк или но...
Нестандартная ненародная, но реальная игровая сборка за 100+ тысяч
SOLOMiD
21:20
нищита ухахахах
Нестандартная ненародная, но реальная игровая сборка за 100+ тысяч
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем