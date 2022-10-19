Когда в последний раз вы занимались разгоном компьютера? Возможно, какое-то время назад некоторые из наших читателей пытались пошаманить с таймингами оперативной памяти, но это лишь часть системы, тогда как основной прирост всегда давал процессор и видеокарта. Вот только сегодня оверклокинг как-то плавно превратился из способа выжать бесплатно 5-10% быстродействия из компьютера, в самый настоящий спорт.
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Это дорогостоящее развлечение, которое по карману единицам. Производители радуют энтузиастов дорогостоящими системами жидкостного охлаждения, а борьба с температурой уже давно вышла на профессиональный уровень. Можно смело заявить, что хорошее охлаждение для видеокарты и процессора обойдётся вам как ещё один средний по цене камень с комплектным кулером. Прибавьте сюда материнскую плату за 600 долларов и дороже, и вы получите неразумные растраты. В итоге, если вам очень повезёт, на одной и той же видеокарте и процессоре с разгоном и без можно увидеть разницу до 10%. Спасибо, но мы обойдёмся, ведь переплата окажется как минимум в 2 раза выше.
Сегодня поговорим о процессорах, которые не нуждаются в разгоне. Эти камни стоят не так дорого, как флагманские модели, и работают прекрасно из коробки. Начнём с Core i7-12700F. И чем вам не флагман? В играх вы можете рассчитывать на максимальную производительность, а сам процессор не имеет проблем с раскрытием даже самых дорогостоящих видеокарт. Вот только вам не потребуется инвестировать в охлаждение десяти тысяч рублей. Точно такая же участь ждёт и материнскую плату, а оперативную память и вовсе берите DDR4. Пусть более новая DDR5 радует энтузиастов, готовых платить за неё двукратную цену, получив нулевую выгоду.
Многие полагают, что Core i5-12600KF представляет собой идеальный камень для разгона. Возможно, в некоторых случаях это и так, вот только в сети есть тесты, где авторы сравнивают производительность с использованием дорогостоящих компонентов и комплектующих, с системой на бюджетном железе. Как выясняется, даже без разгона Core i5-12600KF демонстрирует почти максимальные показатели, а с 6-ядерным камнем нужно ещё обладать везением. Дело в том, что не все процессоры способны разгоняться, а в итоге инвестиции и вовсе могут разбиться о полное отсутствие удачи.
Ryzen 7 5800X – это ещё один бестселлер, который рекомендуется тем, кто предпочитает обходить оверклокеров стороной. Единственное, что мы посоветуем при сборке компьютера на базе такого процессора – купить материнскую плату на чипсете В550. Вся хитрость в том, что вы из коробки получаете доступ к PCIe 4.0. Многие наши читатели слышали, что новинки 2022 года поддерживают новомодный интерфейс PCIe 5.0. Что же, пусть поддерживают, вот только уже год после появления соответствующих материнских плат, в рознице нет ни одного твердотельного накопителя с такими скоростными параметрами. Ну а PCIe 4.0 будет актуален ещё как минимум 4 года.
Ryzen 7 5700G и вовсе подходит для нетребовательных геймеров. Предположим, что танки и стрелялки – ваше всё, а значит незачем тратиться на отдельную видеокарту. Интегрированный графический чип легко тянет все игры, которые вам нужны, а при желании можно даже запускать новинки. Самые требовательные не пойдут, но таковых не больше 10 штук в году. Кстати, покупателям Ryzen 7 5700G настоятельно рекомендуем брать оперативную память с низкими таймингами и высокими тактовыми частотами. Помните, что это даст вам неплохой буст, что крайне важно при запуске компьютерных игр.
За 16 790 рублей доступен Core i5 12500. Помните, что перед вами процессор серии Alder Lake, а значит он ещё долго будет оставаться актуальным. 6 ядер тянут любые рабочие задачи, а в играх при поддержке неплохой видеокарты и вовсе можно достигать максимальных показателей даже в разрешении 2К. Главные преимущества этого камня сводятся к тому, что он имеет приемлемое быстродействие и не требует дорогостоящего железа. Тактовая частота не самая высокая, но больше стоит намного дороже, а в итоге придётся доплатить за процессор ещё несколько тысяч рублей.