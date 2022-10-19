Если присмотреться, то можно найти процессоры, которые позволят очень неплохо сэкономить на сборке ПК

Когда в последний раз вы занимались разгоном компьютера? Возможно, какое-то время назад некоторые из наших читателей пытались пошаманить с таймингами оперативной памяти, но это лишь часть системы, тогда как основной прирост всегда давал процессор и видеокарта. Вот только сегодня оверклокинг как-то плавно превратился из способа выжать бесплатно 5-10% быстродействия из компьютера, в самый настоящий спорт.

реклама

Это дорогостоящее развлечение, которое по карману единицам. Производители радуют энтузиастов дорогостоящими системами жидкостного охлаждения, а борьба с температурой уже давно вышла на профессиональный уровень. Можно смело заявить, что хорошее охлаждение для видеокарты и процессора обойдётся вам как ещё один средний по цене камень с комплектным кулером. Прибавьте сюда материнскую плату за 600 долларов и дороже, и вы получите неразумные растраты. В итоге, если вам очень повезёт, на одной и той же видеокарте и процессоре с разгоном и без можно увидеть разницу до 10%. Спасибо, но мы обойдёмся, ведь переплата окажется как минимум в 2 раза выше.

Сегодня поговорим о процессорах, которые не нуждаются в разгоне. Эти камни стоят не так дорого, как флагманские модели, и работают прекрасно из коробки. Начнём с Core i7-12700F. И чем вам не флагман? В играх вы можете рассчитывать на максимальную производительность, а сам процессор не имеет проблем с раскрытием даже самых дорогостоящих видеокарт. Вот только вам не потребуется инвестировать в охлаждение десяти тысяч рублей. Точно такая же участь ждёт и материнскую плату, а оперативную память и вовсе берите DDR4. Пусть более новая DDR5 радует энтузиастов, готовых платить за неё двукратную цену, получив нулевую выгоду.

Многие полагают, что Core i5-12600KF представляет собой идеальный камень для разгона. Возможно, в некоторых случаях это и так, вот только в сети есть тесты, где авторы сравнивают производительность с использованием дорогостоящих компонентов и комплектующих, с системой на бюджетном железе. Как выясняется, даже без разгона Core i5-12600KF демонстрирует почти максимальные показатели, а с 6-ядерным камнем нужно ещё обладать везением. Дело в том, что не все процессоры способны разгоняться, а в итоге инвестиции и вовсе могут разбиться о полное отсутствие удачи.

Ryzen 7 5800X – это ещё один бестселлер, который рекомендуется тем, кто предпочитает обходить оверклокеров стороной. Единственное, что мы посоветуем при сборке компьютера на базе такого процессора – купить материнскую плату на чипсете В550. Вся хитрость в том, что вы из коробки получаете доступ к PCIe 4.0. Многие наши читатели слышали, что новинки 2022 года поддерживают новомодный интерфейс PCIe 5.0. Что же, пусть поддерживают, вот только уже год после появления соответствующих материнских плат, в рознице нет ни одного твердотельного накопителя с такими скоростными параметрами. Ну а PCIe 4.0 будет актуален ещё как минимум 4 года.

Ryzen 7 5700G и вовсе подходит для нетребовательных геймеров. Предположим, что танки и стрелялки – ваше всё, а значит незачем тратиться на отдельную видеокарту. Интегрированный графический чип легко тянет все игры, которые вам нужны, а при желании можно даже запускать новинки. Самые требовательные не пойдут, но таковых не больше 10 штук в году. Кстати, покупателям Ryzen 7 5700G настоятельно рекомендуем брать оперативную память с низкими таймингами и высокими тактовыми частотами. Помните, что это даст вам неплохой буст, что крайне важно при запуске компьютерных игр.

рекомендации ASUS 3050 - цена идет к 20 тр RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

За 16 790 рублей доступен Core i5 12500. Помните, что перед вами процессор серии Alder Lake, а значит он ещё долго будет оставаться актуальным. 6 ядер тянут любые рабочие задачи, а в играх при поддержке неплохой видеокарты и вовсе можно достигать максимальных показателей даже в разрешении 2К. Главные преимущества этого камня сводятся к тому, что он имеет приемлемое быстродействие и не требует дорогостоящего железа. Тактовая частота не самая высокая, но больше стоит намного дороже, а в итоге придётся доплатить за процессор ещё несколько тысяч рублей.