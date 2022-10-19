Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Скидок нет, но вы держитесь – видеокарты NVIDIA и не думают дешеветь после релиза GeForce RTX 4090
Цена на видеокарты в российской рознице не только не снижаются, но и растут на некоторые модели
рекомендации
Слив топовой 3080 за копейки, смотри
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090
3060 за 30 с началом в Ситилинке
4090 в XPERT.RU дешево, надо брать
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм

Многие эксперты уверяли, что с приходом GeForce RTX 4090, флагманы начнут дешеветь. На самом деле здравый смысл говорил о том, что магазины и производители не станут удерживать графические чипы предыдущего поколения, предпочитая как можно быстрее избавиться от складских запасов. Такой ход позволяет завести как можно больше новинок, вот только рынок перестал подчиняться законам логики. У Дженсена Хуанга своя логика, ведь он не только не желает снижать цены, но и планирует их повышать. Ладно бы на дворе был 2021 год, когда майнеры разрывают все доступные предложения, но на носу глобальный экономический кризис, а покупательская способность падает.

реклама

Получается, что вместо скидок мы получили жутко дорогую GeForce RTX 4090, которая не принесла геймерам ожидаемых скидок. Сегодня мы разберёмся, что произошло в российской рознице после прихода флагмана нового поколения. В ноябре должна заехать GeForce RTX 4080, а видеокарты среднего ценового сегмента и предтопы заглянут не раньше весны 2023.  

Как видите, GeForce RTX 4090 стоит 155 тысяч рублей, а значит вам придётся заплатить 2500 долларов. Европейские цены стартуют с 2000 евро, поэтому разница не кажется такой большой, а вот в США вы могли бы встретить флагман за 1600 долларов. Одним словом, есть с чем сравнивать, но главное преимущество GeForce RTX 4090 скрывается в увеличении производительности по сравнению с флагманом предыдущего поколения. Спрос на такой дорогой продукт будет минимальным, но обязательно найдутся те, кто сможет себе позволить потратить такую неразумную сумму на развлечения.

Но если покупка GeForce RTX 4090 ещё хотя бы немного оправдана, то GeForce RTX 3090 Ti за 126 тысяч – это откровенная дичь. Учитывайте, что новинка на 50% быстрее в 4К, а поскольку обе видеокарты созданы для покорения сверхвысокого разрешения, то такая небольшая разница между ними в цене кажется несерьёзной. Было бы логичным увидеть GeForce RTX 3090 Ti дешевле 100 000 рублей, но российские магазины вместе с Дженсеном Хуангом прочно держатся за свои деньги и не планируют нас радовать скидками.

За 115 тысяч продаётся GeForce RTX 3090. Сегодня в Европе вы можете купить флагман NVIDIA за 1200 евро, а тут нам предлагают заплатить все 2000 долларов. Скажем прямо, неудачная идея, ведь до тех пор, пока цена не снизится до 80 тысяч, старый флагман так и останется лежать на прилавках. Мы не станем критиковать быстродействие видеокарты, ведь по этому вопросу нет претензий, но в итоге ритейлеры и вовсе могут остаться на пару с сотнями нереализованных графических чипов.

96 550 рублей за GeForce RTX 3080 Ti – это верхушка жадности. Видеокарта довольно неплохая и прекрасно себя показывает в играх на самых сложных разрешениях, но ведь здесь урезанный графический чип и всего 12 Гб видеопамяти. Ну и за что с нас пытаются взять почти 100 тысяч рублей? Непонятно. Мы рекомендуем проходить мимо, ну а хороших предложений не так уж и много. Если вы умеете считать, то сможете найти несколько в красном лагере, но сегодня мы не будем отвлекаться на подобные мелочи.

А вы бы отдали почти 72 тысячи рублей за GeForce RTX 3080. Даже смешно, ведь ещё неделю назад были модели стоимостью 67 тысяч рублей, которые уже тогда смотрелись несуразно, а тут ещё дороже. Похоже, магазины решили, что раз никто видеокарты не берёт, то нужно поднять их стоимость. Мы полагаем, что это снизит количество сумасшедших геймеров, готовых на такие жертвы, до нуля. Если вы планировали купить флагман, то повремените, долго ритейлеры удерживать цены без соответствующего спроса не смогут.

рекомендации
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

А вот GeForce RTX 3070 Ti за 53 тысячи рублей смотрится довольно неплохо. Это очень перспективная видеокарта, которую мы бы хотели увидеть за 40 тысяч, но учитывая высокие цены на флагманы в российской рознице, модель производства Palit с большой натяжкой всё же рекомендуется к покупке. Вы сможете позволить себе разрешение 4К, хотя придётся обойтись без трассировки, ведь в таком случае придётся смотреть слайд-шоу. Ну или играйте в 2К, где вместе с системой масштабирования DLSS реально получить больше 60 кадров в секунду абсолютно во всех требовательных новинках последних лет.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты #оптимальные ценовые предложения
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Вдвое быстрее в растеризации и ещё больше в трассировке лучей — инсайдер о флагмане Radeon RX 7000
Инсайдеры назвали Radeon RX 7900 ХТ потрясающей – 2-кратный рост fps, низкий TDP и выгодная цена
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженер установил в Tesla бензогенератор и проехал на EV более 2500 км
7
Зарубежный ютубер купил NFT за 11 миллионов долларов, сегодня его стоимость составляет 6 долларов
26
Российский процессор Baikal BE-S1000 показал выдающиеся результаты, но никогда не будет выпускаться
19
Цены на процессоры упали до минимальных значений: Ryzen 5 5600 продаётся за $129
59
Из-за энергетического кризиса замерзающая Европа может лишиться лесов
14
Купил и забыл – какую видеокарту взять экономному геймеру для монитора с разрешением 1080р
10
Почему World of Tanks теперь называется «Мир танков», и сколько геймеров дезертировало в Европу
6
Энтузиасты показали The Elder Scrolls V: Skyrim в связке с RTX 4090 и трассировкой лучей
2
AMD сокращает выпуск процессоров Ryzen 7000, поскольку новинки оказались никому не нужны
38
AGON by AOC выпустила 24,5-дюймовый игровой монитор с частотой 240 Гц
3
Когда видеокарты в магазинах РФ подешевеют – 6 игровых GPU для тех, у кого нет денег на флагманы
2
Инсайд: дополненная версия The Witcher 3 с новыми квестами и прочим выйдет уже 9 декабря
5
Астронавт МКС запечатлел в атмосфере Земли две необычные "голубые капли"
+
Россия создаст собственный «нефтяной флот» для свободного экспорта без «потолка цен»
8
Группа ученых создала зубную каппу, способную управлять бытовыми девайсами
+
NASA вновь планирует преодолеть звуковой барьер с помощью X-59 от Lockheed Martin
+
Представлена новая серия AIO-охлаждения EVGA CLX с радиаторами 240/280/360 мм и LCD дисплеем
+
Ученые сообщили, что гравитация постоянно изменяет поверхность Земли изнутри
+
4K-разрешение на YouTube пока что останется бесплатным для всех пользователей
1
RTX 4090 смогла взломать 8-значный пароль и подобрать правильную комбинацию всего за 48 минут
7

Популярные статьи

5 причин, почему покупка видеокарты AMD — ошибка
260
Как я положил болт на MicroATX корпус, и у меня родилась идея всё скрутить на болты и гайки
154
Худшие видеокарты AMD с ужасным соотношением цены/fps – 6 GPU, которые стоит обходить стороной
20
Как организовать охлаждение игрового компьютера
33
Разбираю и обслуживаю видеокарту Palit GeForce RTX 3060 DUAL после геймера
84
Неудачный тест суровой термопасты из мусора, и как датчик ЦП показал температуру чипсета
44
Топ самых известных и лучших космических аппаратов мира
6
Тест 4х моделей кулеров на сокет AM-4
7
Главные игры октября 2022 года – финал
1

Сейчас обсуждают

NOFX
18:20
-сказал будущий россиянин
«Бука» начала продавать ключи PC-версии Uncharted Legacy of Thieves Collection — цена не радует
Vlad Cladco
18:18
Вы смотрите на 2021 год или 2022-й и вы увидите что стоящих AAA игр вообще нет. Сейчас нету серьезных проектов. Серьёзные проекты требуют годы разработки, в которых вовлечены актеры и многое другое.
Игровые студии уже обладают комплектами для разработки PS5 Pro
Sergei Eremeev
18:17
однажды еблище свое проебет гдениь на улице вот удивится )))
Как я положил болт на MicroATX корпус, и у меня родилась идея всё скрутить на болты и гайки
Sergei Eremeev
18:16
не спорь с нищебродом .. бедность она не в кармане она в разуме... больше не заходить на его странцу просто такх не вылечить ...
Как я положил болт на MicroATX корпус, и у меня родилась идея всё скрутить на болты и гайки
shuler37
18:13
Кто сказал, разработчики сказали??? Ну , ну. Хорошо если будет правдой.
The Callisto Protocol выйдет вовремя и получит 60FPS
Dima Shum
18:11
Сидел на 1050ти с 16 года. В июле купил 1660супер. Мне этого хватит ещё на лет 5. В свободное время играю только в Варфейс и Лост Арк. Не вижу смысла покупать карту дороже. Лучше за те деньги которые ...
Геймеры превращаются в вымирающий вид – спрос на видеокарты и компьютерные игры резко снизился
dimon_volkov
18:11
Заголовок: "действительно дешёвая плата для захвата". Так же статья: покупаем программатор, заказываем печатную плату... Нормальный программатор стоит как один такой преобразователь, если не больше....
Моддер подробно рассказывает, как создать действительно дешевую карту захвата HDMI
blue blood
18:11
rx 7xxx заставит даже фанатов нвидии признать тотальное красное превосходство!
Инсайдеры назвали Radeon RX 7900 ХТ потрясающей – 2-кратный рост fps, низкий TDP и выгодная цена
Bryant333
18:08
Субтитры думаю очевидно будут, а вот озвучка врят ли.
The Callisto Protocol на консолях будет иметь режим «производительности» с 60 fps
Bryant333
18:07
Значит требования к железу будут высокими.
The Callisto Protocol на консолях будет иметь режим «производительности» с 60 fps
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем