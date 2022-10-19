Цена на видеокарты в российской рознице не только не снижаются, но и растут на некоторые модели

Многие эксперты уверяли, что с приходом GeForce RTX 4090, флагманы начнут дешеветь. На самом деле здравый смысл говорил о том, что магазины и производители не станут удерживать графические чипы предыдущего поколения, предпочитая как можно быстрее избавиться от складских запасов. Такой ход позволяет завести как можно больше новинок, вот только рынок перестал подчиняться законам логики. У Дженсена Хуанга своя логика, ведь он не только не желает снижать цены, но и планирует их повышать. Ладно бы на дворе был 2021 год, когда майнеры разрывают все доступные предложения, но на носу глобальный экономический кризис, а покупательская способность падает.

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Получается, что вместо скидок мы получили жутко дорогую GeForce RTX 4090, которая не принесла геймерам ожидаемых скидок. Сегодня мы разберёмся, что произошло в российской рознице после прихода флагмана нового поколения. В ноябре должна заехать GeForce RTX 4080, а видеокарты среднего ценового сегмента и предтопы заглянут не раньше весны 2023.

Как видите, GeForce RTX 4090 стоит 155 тысяч рублей, а значит вам придётся заплатить 2500 долларов. Европейские цены стартуют с 2000 евро, поэтому разница не кажется такой большой, а вот в США вы могли бы встретить флагман за 1600 долларов. Одним словом, есть с чем сравнивать, но главное преимущество GeForce RTX 4090 скрывается в увеличении производительности по сравнению с флагманом предыдущего поколения. Спрос на такой дорогой продукт будет минимальным, но обязательно найдутся те, кто сможет себе позволить потратить такую неразумную сумму на развлечения.

Но если покупка GeForce RTX 4090 ещё хотя бы немного оправдана, то GeForce RTX 3090 Ti за 126 тысяч – это откровенная дичь. Учитывайте, что новинка на 50% быстрее в 4К, а поскольку обе видеокарты созданы для покорения сверхвысокого разрешения, то такая небольшая разница между ними в цене кажется несерьёзной. Было бы логичным увидеть GeForce RTX 3090 Ti дешевле 100 000 рублей, но российские магазины вместе с Дженсеном Хуангом прочно держатся за свои деньги и не планируют нас радовать скидками.

За 115 тысяч продаётся GeForce RTX 3090. Сегодня в Европе вы можете купить флагман NVIDIA за 1200 евро, а тут нам предлагают заплатить все 2000 долларов. Скажем прямо, неудачная идея, ведь до тех пор, пока цена не снизится до 80 тысяч, старый флагман так и останется лежать на прилавках. Мы не станем критиковать быстродействие видеокарты, ведь по этому вопросу нет претензий, но в итоге ритейлеры и вовсе могут остаться на пару с сотнями нереализованных графических чипов.

96 550 рублей за GeForce RTX 3080 Ti – это верхушка жадности. Видеокарта довольно неплохая и прекрасно себя показывает в играх на самых сложных разрешениях, но ведь здесь урезанный графический чип и всего 12 Гб видеопамяти. Ну и за что с нас пытаются взять почти 100 тысяч рублей? Непонятно. Мы рекомендуем проходить мимо, ну а хороших предложений не так уж и много. Если вы умеете считать, то сможете найти несколько в красном лагере, но сегодня мы не будем отвлекаться на подобные мелочи.

А вы бы отдали почти 72 тысячи рублей за GeForce RTX 3080. Даже смешно, ведь ещё неделю назад были модели стоимостью 67 тысяч рублей, которые уже тогда смотрелись несуразно, а тут ещё дороже. Похоже, магазины решили, что раз никто видеокарты не берёт, то нужно поднять их стоимость. Мы полагаем, что это снизит количество сумасшедших геймеров, готовых на такие жертвы, до нуля. Если вы планировали купить флагман, то повремените, долго ритейлеры удерживать цены без соответствующего спроса не смогут.

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А вот GeForce RTX 3070 Ti за 53 тысячи рублей смотрится довольно неплохо. Это очень перспективная видеокарта, которую мы бы хотели увидеть за 40 тысяч, но учитывая высокие цены на флагманы в российской рознице, модель производства Palit с большой натяжкой всё же рекомендуется к покупке. Вы сможете позволить себе разрешение 4К, хотя придётся обойтись без трассировки, ведь в таком случае придётся смотреть слайд-шоу. Ну или играйте в 2К, где вместе с системой масштабирования DLSS реально получить больше 60 кадров в секунду абсолютно во всех требовательных новинках последних лет.