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Внутри российского дрона-камикадзе Герань-1 нашли американские процессоры и печатные платы
Американские специалисты оказались неприятно удивлены находкой
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Несколько дней назад мы с вами разбирали некоторые подробности дрона-камикадзе Shahed-136, который известен нашим читателям под названием Герань-2. Известно, что Иран поставил в Россию неуказанное количество беспилотников, которые активно используются во время проведения СВО на территории Украины. Мнения экспертов о барражирующем боеприпасе разделились, а количество претензий велико, но больше все удивляет, как находящаяся под санкциями страна умудрилась создать одну из самых эффективных боевых машин, наносящую максимальное количество урона при минимальных затратах. Оговоримся, что в прессе нет данных о том, сколько может стоить Герань-2, а значит мы можем только предполагать. В любом случае все сходятся во мнении, что использование дронов-камикадзе намного дешевле, чем применение Калибров и других крылатых ракет, а в некоторых случаях разница может достигать до двух порядков (100 раз).

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Одновременно с этим заметно и снижение эффективности от применения Герани-2, поскольку украинские военные не только получили специальное оружие, способное вывести беспилотник из строя, но и научились сбивать часть летящих «мопедов». Если вы внимательно читали наш предыдущий материал, то можете знать, что такое прозвище «прилипло» к дрону из-за того, что он издаёт характерный звук во время полёта. Поскольку тема интересна многим нашим читателям, то мы продолжим, ведь появился очередной инфоповод. Как сообщается, российская армия начала применять новый вид дрона-камикадзе. На этот раз по украинским позициям были выпущены Shahed-131, или Герань-1. Наши читатели не раз спрашивали, почему российские войска начали маркировать беспилотники с цифры 2. Что же, вот вам и ответ. Сообщается, что украинские военные сбили новый дрон 13 октября и уже успели детально изучить обломки. Основные части хорошо сохранились, а значит боеголовка не взорвалась, что позволило проникнуть внутрь иранско-российского дрона. Отметим, что вы можете считать устройство хоть китайским, но раз оно применяется российской стороной, то мы продолжим указывать именно эту его принадлежность.

Так вот, Shahed-131 представляет собой менее продвинутую версию беспилотника, размах крыла которого с 2.6 метров был снижен до 2.2. метра, а вес с 200 килограмм вместе с полезным грузом на 50 килограмм снижен до 135 килограмм (где боеголовка не превышает 15 килограмм). Сэкономили и на двигателе, ведь внутри расположился иранский аналог китайского MDR-208, который в свою очередь был скопирован с английского AR731. Агрегат всё так же гудит, как и более продвинутая модель, поэтому определить различия по звуку не представляется возможным. Согласно некоторым источникам, замена двигателя на менее эффективный привела к снижению дальности полёта, которая теперь не превышает 900 километров. На самом деле даже этого намного больше, чем требуется, поэтому в данном случае такой подход пошёл на пользу, позволяя неплохо экономить.

А вот после разборки дрона выяснились весьма занимательные подробности. Скорее всего, вскрытие проводили американские специалисты, которые оказались крайне недовольны находкой. Источники уверяют, что Shahed-131 активно использует американские процессоры. Предполагается, что работоспособность дрона поддерживают сразу 5 печатных плат, в каждой из которых стоят чипы TMS320 и F28335, выпущенные силами Texas Instruments. Ну и сам блок управления также основан на процессоре американской компании. Подобная находка поставила специалистов из США в тупик, ведь они не предполагали, что демократическая продукция может попасть в руки иранских инженеров. Судя по всему, в ближайшее время будет проведено широкомасштабное расследование, в результате которого станет известно, кто же нарушил условия контракта, поставив в Иран санкционную продукцию. Напомним, продукция Texas Instruments находится в свободном доступе на рынке, но запрещена для продажи в страны, против которых введены санкции США.

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Неясно, удастся ли американцам остановить поставки своих технологий в Иран и Россию. Шаги в этом направлении уже принимаются, вот только внутри беспилотников находятся чипы, которые производятся десятками миллионов единиц и стоят не только внутри летающих мопедов, но и в радиоуправляемых игрушках. Это значит, что ребятам из США придётся сильно поднапрячься. Уже действующие ограничения способны поставить ведущих мировых производителей полупроводниковых изделий на колени. Американские компании недосчитаются миллиардов долларов, ну а аналоги указанных выше чипов давно умеют делать в Поднебесной.

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#военные технологии
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Внутри российского дрона-камикадзе Герань-1 нашли американские процессоры и печатные платы
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