Только за 2022 год игровая индустрия не досчитается 150 миллионов геймеров по сравнению с 2021 годом

Очень часто мы забываем о том, что рекордное падение идёт в ногу с рекордным ростом. Так, в 2020 году мир впервые столкнулся с коронавирусом. В Китае проблема стала актуальная ещё в 2019 году, но остальные страны посмеивались над тем, как закрываются города, останавливаются предприятия и вводятся локдауны. Через несколько месяцев не до смеха стало Европе и США, а в результате переход миллионов людей на удалённую работу или учёбу только ускорился. Это сопровождалось резком ростом спроса на компьютерную технику, поскольку всем внезапно потребовался второй ноутбук или системный блок с большим монитором. Вот только в результате ухода миллионов людей на удалёнку, стали фиксироваться весьма любопытные явления.

реклама

Как оказалось, у людей вдруг появилось на несколько часов больше свободного времени. Несомненно, кто-то использовал такую возможность для прогулок и встреч с друзьями и родственниками, но большинство предпочло отсидеться дома, погрузившись в сериалы и компьютерные игры. Продажи консолей били рекорды, а купить приставку нового поколения стало практически невозможно. Точно такая же ситуация была и с видеокартами, спрос на который вырос ещё и из-за майнеров. Игровые студии фиксировали увеличение продаж, а число геймеров стремительно росло. По данным аналитиков, в 2021 году любителей компьютерных игр (на всех платформах, включая консоли, ПК и смартфоны) насчитывалось 2.61 миллиарда человек. Предполагалось, что к концу десятилетия цифра может перевалить за 3 миллиарда, что казалось вполне достижимым, вот только коронавирус перестал быть главной проблемой, а планета столкнулась с новыми вызовами. По данным аналитиков, всего за год число геймеров сократилось на 150 миллионов, ну а ниже мы поговорим о главных причинах подобного явления.

Прежде всего стоит помнить, что после роста всегда наступает падение. Это нормально для рынка и позволяет нарастить силы для следующего всплеска. Теоретически, мы всё же увидим увеличение числа геймеров, но темпы будут явно не такими, как предполагалось. После того как коронавирус ушёл с заголовков передовиц, миллионы людей потянулись на рабочие места, в школы и университеты. Следом пришёл экономический кризис. Многим жителям Европы и Азии не до игр, ведь цены на энергоресурсы растут, а заработные платы обесцениваются на фоне огромной инфляции. В сложившихся условиях покупательская способность падает, а значит потенциальных покупателей консолей, компьютеров и смартфонов становится меньше. Крупные полупроводниковые компании уже фиксируют потери, но настоящий кризис ещё впереди, ведь на фоне возросшего спроса на видеокарты, игровые приставки и консоли, производители увеличили цены на эту продукцию. Для тех, кто остаётся в стройных рядах геймеров, это оптимистичная информация, ведь стоимость оборудования пойдёт вниз. Необязательно это случится в 2022 году, но 2023 точно станет проблемным для тех, кто планировал продавать геймерам железо втридорога.

Но и это не все причины, ведь в последние годы государства всё чаще интересуются сферой компьютерных игр, пытаясь регулировать то, что многие десятилетия развивалось под минимальным присмотром чиновников. Известно, что только в США, Китай и Япония потеряют 115 миллионов геймеров в 2022 году. К примеру, в Поднебесной наблюдаются сложности с лицензированием новых игр, тогда как правительство пытается ограничить доступ несовершеннолетним к играм. Вводятся суточные нормы, а в результате только в Китае любителей компьютерных игр станет на 104 миллиона меньше (с 780 миллионов до 676 миллионов) по итогам 2022 года. В 2023 тенденция не изменится, хотя падение не станет критичным и не превысит 40 миллионов геймеров.

рекомендации ASUS 3050 - цена идет к 20 тр RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

А вот в США проблема стоит не так остро, ведь там ожидается отток в размере 6.6. миллиона геймеров, при этом в 2023 году на место ушедших придут новички, а общее количество любителей компьютерных игр со 156.5 миллиона в 2022 достигнет 161.9 миллиона. В Японии вернуться к показателям 2021 года не удастся, а политики настроены на серьёзные изменения. Данным по России нет, но нет никаких сомнений, что из-за ухода игровых студий и сложности с покупками видеокарт и консолей, геймеров и здесь стало меньше.