Стоит учитывать, что падает весь рынок, поэтому сложности наблюдаются не только у криптовалют

В 2021 году криптовалюты взлетели настолько высоко, что многие инвесторы предпочитали вкладывать деньги в Биткоин и Эфир, игнорируя реальный сектор экономики. Вот только американские и европейские бизнесмены оказались не в равном положении. Дело в том, что криптовалюты имеют привязку к доллару, а в итоге деньги оседают в США, тогда как европейцы вывели миллиарды евро в активы, ценность которых находится под большим вопросом. Куда хуже дела обстоят с экономиками развивающихся стран, жители которых вывели немалую часть средств за рубеж, что нанесло ущерб бюджету и социальному сектору. Сегодня все эти деньги лежат в карманах американских миллиардеров, тогда как держатели цифровых активов могут получить небольшую часть своих инвестиций.

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Главная проблема кроется в волатильности, сопровождающей Биткоин с первых дней существования. Цифровое золото никем не регламентируется, а в итоге подвержено влиянию мошеннических операций, когда крупные игроки расшатывают курс, зарабатывая на наивных покупателях, верящих в чудеса. С началом 2022 года дела у криптовалют пошли под откос, а в последние месяцы всё стало намного хуже. Стоит отметить, что мнения экспертов по этому вопроса разделились. Так, некоторые уверяют, что падение глобальной экономики должно привести к повышению ценности криптовалют. Якобы доллар становится токсичным, а альтернативы нет, поэтому многие инвесторы предпочтут влить свои миллионы и миллиарды долларов в Биткоин. Но есть и противоположное мнение, согласно которому в условиях экономической нестабильности обычные люди не будут доверять сомнительным активам. Особенно это актуально, когда растут цены на энергоносители и продукты питания. Похоже, вторые побеждают. Можно сделать простой вывод: чем хуже дела у американской экономики, тем ниже падает Биткоин. Обратите внимание на график ниже. Как видите, суточные торги даже не достигли 30 миллиардов долларов, тогда как ещё весной низкими считали показатели на уровне 40 миллиардов за 24 часа. Рынок находится в состоянии спада, а Биткоин теряет инвестиционную привлекательность.

Сегодня аналитики полагают, что рынок криптовалют ждут нелёгкие месяцы. С высокой долей вероятности цифровое золото продолжит падение, а отметка в 14 000 долларов уже не кажется такой невероятной. При этом финансовые эксперты отмечают, что удешевление Биткоина будет сопровождаться масштабным оттоком капитала с рынка криптовалют. Судя по тем данным, что публикуют крупные майнинговые компании, этим ребятам удалось утрясти основные вопросы с кредитными организациями. Мало того, многие и вовсе планируют увеличить мощность за счёт покупки нового железа до 50% к концу текущего года. За последние 4 месяца фиксируется рост хешрейта на 21.5%, а основной причиной этому называют переход Эфира на стейкинг, а также падение стоимости оборудования. Получается, что при любом раскладе шахтёры продолжат копать, а значит на эту категорию курсовые перепады в долгосрочной перспективе не окажут негативного влияния.

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Ключевые игроки настроены оптимистично, а многие из них уверяют, что уже вскоре наступит лучшее время для бычьего ралли. Эксперты полагают, что причин для радости нет, а недавний отчёт о снижении уровня инфляции в США доказал, что экономика этой страны находится в состоянии рецессии. В начале ноября состоится очередное заседание ФРС, в рамках которого ожидается повышение ключевой ставки. Настроения у регулятора строго ястребиные, поэтому стоит рассчитывать на 75 пунктов. Прошлый раз, когда ставка была повышена, произошло резкое обрушение стоимости цифровых активов, которые ушли в глубокий минус вслед за биржевыми индексами. Нам кажется, что более правдоподобно выглядит сценарий, в рамках которого Биткоин продолжит находиться в состоянии неопределённости. Скорее всего, больших перепадов не будет, но очень многое зависит от крупных игроков. До недавнего времени нервы у этих ребят казались крепкими, словно стальные тросы. Но всё может измениться, ведь политическая обстановка в мире не располагает к стабильности. Источники: 1, 2, 3.