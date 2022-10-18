Необязательно тратить на видеокарту 50 тысяч рублей, ведь можно купить игровую модель и дешевле

GeForce RTX 4090 не принесла долгожданного снижения цен на видеокарты в российской рознице. Вместо этого у нас появилась ещё одна жутко дорогая видеокарта за 160 тысяч рублей, тогда как остальные модели спокойно лежат и даже не думают дешеветь. Возможно, некоторые скинули по паре тысяч, но это капля в море, о которой мы сегодня не будем говорить. Получается, что новинка уже на полках, но по нескольким причинам не оказала никакого влияния на цены.

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Если не копать очень глубоко, то в этом в первую очередь виновата сама NVIDIA. Правильно было бы сказать не виновата, а приложила руку, ведь Дженсен Хуанг сделал очень много для того, чтобы флагманы стоили как можно дороже, а середняки продавались бы по максимальным ценам. Сюда стоит отнести жадность российских продавцов, но это не самый главный фактор, ведь для скидок нужно иметь новый товар, а ничего подобного NVIDIA не предоставляет. GeForce RTX 4080 даже не попала на тесты энтузиастам, а GeForce RTX 4070 и вовсе не получила дату выхода. GeForce RTX 4060 остаётся загадкой, а мечтать о скором выходе GeForce RTX 4050 не только глупо, но и наивно.

Сегодня мы предлагаем вам не мучить себя поиском денег на дорогостоящие новинки, ведь можно играть с минимальными вложениями. Например, владелец Radeon RX 6500 XT сможет рассчитывать на доступ к любым играм в разрешении 1080р. А ведь стоит такая видеокарта чуть дороже 16 тысяч рублей. Владелец такой видеокарты не сможет похвастать высоким результатом в синтетических тестах, но если денег действительно мало, то зачем изыскивать средства, лишая себя обедов, вкусняшек или печенек?

За 14 290 рублей в лагере NVIDIA можно отыскать GeForce GTX 1650. Видеокарта отличается высокой эффективностью и может быть установлена в самый старый и нетребовательный системный блок. В результате даже древний компьютер оживёт, после чего сможет тянуть новые игры. В случае, если процессор действительно медленный, рассчитывать на доступ к новинкам не приходится, ну а владельцам середняков мы советуем снижать настройки до средних.

Всего за 13 тысяч вы можете стать полноценным геймером, купив Radeon RX 6400. Во время выхода эта видеокарта подверглась массовой критике, но спустя время стало ясно, что очень многое зависит от правильного ценового позиционирования. Нам кажется, что никто вам не предложит такого быстродействия, как есть у Radeon RX 6400. Есть одна оговорка, о которой стоит помнить. Так, если у вас на компьютере нет поддержки PCIe 4.0, то мы советуем не покупать Radeon RX 6400, ведь из-за жадности руководства AMD, эта видеокарта теряет 10% быстродействия на старом PCIe 3.0. В остальном перед вами неплохой выбор за свои деньги.

GeForce GTX 1630 из той же оперы. За 15 тысяч такая видеокарта смотрелась бы дико, но за 12 выглядит неплохо. Хотелось бы меньше, но это уже мечты. NVIDIA экономила максимально, поэтому внутри GeForce GTX 1630 располагается всего 4 Гб видеопамяти и 64-битная шина. В сложных сценах могут наблюдаться просадки, но перед вами видеокарта для разрешения 900р. Именно поэтому трезво оценивайте потенциал GeForce GTX 1630, поскольку разработчики не планировали за такую сумму давать вам в руги геймерскую модель для требовательных игр.

Radeon RX 550 – это единственная видеокарта стоимостью до 10 000 рублей, способная хоть как-то тянуть современные игры. Потенциал у неё чуть ниже, чем у GeForce GTX 1630, но разница невелика. Одним словом, побудить вас выбрать Radeon RX 550 может только чрезвычайно острая нехватка наличных. Если в вашем кармане есть хотя бы 16 тысяч рублей, берите Radeon RX 6500 XT, ведь здесь придётся гонять в старые игры или бегать в онлайне, отстреливая таких же неудачников, как и вы.

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Для бюджетных геймеров есть GeForce GT 1030. Видеокарта подходит в том случае, когда желание играть на вас нападает крайне редко. Запускайте танки или Контр-Страйк, ведь всё остальное у вас просто откажется корректно работать.